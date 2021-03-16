Сане: «Победа в Лиге чемпионов — моя главная задача и мечта»

Нападающий «Баварии» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». В первой встрече мюнхенский клуб сумел одержать гостевую победу со счётом 4:1.

Победа в Лиге чемпионов — моя главная задача и мечта. Именно поэтому мне так важно хорошо сыграть и завтра вечером, и в оставшейся части сезона.

Нужно быть хорошо готовым к любому матчу Лиги чемпионов и настроиться на него должным образом. Все мы понимаем, что дуэль с «Лацио» еще не закончена. Пусть мы выиграли первый матч 4:1, но путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане. «Лацио» очень силен, и если мы не отнесемся к этой игре серьезно, то может произойти непоправимое.