Колыванов: «Радует, что в „Динамо“ появилась такая перспективная молодежь»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о развитии молодых футболистов московского клуба и .

Однозначно, меня радует то, что в «Динамо» начала появляться такая перспективная молодежь — как Захарян и Тюкавин. Они громко о себе сейчас заявили своей игрой, своим отношением к футболу, завоевали место в стартовом составе. Я рад, что появились такие футболисты, которые в будущем должны попадать в сборную России. В «Динамо» давненько не было таких молодых хороших футболистов еще со времен Смолова и Кокорина.

Сёмин сказал, что Захарян посильнее Хвичи? Ну, Юрий Павлович — один из самых известных специалистов, к его мнению все прислушиваются. Если он так сказал, наверное, так и есть. Я считаю, что Захарян и Кварацхелия — прекрасные футболисты, посмотрим, как они будут развиваться и расти. Хвича уже второй год играет на высоком уровне, надеюсь, и из Захаряна вырастет прекрасный футболист.