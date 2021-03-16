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Симеоне: «У этого „Челси“ вообще нет слабых мест»

сегодня, 20:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». В первой встречи мадридский клуб уступил «Челси» со счётом 0:1, являясь номинальными хозяевами поля (встреча проходила в Бухаресте).

Считаю, что у этого «Челси» вообще нет слабых мест. После прихода Томаса Тухеля они не провалили ни одного матча. И пока непонятно, когда это вообще произойдет. В общем, нам противостоит сильная команда, которая окрепла с приходом нового тренера. Поражений у Тухеля пока не было. «Челси» показывает хорошие результаты дома, играя в качественный футбол.

У нас одна задача — выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й — такое развитие событий вполне реально. Но важно навязать «Челси» свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику изберет соперник. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 21:27
Там и без нас очередь из балаболов нескончаемая , . А я уж лучше тут потрещу пока зима. Летом времени помене буит.
Ironigor
Ironigor ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 21:12
Берию и немного водочки!!!)))))
протон1
протон1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:07
сталина на них не хватает
протон1
протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 21:07
леха тебе надо работать на каналах. как черданцев. транслировать футбол. я мог бы финансировать проект твой.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:39
Жирубасик 2-ху завтра положит,не зря же 2 недели ману набирал)))
матос
матос
сегодня в 20:22
Матрасникам желаю успеха
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:12
Удивительное преображение произошло с Челси. Вроде и игроки те же, а результаты резко пошли в гору. А всего то произошла смена тренера. Причем Тухелю удалось улучшить игру в кратчайшие сроки, что редко кому удается. Челси теперь соперник серьезный и Атлетико трудно будет переломить ход противостояния в свою пользу.
Но в футболе бывает все, так что ждем ответной игры и пусть победит сильнейший.
Всем здоровья.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:09
Опять эти комплименты.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:04
Тяжко будет - определенно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:04
Ага, красиво стелишь, а факты на лицо!!! Челси уже давно не тот !!! Всем добра!!!
beefs
beefs
сегодня в 20:04
хорошее желание, теперь его нужно выполнить...
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