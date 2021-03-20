ГлавнаяНовости

Головин: «В Сочи действительно не полечу. От меня ничего не зависело»

20 марта 2021, 10:47

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией.

Все новости
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии1
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии5
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mam
mam
24 марта в 21:37
Бред какой-то! Сейчас в Турции на поле: трое из Лиля, один из Лиона и один из Гавра!!! Я ещё запасных не смотрел...
bacek15
bacek15 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
20 марта в 12:22
Можно поставить вопрос иначе: "Как сборную Словении отпустят за пределы ЕС играть с Россией?" )) Ну тут вроде речь идёт только о хранцузской лиге.))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
20 марта в 11:33
Что сказать -вирус вносит свои коррективы
Бубнин
Бубнин
20 марта в 11:20
В ответ просто обязаны ужесточить лимит и замедлить скорость трансляций игр сборных!
VAN ARM
VAN ARM
20 марта в 11:13
что подписал то и получил))) и не ной)))
Трезвый повар
Трезвый повар
20 марта в 10:54
Странно что клуб не отпускает игрока в Россию, а в Мальту и Словакию отпускает. В европе ситуация с вирусом хуже чем в России
Когда в евросоюзе одобрят вакцину Спутник,то французы одни из первых побегут её покупать. А сейчас типа не доверяют ей))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 марта в 10:49
Не велика потеря...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100