ГлавнаяНовости

Черчесов — о вызове Мухина: «Это не аванс. Мы на него рассчитываем»

20 марта 2021, 01:08

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов 19-летнего полузащитника «Локомотива» Максима Мухина в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022.

Мы внимательно за всем смотрели в том году и в этом. Хавбек великолепно выглядел, показал те качества, которые нас устраивают. Так как он не получил вызов в молодёжную сборную, то пригласили его к нам. Это не какой-то аванс, а итог тех матчей, которые Максим провёл в РПЛ. Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Даже если бы был здоров Газинский, то всё равно был бы вызван игрок «Локомотива».

Все новости
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии1
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии5
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ДАША Д (раскрыть)
20 марта в 07:52
И такое бывает, чему тут удивляться? К примеру Игорь Акинфеев миновал всё и оказался в основной сборной России. На момент появления Акинфеева в сборной он был даже моложе Мухина и ничего как то всё у него получилось. За молодёжку он сыграл уже будущим игроком основной сборной, их тогда в стыковые матчи на помощь отправили.
А ты говоришь логика!
ДАША Д
ДАША Д
20 марта в 07:09
В молодёжку не прошел, взяли в основную команду. Отличная логика
Байкал-38
Байкал-38
20 марта в 06:32
Мухин здорово играет после возобновления чемпионата, но говорить, что он может сходу стать основным в сборной ещё рановато. Да надо ему дать поиграть в игре не с сильными соперниками для обретении уверенности. Если Максим продолжит в том же духе, то можно сказать это будущее Локо и сборной, но надо много трудиться и не звездиться, как это произошло с Магкеевым. Магкеев тоже сначала стал открытием, закрепился в основе и заговорили о сборной, а потом стал попадать в нехорошие истории, сейчас сидит в запасе.
Молодым надо думать, развиваться, а не звездиться.
Максиму удачи и пусть у него всё получиться!!!
Ironigor
Ironigor
20 марта в 01:38
Вот и молодой паренёк с Паровоза в сборную вызван !!! Успехов тебе!!! Всем добра!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 01:16
Удачи парню в сборной.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100