ГлавнаяНовости

Мозес не сыграет с «Уралом» из-за травмы

сегодня, 20:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал18.03.2021 в 19:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нигериец пропустит матч 23-го тура РПЛ с «Уралом», который состоится 18 марта.

Все новости
Дзагоев вернётся в общую группу ЦСКА во время паузы на матчи сборных
Сегодня, 18:21 Комментарии11
Шварц пропустил пресс-конференцию «Динамо». Специалист заболел
Сегодня, 12:21 Комментарии7
В «Спартаке» рассказали о характере травмы Ларссона
14 марта Комментарии7
В ЦСКА рассказали о травме Фернандеса
13 марта Комментарии22
Агент Фернандеса: «Марио будет готов к матчу с „Зенитом“»
13 марта Комментарии14
У Марио Фернандеса подозрение на сотрясение мозга. Его везут в больницу
13 марта Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:22
Обойдутся и без него...
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 21:19
Травма колена это не рядовая травма. Эти дурацкие связки такой геморрой. Знаю по себе и ни кому не желаю.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:14
Отдохнёт заодно подлечится.
makkie
makkie
сегодня в 20:58
Жаль!
Здоровья Мозесу, с Динамо выдал наверное лучший свой отрезок матча за Спартак.
А с Уралом есть кому в атаке сыграть, правда, соперник для нас очень уж неудобный.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:27
Рядовая травма, всё будет хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100