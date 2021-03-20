Агент Влашича: «„Милан“? Пока рано говорить, что будет летом»

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича прокомментировал последние слухи, что его клиент может оказаться в «Милане».
Влашич был признан лучшим игроком РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству клубов. Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получит он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом.
Слишком много пока неизвестных пунктов.
Смотря какое место ЦСКА займет после окончания чемпионата.
Если займет лигочемпионское место то Влашич может и остаться. Плюс смотря кто будет тренером. Если Олич, о он может уговорить остаться Влашича. Ну и самый главный момент это смогут ли за Влашича заплатить те деньги которые устроят руководство ЦСКА.
За дёшево лучшего игрока РПЛ 2021 года не отдаст ЦСКА.
Слишком много пока неизвестных пунктов.
Смотря какое место ЦСКА займет после окончания чемпионата.
Если займет лигочемпионское место то Влашич может и остаться. Плюс смотря кто будет тренером. Если Олич, о он может уговорить остаться Влашича. Ну и самый главный момент это смогут ли за Влашича заплатить те деньги которые устроят руководство ЦСКА.
За дёшево лучшего игрока РПЛ 2021 года не отдаст ЦСКА.