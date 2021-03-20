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Колыванов: «Радует, что в „Динамо“ появилась такая перспективная молодежь»

20 марта 2021, 09:27

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о развитии молодых футболистов московского клуба Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

Однозначно, меня радует то, что в «Динамо» начала появляться такая перспективная молодежь — как Захарян и Тюкавин. Они громко о себе сейчас заявили своей игрой, своим отношением к футболу, завоевали место в стартовом составе. Я рад, что появились такие футболисты, которые в будущем должны попадать в сборную России. В «Динамо» давненько не было таких молодых хороших футболистов еще со времен Смолова и Кокорина.

Сёмин сказал, что Захарян посильнее Хвичи? Ну, Юрий Павлович — один из самых известных специалистов, к его мнению все прислушиваются. Если он так сказал, наверное, так и есть. Я считаю, что Захарян и Кварацхелия — прекрасные футболисты, посмотрим, как они будут развиваться и расти. Хвича уже второй год играет на высоком уровне, надеюсь, и из Захаряна вырастет прекрасный футболист.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
20 марта в 17:24, ред.
Надо отдать должное ГТ Динамо, что не побоялся дать шанс молодым футболистам проявить себя в основе, а те сполна оправдали его доверие.
ОПС
ОПС
20 марта в 09:41
Что бы не зазвездились, уж очень еще молодые.
izrafel
izrafel
20 марта в 09:32
Ну тат главное не загубить, что у нас в России как два пальца об.....
beefs
beefs
20 марта в 09:30
главное чтобы их теперь не потерять...
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