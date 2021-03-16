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Сане: «Победа в Лиге чемпионов — моя главная задача и мечта»

сегодня, 19:30
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающий «Баварии» Лерой Сане поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». В первой встрече мюнхенский клуб сумел одержать гостевую победу со счётом 4:1.

Победа в Лиге чемпионов — моя главная задача и мечта. Именно поэтому мне так важно хорошо сыграть и завтра вечером, и в оставшейся части сезона.

Нужно быть хорошо готовым к любому матчу Лиги чемпионов и настроиться на него должным образом. Все мы понимаем, что дуэль с «Лацио» еще не закончена. Пусть мы выиграли первый матч 4:1, но путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане. «Лацио» очень силен, и если мы не отнесемся к этой игре серьезно, то может произойти непоправимое.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:13
Не у одного тебя.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:05
Случиться может всякое но это не случится ни когда.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:47
Пройдёт Бавария
beefs
beefs
сегодня в 19:41
даже если и проиграете, но не 3-0...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:41
Ну это надо "Баварии" серьезно постараться чтобы упустить такое преимущество в ответной игре. Так сказать достигнуть наивысшей ступени расслабленности. Практически "Бавария " является одни из двух претендентов на завоевание Лиги Чемпионов в этом году. Вторым бы назвал "Манчестер Сити". Но как показывает "Порту" - всякое может случиться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:31
Бавария возьмёт трофей
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