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Барсов: «После гола мы успокоились»

19 марта 2021, 23:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Форвард «Сочи» Максим Барсов поделился впечатлениями после победы над «Тамбовом» в рамках 23-го тура чемпионата России.

Матч шёл до гола, надо было забить первый мяч. После гола мы успокоились. У нас уже не было нервозности во втором тайме. «Тамбов» мог закрыться и было бы сложнее выиграть. Очень рад, что после долгого перерыва я смог вернуться на поле, ещё и забил. С каждым днём я набираю форму. Мне есть куда расти. Я хочу и буду доказывать, что заслуживаю играть в основном составе.

Я очень рад за Антона Заболотного, он набрал очень хорошую форму, доказал, что он заслуживает вызова в сборную и может биться за первое место в ней на позиции форварда. Он очень хороший нападающий.

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Василий 50
Василий 50
19 марта в 23:36
Не знаю его
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