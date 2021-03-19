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Слуцкий: «У меня много вопросов возникает к судейству, как и у всех»

19 марта 2021, 23:09
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после поражения от «Химок» в 23-м туре РПЛ.

Момент с пенальти «Химок» – соглашусь, что он был. Но перед этим был момент в штрафной с углового, когда сфолили на Старфельте, арбитр даже не посмотрел этот момент.

У меня много вопросов возникает к судейству, как и у всех. Я не понимаю, почему они этот момент даже не посмотрели. Там сразу он был заигран. Я обратился к резервному, будет ли просмотр. Но было видно, что они его даже не смотрели. Его и в трансляции даже особо не повторяли. Но на нашей камере видно, что это был эпизод, заслуживающий рассмотрения.

Когда я спросил у арбитра, почему в одной ситуации повтор смотрят, а в другой нет, то получил желтую карточку. Спрашивал я в максимально корректной форме, на мой взгляд.

У нас нет коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения. Они злят людей. Любой иностранный арбитр бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. А у нас он бежит в ста метрах с протянутой желтой. А потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, ее нет. Все тренеры считают, что судьи с ними не в одном окопе!

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
20 марта в 09:36, ред.
Привет!
В ситуации как Рубин играл (или позволил) Химки выглядели значительно лучше, тренировочная игра...
Мне понравился пост "Аксиньи"....!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 марта в 07:46
Если не брать в расчёт договорняки, то всегда один из двух тренеров будет недоволен результатом.....
Недовольство результатом проявляется как правило в предъявлении претензий судье...
Если взять всё время потраченное нашими тренерами на эти разговоры и потратить его на занятие своими прямыми обязанностями - толку будет больше.....
Ибо от этих разговоров всё равно ничего не меняется...
112910415
112910415
20 марта в 07:25
по сути, конечно, Химки были сильнее !
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 06:25
Сейчас эта тема актуальна
Аксинья
Аксинья
20 марта в 05:16, ред.
Вопросы по судейству с "Химками" по существу были у Валеры, а у тебя, Лёня, это просто отмазка...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
20 марта в 04:53
У него в интервью часто так. Обобщает все при проигрыше, типа все такие. Если выигрывает, то все. Понеслась пилотка по кочкам.
Достойно проигрывать то же надо уметь.
ABir
ABir
20 марта в 01:57
Слуцкий, это не серьезно, рано или поздно любые победные серии прерываются. Держи удар не как девочка, а как мужик
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 марта в 01:23
А у меня к Лене вопросы,ты зачем на плохие песни пошёл?
mangox33
mangox33
20 марта в 00:33
Арбитр беспредельщик!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 марта в 00:25
Лёня зол! Матч не смотрел. Кто видел, подскажите, Леня прав или наговаривает на судью?
STVA 1
STVA 1
20 марта в 00:07
И такое бывает...
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 23:55
Сегодня Рубин проиграл по делу, а Леониду надо своим игрокам объяснить , что рано им зарываться и считать себя самыми сильными. Явно психологически были не готовы к такой мощной игре Химок. Командная игра , чем отличался Рубин в последних, матчах отсутствовала напрочь. По мне так судейство было вполне нормальным.
Рубину сделать работу над ошибками и после перерыва вернуть былую, искрометную, красивую игру.
Всем здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 марта в 23:30
Заныл Леонид, а ведь просто Хвича не попал
Остапчук 67
Остапчук 67
19 марта в 23:29
Хватит во всех бедах винить судей
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 марта в 23:26
Таков российский менталитет. Если человеку дали любую, даже минимальную власть, он уже бог и царь ( в собственных глазах).
cska1948
cska1948
19 марта в 23:17
Судьи уже и Слуцкого вывели из себя!
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