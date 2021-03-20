Пантелеев: «Стал сильнее, чем был полгода назад, сто процентов»

Полузащитник тульского «Арсенала» признался, что за последнее время заметно прибавил в психологическом плане.

Стал сильнее, чем был полгода назад, сто процентов. Это и зимние сборы показали. А когда дают больше времени, то появляется уверенность, ты растешь. Плюс прибавил в психологическом плане.

Рианчо говорил, что мое слабое место — оборона без мяча? В то время, когда он это сказал, да, мне этого не хватало. Но сейчас в этом плане очень сильно прибавил.