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Агент Влашича: «„Милан“? Пока рано говорить, что будет летом»

20 марта 2021, 11:54

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича прокомментировал последние слухи, что его клиент может оказаться в «Милане».

Влашич был признан лучшим игроком РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству клубов. Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получит он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
20 марта в 16:03
Как не прискорбно, но Влашича нам всё равно придется отпустить, он перерос наш чемпионат.
oFANATo
oFANATo
20 марта в 12:39
Совершенно верно говорит агент Влашича.
Слишком много пока неизвестных пунктов.
Смотря какое место ЦСКА займет после окончания чемпионата.
Если займет лигочемпионское место то Влашич может и остаться. Плюс смотря кто будет тренером. Если Олич, о он может уговорить остаться Влашича. Ну и самый главный момент это смогут ли за Влашича заплатить те деньги которые устроят руководство ЦСКА.
За дёшево лучшего игрока РПЛ 2021 года не отдаст ЦСКА.
CSKA2012
CSKA2012
20 марта в 12:32
Влашича может удержать только назначение Олича главным тренером, земляк попросит попылить ещё годик в РПЛ ...
VAN ARM
VAN ARM
20 марта в 12:31
и летом от останется в клубе)))
Ironigor
Ironigor
20 марта в 12:03
Тишина до лета. Только утки летят крякая в вышине !!!
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