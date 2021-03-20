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Пантелеев: «Стал сильнее, чем был полгода назад, сто процентов»

20 марта 2021, 09:48

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев признался, что за последнее время заметно прибавил в психологическом плане.

Стал сильнее, чем был полгода назад, сто процентов. Это и зимние сборы показали. А когда дают больше времени, то появляется уверенность, ты растешь. Плюс прибавил в психологическом плане.

Рианчо говорил, что мое слабое место — оборона без мяча? В то время, когда он это сказал, да, мне этого не хватало. Но сейчас в этом плане очень сильно прибавил.

За счет чего? У нас такой футбол в России, что все на это [игру без мяча] делают упор. Больше на физику, отбор мяча, борьбу. Соответственно, либо ты выполняешь требования — и играешь в РПЛ, либо не играешь. Вот и все. Понятно, что в условной Испании другой футбол — там акцент на мяч и на атаку.

Ранее Владислав Пантелеев вспомнил про свой опыт выступлений за «Спартак».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
20 марта в 10:39
Это хорошо, когда с мозгами в порядке.
shlomo
shlomo
20 марта в 10:29
Прибавляй и дальше...:)))
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