Сёмин: «Со мной никто из „Ротора“ не связывался»

Известный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал информацию, согласно которой он может стать главным тренером волгоградского «Ротора».
Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошел бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос.
Так что опыт Палыча и затаеные желания чиновников, футбольных функционеров, то, что нужно Ротору. Другое дело вдруг Ротор заработает так, что его будет не остановить). Вот тогда получим Ростов. Кстати. Интересно теперь посмотреть на Черевченко и Ко. Что будет дальше?).
Так что опыт Палыча и затаеные желания чиновников, футбольных функционеров, то, что нужно Ротору. Другое дело вдруг Ротор заработает так, что его будет не остановить). Вот тогда получим Ростов. Кстати. Интересно теперь посмотреть на Черевченко и Ко. Что будет дальше?).