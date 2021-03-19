Слуцкий: «У меня много вопросов возникает к судейству, как и у всех»

Рулевой «Рубина» дал комментарий после поражения от «Химок» в 23-м туре РПЛ .

Момент с пенальти «Химок» – соглашусь, что он был. Но перед этим был момент в штрафной с углового, когда сфолили на Старфельте, арбитр даже не посмотрел этот момент.

У меня много вопросов возникает к судейству, как и у всех. Я не понимаю, почему они этот момент даже не посмотрели. Там сразу он был заигран. Я обратился к резервному, будет ли просмотр. Но было видно, что они его даже не смотрели. Его и в трансляции даже особо не повторяли. Но на нашей камере видно, что это был эпизод, заслуживающий рассмотрения.

Когда я спросил у арбитра, почему в одной ситуации повтор смотрят, а в другой нет, то получил желтую карточку. Спрашивал я в максимально корректной форме, на мой взгляд.

У нас нет коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения. Они злят людей. Любой иностранный арбитр бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. А у нас он бежит в ста метрах с протянутой желтой. А потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, ее нет. Все тренеры считают, что судьи с ними не в одном окопе!