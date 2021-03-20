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Глушаков: «12 клубов в РПЛ? Для чего тогда мы, выходит, строили поля?»

20 марта 2021, 11:51

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о возможном сокращении РПЛ.

Сколько должно быть клубов в РПЛ? Думаю, 18 лучше. В России надо больше играть. Понятно, что сейчас ковид. Но если убрать его за скобки, игроки должны привыкать к игровому тонусу как в Европе. Тогда и в Лиге чемпионов будет проще. Не будет такого, что «мы устали, мы не можем на 4-й день играть».

12 команд? Ну, тогда какие-то клубы получат больше денег, зато мы окончательно убьем футбол в регионах. И для чего тогда мы, выходит, строили поля, для чего все это было?

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stanichnik
stanichnik
20 марта в 18:45
Второе рациональное предложение за сегодня в новостях от Дениса Борисовича. Складывается впечатление, что он готовит предвыборную программу для избрания в исполком РФСа по завершении карьеры футболиста.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
20 марта в 15:40
    Рязань 062
    Рязань 062
    20 марта в 14:04
    а что построили то??? и где? в калининграде . где футбола не будет еще лет 100, в мордовии, где нет футбола, в сочи где по 200 человек приходит на игру. в нашей стране нужно было строить стадионы как в Питере- с крышей. уверен, если все делать под контролем, и следить за деньгами, то на крыши хватит для всех стадионов, ныне действующих.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    20 марта в 12:25
    Дорогой мой ! А лучше даже не 12 ,а 10 !!!!!! А поля строили для ЧМ -18 ,и для того ,чтобы бабло в карман чинушам текло рекой ,и чтобы нас хвалили во всём мире -мы это очень любим ,хлебом не корми - дай похвалу о нас услышать ! Или ты думал ,что эти буржуи у власти собрались наш футбол поднимать ??? Смешной ,честное слово !!!
    bsww
    bsww
    20 марта в 12:02
    Тут проблема на самом "верху". К чемпионату мира по футболу 2018 надо было строить крытые стадионы как у питерцев, строить крышу на "старых" стадионах в обязательном порядке. Тогда бы играли до 25 декабря и в новом году начинали играть с 15 января. И уже наверняка могли бы с французами тягаться за 5 место
    beefs
    beefs
    20 марта в 11:52
    есть в этом рациональное зерно...
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