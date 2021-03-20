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Глушаков: «России нужен спортивный принцип и здоровая конкуренция»

20 марта 2021, 10:35

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о легионерах, которые выступают в РПЛ.

России нужен спортивный принцип и здоровая, нормальная конкуренция. Тогда и сборная тогда будет играть, и клубы в Лиге чемпионов результат давать. А то мы ото всех своих игроков отказываемся, зато привозим футболистов, с которыми потом через полгода расторгаются контракты. Как было в «Локомотиве», к примеру.

О Райковиче речь? Да. У нас много разговоров и о возрасте, и о лимите. Но я миллион раз говорил: можно в Россию везти легионеров, но они должны быть качественными. Чем Райкович был сильнее любого футболиста «Химок»? Ничем! Но его привезли. Чем Петкович в «Спартаке» был сильнее? Тоже ничем. И через полгода люди уезжают — получая зарплаты, комиссии, подъемные.

Из-за этого все у нас так и получается. Надо как-то уже выбирать: или мы хотим нормального футбола или чтобы кто-то зарабатывал. То же самое с молодежью — ее сегодня искусственно везде тянут, говорят про бизнес какой-то, мол, надо растить и продавать футболистов. Я только за. Но чего, много продали? Миранчук, Головин — и все. А в еврокубках как теперь дела? В таблице коэффициентов? Зато как заведут разговор: этот старый, тот старый. Нобоа об этом расскажите, Жиркову, другим футболистам. Давайте игроков по качествам оценивать, а не по возрасту.

Ранее Денис Глушаков заявил, что заслуживает вызов в сборную России.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
20 марта в 18:32
Оказавшись на закате своей футбольной карьеры в команде, не на что не претендующей в нашем футболе, у Дениса Борисовича вдруг наступило прозрение.
quinn-se
quinn-se
20 марта в 13:13
Чья бы мычала, а твоя бы молчала, дениска.. Совести как не было, так и нет у иудушки. Изделие, одним словом.



Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 11:08
Почему везут Райковичей , Петковичей??? Да потому что зарплату им в разы платить меньше надо, потому их и везут. Наши паспортисты просто совесть потеряли , предъявляют ультиматумы , требуя повышения. А легионеры может и не лучше наших, но ведут себя скромнее в финансовых требованиях.
Пора вводить потолок зарплат.
Всем здоровья.
Djebrael
Djebrael
20 марта в 10:50
Денис пытается показать, что он становится экспертом????.....а на самом деле, если смотреть правде в глаза, то современный российский футбол это финансовая клоака, которая не приносит доходов а только убытки.... .положительных эмоций и каких то спортивных результатов Рос футбол тоже не приносит....зато российский футбол богат на скандалы, коррупцию и сумасшедшее разбазаривание государственных денег ( а Денис почему то об этом умолчал...) ... огромные, просто немыслимые зарплаты футболистов и футбольных агентов просто оскорбляют разум, любого нормального гражданина России.... потому что эти футболисты просто не заслуживают таких денег ( да зарплаты на уровне Европы, но вот игра...????).... а как же хочется, чтобы этот театр абсурда и бесконечного воровства народных денег в Российском футболе прекратится.....и чтобы наконец то появился нормальный, здоровый и конкурентный футбол, которым можно гордиться и интересно наблюдать......
Союзник противников
Союзник противников
20 марта в 10:46
Президент империи :"Другого футбольного народа у меня для вас нет"...
izrafel
izrafel
20 марта в 10:36
Эх Дениска.... а тебе ли про это говорить...
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