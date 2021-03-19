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Грушевский: «Отвык от того, что в ЦСКА могут работать иностранные тренеры»

19 марта 2021, 23:51

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский отреагировал на слухи о том, что новым тренером команды может стать бывший форвард москвичей Ивица Олич.

Как болельщик ЦСКА с большим стажем я отвык от того, что в клубе могут работать иностранные тренеры. Ранее у них мало что получалось: сначала у Артура Жорже, затем у Зико, Хуанде Рамоса… После этого, например, последовала длиннющая история, когда во главе ЦСКА были два российских тренера.

У Олича точно будет кредит доверия со стороны болельщиков. Хоть он и иностранец, он очень быстро начал говорить по-русски — это его козырь. Говорит он, кстати, очень уверенно. Могу ли представить, что Олич станет главным тренером ЦСКА, а братья Березуцкие – его помощниками? Представить-то могу, а вот что из этого получится — представить сложно.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
20 марта в 11:27
Если ЦСКА и захочет поменять главного тренера, то будет рассматривать опытного специалиста.
Предложил бы Люсьена Фавра, который может поставить игру и добиться результата.
Хотя был один из слухов, что Ганчаренко доработает до конца контракта который заканчивается летом, и потом уже руководство ЦСКА будет решать по итогам чемпионата продлевать контракт с Ганчаренко или нет. Если ЦСКА по завершении чемпионата займет второе лигочемпионское место то могут с Ганчаренко и продлить контракт.
Вот такие слухи.
Союзник противников
Союзник противников ответ SHMEL (раскрыть)
20 марта в 10:44
Скорее всего это ширма и вброс на нас и болтунов типа Грушевского,чтобы говорили что-то и не мешали свои дела(или-делишки) обделывать. Сейчас любой из бывших игроков,или тренеров,произнёсший на публике аббревиатуру ЦСКА ,будет зачислен в претенденты на место.которое занято.
Союзник противников
Союзник противников
20 марта в 10:41
Этот шоумен ещё тот прогнозист!Забыл,как топил за ВитькА!
mortid
mortid ответ Ironigor (раскрыть)
20 марта в 10:06
Фантастику написал какую-то :D Пока не сменим менталитет, никакой варвар нам не поможет. Дети захотят играть в футбол, пока они дети, а как стукнет 15-17 про футбол сразу забывают и жаждут только бабла. А ещё лучше вообще не играть и получать бабло, кутить, тусить, морду прохожим бить.
112910415
112910415
20 марта в 07:27
но тренер-то нужен опытный !
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 02:07
Понятно , что руководство совершило ошибку , не уволив Ганчаренко летом. Осень вышла слабенькая . Была возможность уволить белоруса в декабре, чтоб новый тренер мог провести полноценный сбор, но победа над Ростовом и хет-трик Чалова спутал все карты. Витю решили оставить. И что в итоге мы имеем ??? Игры нет, команда не бежит, три поражения в четырех матчах. Команда уже как пару лет топчется на месте , игроки приходят и уходят , даже поиграть толком не успевают. Состав Витя перемешивает в каждом туре, все чего то ищет, а найти не может.
Ну а новый тренер должен иметь хоть какой то опыт работы. Команда молодая , кого то придется подучить, кого то переучивать. Так что с Оличем вариант маловероятен.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
20 марта в 01:37
Если говорит по русски значит наш.
SHMEL
SHMEL
20 марта в 00:21
Честно признаться, не знаю чего ожидать от нынешнего руководства ЦСКА. Не удивлюсь приглашению Ивицы Олича, но считаю, что нам нужен кто-то поопытнее.
Ironigor
Ironigor
20 марта в 00:18, ред.
Отчасти согласен с Михаилом . Но сейчас другие времена. И должны быть конкретные изменения во всём. Пора принимать совсем другие условия и в работе клуба и в отношениях к философии игры . Наш футбол как показывают последние игры не конкурентен в Европе!!! Нужна реформа !!! ЦСКА просто обязаны играть в современный скоростной думающий футбол!!! Вот для этого и нужен новый иностранный тренер со своим видением , который должен будет поменять весь подход к футболу как к игре и как шоу , которое хотят видеть болельщики и дети которые захотят играть только в футбол и больше ни чего !!! Так что желаю чтоб это получилось у ЦСКА!!! Удачи и больших свершений для нового тренера и клуба!!! Всем добра!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
20 марта в 00:13
Я думаю, что это не более чем слухи. Слишком легкомысленный вариант выбора тренера, на ЦСКА это не похоже.
sv_1969
sv_1969
20 марта в 00:10
Картошкин тоже иностранец)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 23:52
Надо начинать привыкать
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