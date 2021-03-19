Грушевский: «Отвык от того, что в ЦСКА могут работать иностранные тренеры»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский отреагировал на слухи о том, что новым тренером команды может стать бывший форвард москвичей Ивица Олич.
Как болельщик ЦСКА с большим стажем я отвык от того, что в клубе могут работать иностранные тренеры. Ранее у них мало что получалось: сначала у Артура Жорже, затем у Зико, Хуанде Рамоса… После этого, например, последовала длиннющая история, когда во главе ЦСКА были два российских тренера.
У Олича точно будет кредит доверия со стороны болельщиков. Хоть он и иностранец, он очень быстро начал говорить по-русски — это его козырь. Говорит он, кстати, очень уверенно. Могу ли представить, что Олич станет главным тренером ЦСКА, а братья Березуцкие – его помощниками? Представить-то могу, а вот что из этого получится — представить сложно.