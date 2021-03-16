Паскуале Бруно: «Сарри уволили, потому что Роналду правит раздевалкой»

Бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно раскритиковал туринский клуб.
«Ювентус» — неприятная команда. Бонуччи и Кьеллини кажутся двумя феноменами, но они выиграли девять титулов в четвертой по силе лиге мира. Они обыграли «Барселону», у которой был спад, а на следующий день все газеты написали, что «Ювентус» — это топ-клуб. О чём вы?
Руководство всё портит. Они уволили Аллегри, чтобы нанять Сарри, но он был уволен после первого сезона, потому что Роналду и его товарищи по команде правят раздевалкой. Игроки могут высказать своё мнение, но это нехорошо. Не они должны принимать решения.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1246168/sarri-mauricio-yuventus А моё мнение, что это явные слова злой зависти .Что ты делал в неприятной команде??? Шнурки гладил и мячи подовал ,что с таким ядом и желчью брызжешь ?!! Всем добра!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1246168/sarri-mauricio-yuventus А моё мнение, что это явные слова злой зависти .Что ты делал в неприятной команде??? Шнурки гладил и мячи подовал ,что с таким ядом и желчью брызжешь ?!! Всем добра!!!
Роналду как женщина , которую должны обливать комплиментами и терпеть ее капризы .
Сколько он желчи вылил на одноклубников в Реале , что они никто . Недовольно махал руками на поле , что ему мяч не дают. Не рад был , когда забивал напарник по команде , а не накатывал ему на пустые .
На Роналду играет вся команда и пасуют ему , чтобы он бил по воротам .
От того Роналду и бьет больше всех по воротам в топ 5 лиг , а реализация одна из худших.
Штрафные тоже пробивает , когда один из худших даже в команде по реализации их . Но почему-то на это тренеры закрывают глаза и дальше ему доверяют , чтобы не капризничала.
Роналду как женщина , которую должны обливать комплиментами и терпеть ее капризы .
Сколько он желчи вылил на одноклубников в Реале , что они никто . Недовольно махал руками на поле , что ему мяч не дают. Не рад был , когда забивал напарник по команде , а не накатывал ему на пустые .
На Роналду играет вся команда и пасуют ему , чтобы он бил по воротам .
От того Роналду и бьет больше всех по воротам в топ 5 лиг , а реализация одна из худших.
Штрафные тоже пробивает , когда один из худших даже в команде по реализации их . Но почему-то на это тренеры закрывают глаза и дальше ему доверяют , чтобы не капризничала.
И тренировать самому ?
И тренировать самому ?
Как же Паскуале в точку попал, наши мнения с ним сходятся!) Он не побоялся об этом сказать публично, предал широкой огласке уже давно известный факт, который глоры Роналду бездумно отрицали все эти годы.
Как же Паскуале в точку попал, наши мнения с ним сходятся!) Он не побоялся об этом сказать публично, предал широкой огласке уже давно известный факт, который глоры Роналду бездумно отрицали все эти годы.