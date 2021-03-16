Тухель: «Симеоне сделал „Атлетико“ клубом, который труднее всего обыграть»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Лондонский клуб выиграл первую встречу со счётом 1:0.

Перед нам стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть «Атлетико», однако это наш план.

Я ожидаю, что «Атлетико» сыграет более-менее так же, как в Бухаресте. У них сзади есть Триппьер, Хименес и Карраско, это немного меняет структуру и стиль атаки. Это позволяет им атаковать с Карраско и Триппьером по флангам. В полузащите доступен Льоренте, это чуть изменит их подход.

У каждого клуба есть своя ДНК и свои характеристики. При Диего Симеоне «Атлетико» стал одной из тех европейских команд, которые труднее всего обыграть. Это их характеристика. Они ставят на дисциплинированную, трудолюбивую и суперорганизованную оборону. В то же время они обладают высочайшим классом, чтобы атаковать или владеть мячом.