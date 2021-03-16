Паскуале Бруно: «Сарри уволили, потому что Роналду правит раздевалкой»

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал туринский клуб.

«Ювентус» — неприятная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся двумя феноменами, но они выиграли девять титулов в четвертой по силе лиге мира. Они обыграли «Барселону», у которой был спад, а на следующий день все газеты написали, что «Ювентус» — это топ-клуб. О чём вы?

Руководство всё портит. Они уволили Аллегри, чтобы нанять Сарри, но он был уволен после первого сезона, потому что Роналду и его товарищи по команде правят раздевалкой. Игроки могут высказать своё мнение, но это нехорошо. Не они должны принимать решения.