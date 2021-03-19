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Луческу: «„Вильярреал“ играл лучше. Нам не хватило еврокубкового опыта»

19 марта 2021, 01:48
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

«Вильярреал» контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают.

«Вильярреал» играл лучше и забил быстрый гол – Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.

У «Динамо» очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но «Вильярреал» однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
19 марта в 06:02
В следующий раз будет получше.
Ironigor
Ironigor
19 марта в 01:56
Обе игры вас испанцы и не прочувствовали .Вы проиграли в чистую !!!
mangox33
mangox33
19 марта в 01:54
Да и состав то послабее)
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