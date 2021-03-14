В «Спартаке» рассказали о характере травмы Ларссона

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что нападающий Джордан Ларссон в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» получил повреждение приводящих мышц бедра.
Мозесу завтра предстоит пройти глубокое обследование. У Ларссона повреждение приводящих мышц. Сроки его восстановления пока неизвестны.
Обоим здоровья, Мозес так вообще был лучшим с Динамо в первом тайме: и гол забил, и постоянно нагнетал на правом фланге.
Обоим здоровья, Мозес так вообще был лучшим с Динамо в первом тайме: и гол забил, и постоянно нагнетал на правом фланге.