Мозес не сыграет с «Уралом» из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нигериец пропустит матч 23-го тура РПЛ с «Уралом», который состоится 18 марта.
Здоровья Мозесу, с Динамо выдал наверное лучший свой отрезок матча за Спартак.
А с Уралом есть кому в атаке сыграть, правда, соперник для нас очень уж неудобный.
Здоровья Мозесу, с Динамо выдал наверное лучший свой отрезок матча за Спартак.
А с Уралом есть кому в атаке сыграть, правда, соперник для нас очень уж неудобный.