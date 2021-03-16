Симеоне: «У этого „Челси“ вообще нет слабых мест»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». В первой встречи мадридский клуб уступил «Челси» со счётом 0:1, являясь номинальными хозяевами поля (встреча проходила в Бухаресте).

Считаю, что у этого «Челси» вообще нет слабых мест. После прихода Томаса Тухеля они не провалили ни одного матча. И пока непонятно, когда это вообще произойдет. В общем, нам противостоит сильная команда, которая окрепла с приходом нового тренера. Поражений у Тухеля пока не было. «Челси» показывает хорошие результаты дома, играя в качественный футбол.

У нас одна задача — выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й — такое развитие событий вполне реально. Но важно навязать «Челси» свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику изберет соперник. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить.