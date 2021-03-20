Головин: «В Сочи действительно не полечу. От меня ничего не зависело»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.
Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией.
Когда в евросоюзе одобрят вакцину Спутник,то французы одни из первых побегут её покупать. А сейчас типа не доверяют ей))
Когда в евросоюзе одобрят вакцину Спутник,то французы одни из первых побегут её покупать. А сейчас типа не доверяют ей))