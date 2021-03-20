Агент Влашича: «„Милан“? Пока рано говорить, что будет летом»

Агент полузащитника ЦСКА прокомментировал последние слухи, что его клиент может оказаться в «Милане».

Влашич был признан лучшим игроком РПЛ , ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству клубов. Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получит он и ЦСКА . Пока рано говорить, что будет летом.