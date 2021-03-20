Пантелеев: «С приходом Парфёнова мы стали более атакующей командой»

Полузащитник тульского «Арсенала» рассказал, что изменилось с приходом на пост главного тренера клуба.

Тренировочный процесс полностью поменялся, стало больше работы через мяч, больше тактических моментов, стандартов. Считаю, это очень хорошо. Мои функции? В плане игры не поменялись, но где-то в зависимости от соперника и состава могу сыграть чуть ниже или выше [в опорной зоне].

Плюс мы стали более атакующей командой: раньше играли в пять защитников, теперь в четыре. Больше позиционных атак, стараемся активнее насыщать штрафную, на тренировках больше работы над атакой.