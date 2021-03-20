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Пантелеев: «С приходом Парфёнова мы стали более атакующей командой»

20 марта 2021, 10:08

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев рассказал, что изменилось с приходом Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера клуба.

Тренировочный процесс полностью поменялся, стало больше работы через мяч, больше тактических моментов, стандартов. Считаю, это очень хорошо. Мои функции? В плане игры не поменялись, но где-то в зависимости от соперника и состава могу сыграть чуть ниже или выше [в опорной зоне].

Плюс мы стали более атакующей командой: раньше играли в пять защитников, теперь в четыре. Больше позиционных атак, стараемся активнее насыщать штрафную, на тренировках больше работы над атакой.

Ранее Владислав Пантелеев признался, что за последнее время заметно прибавил в психологическом плане.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
20 марта в 10:15
Новая метла метёт по-новому.
Ironigor
Ironigor
20 марта в 10:10
Ещё нн время давать какие-то выводы.
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