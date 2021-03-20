Черчесов — о вызове Мухина: «Это не аванс. Мы на него рассчитываем»

Главный тренер сборной России прокомментировал вызов 19-летнего полузащитника «Локомотива» в национальную команду на отборочные матчи ЧМ -2022.

Мы внимательно за всем смотрели в том году и в этом. Хавбек великолепно выглядел, показал те качества, которые нас устраивают. Так как он не получил вызов в молодёжную сборную, то пригласили его к нам. Это не какой-то аванс, а итог тех матчей, которые Максим провёл в РПЛ . Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Даже если бы был здоров Газинский, то всё равно был бы вызван игрок «Локомотива».