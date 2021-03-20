Глушаков: «России нужен спортивный принцип и здоровая конкуренция»

Полузащитник «Химок» поделился мнением о легионерах, которые выступают в РПЛ .

России нужен спортивный принцип и здоровая, нормальная конкуренция. Тогда и сборная тогда будет играть, и клубы в Лиге чемпионов результат давать. А то мы ото всех своих игроков отказываемся, зато привозим футболистов, с которыми потом через полгода расторгаются контракты. Как было в «Локомотиве», к примеру.

О Райковиче речь? Да. У нас много разговоров и о возрасте, и о лимите. Но я миллион раз говорил: можно в Россию везти легионеров, но они должны быть качественными. Чем Райкович был сильнее любого футболиста «Химок»? Ничем! Но его привезли. Чем Петкович в «Спартаке» был сильнее? Тоже ничем. И через полгода люди уезжают — получая зарплаты, комиссии, подъемные.

Из-за этого все у нас так и получается. Надо как-то уже выбирать: или мы хотим нормального футбола или чтобы кто-то зарабатывал. То же самое с молодежью — ее сегодня искусственно везде тянут, говорят про бизнес какой-то, мол, надо растить и продавать футболистов. Я только за. Но чего, много продали? Миранчук, Головин — и все. А в еврокубках как теперь дела? В таблице коэффициентов? Зато как заведут разговор: этот старый, тот старый. Нобоа об этом расскажите, Жиркову, другим футболистам. Давайте игроков по качествам оценивать, а не по возрасту.