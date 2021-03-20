Глушаков: «12 клубов в РПЛ? Для чего тогда мы, выходит, строили поля?»

Полузащитник «Химок» поделился мнением о возможном сокращении РПЛ .

Сколько должно быть клубов в РПЛ ? Думаю, 18 лучше. В России надо больше играть. Понятно, что сейчас ковид. Но если убрать его за скобки, игроки должны привыкать к игровому тонусу как в Европе. Тогда и в Лиге чемпионов будет проще. Не будет такого, что «мы устали, мы не можем на 4-й день играть».

12 команд? Ну, тогда какие-то клубы получат больше денег, зато мы окончательно убьем футбол в регионах. И для чего тогда мы, выходит, строили поля, для чего все это было?