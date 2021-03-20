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Сёмин: «Со мной никто из „Ротора“ не связывался»

20 марта 2021, 10:57

Известный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал информацию, согласно которой он может стать главным тренером волгоградского «Ротора».

Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошел бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 марта в 11:44
Ротору не дадут уйти в ФНЛ. Газаев, как-то в своем интервью помню говорил про наследство оставленное после ЧМ. Ставя выше, это наследие, чем спортивный принцип борьбы. Думаете в РФС думают по другому?).
Так что опыт Палыча и затаеные желания чиновников, футбольных функционеров, то, что нужно Ротору. Другое дело вдруг Ротор заработает так, что его будет не остановить). Вот тогда получим Ростов. Кстати. Интересно теперь посмотреть на Черевченко и Ко. Что будет дальше?).
mihaluch
mihaluch
20 марта в 11:18
Надо избавиться от старого о потом думать о новом.
LOpp
LOpp
20 марта в 11:06
Со мной тоже не связывались
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 марта в 11:06
Не думаю что он туда пойдёт!
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