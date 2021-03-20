Сёмин: «Со мной никто из „Ротора“ не связывался»

Известный российский специалист прокомментировал информацию, согласно которой он может стать главным тренером волгоградского «Ротора».

Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошел бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос.