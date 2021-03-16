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Паскуале Бруно: «Сарри уволили, потому что Роналду правит раздевалкой»

сегодня, 21:53

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал туринский клуб.

«Ювентус» — неприятная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся двумя феноменами, но они выиграли девять титулов в четвертой по силе лиге мира. Они обыграли «Барселону», у которой был спад, а на следующий день все газеты написали, что «Ювентус» — это топ-клуб. О чём вы?

Руководство всё портит. Они уволили Аллегри, чтобы нанять Сарри, но он был уволен после первого сезона, потому что Роналду и его товарищи по команде правят раздевалкой. Игроки могут высказать своё мнение, но это нехорошо. Не они должны принимать решения.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:04
Вспоминая как Португалия завоевала европейский титул без Роника,прыгавшего весь матч у бровки,демонстрируя себя как теневого тренера,не удивляюсь.Игрок великий,но нарциссизм зашкаливает.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:54
Дзюба также король раздевалки, но Семака почему то не увольняют))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:47
Плохо, когда игроки позволяют себе лишнего.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 22:42
Месси правит всем клубом - это ненормально, когда игроки не только играют.
Брулин
Брулин
сегодня в 22:37
Ну что, такие высказывания в последнее время была только со сторону Барселоны, то есть Месси. Теперь что скажет глоры Роналду?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:31
«Ювентус» — неприятная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся двумя феноменами, но они выиграли девять титулов в четвертой по силе лиге мира. Они обыграли «Барселону», у которой был спад, а на следующий день все газеты написали, что «Ювентус» — это топ-клуб. О чём вы?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1246168/sarri-mauricio-yuventus А моё мнение, что это явные слова злой зависти .Что ты делал в неприятной команде??? Шнурки гладил и мячи подовал ,что с таким ядом и желчью брызжешь ?!! Всем добра!!!
3ton
3ton
сегодня в 22:29
Роналду ставит себя выше всех и все на его должны играть , даже тренер .
Роналду как женщина , которую должны обливать комплиментами и терпеть ее капризы .
Сколько он желчи вылил на одноклубников в Реале , что они никто . Недовольно махал руками на поле , что ему мяч не дают. Не рад был , когда забивал напарник по команде , а не накатывал ему на пустые .
На Роналду играет вся команда и пасуют ему , чтобы он бил по воротам .
От того Роналду и бьет больше всех по воротам в топ 5 лиг , а реализация одна из худших.
Штрафные тоже пробивает , когда один из худших даже в команде по реализации их . Но почему-то на это тренеры закрывают глаза и дальше ему доверяют , чтобы не капризничала.
XL-965
XL-965
сегодня в 22:29
Вернули бы Аллегри
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 22:24
Бывший футболист Ювентуса знает много лучше нашего. Всё-таки он был внутри всего, что связано с командой. Думаю, его мнению вполне можно доверять.

League1
League1
сегодня в 22:22
Болтает какую-то чушь. Только слепой не видел, что сара барабу днищенский тренер и его надо срочно увольнять. Только вот не на Пирло менять надо было, который ещё хуже, потому что совсем ещё зелёный.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:18
Может Криске уже купить клуб для себя ?
И тренировать самому ?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:09
ювентусу надо Кепу купить, тогда интересно кто рулить будет?))
Сантус
Сантус
сегодня в 22:08
Как же прекрасно что в Италии таки нашли козла отпущения.)Козла отвяжут-проблемы останутся,ибо копились они годами.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:08
Бучу поднял в стакане воды
Сантус
Сантус ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
сегодня в 22:06
...а до этого и Моуринье,Анчелоти,Лопитеги...да и тренера сборной тоже.Коуч-хантера у него ещё не было...)
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 22:04
Возможно, будет уволен еще и Пирло, а если Роналду уйдет в МЮ, то еще и Сульшер.
Scarlet Witch
Scarlet Witch
сегодня в 22:03
Так было и в Реале, где по приказу Роналду уволили Анчелотти и Бенитеса.
allemz
allemz
сегодня в 22:02
Респект.
Как же Паскуале в точку попал, наши мнения с ним сходятся!) Он не побоялся об этом сказать публично, предал широкой огласке уже давно известный факт, который глоры Роналду бездумно отрицали все эти годы.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 22:01
Сначала из-за Роналду уволили Аллегри, а потом уже Сарри.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:58
ну Рона скоро продадут...может и в раздевалке наладится. все...:)))
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