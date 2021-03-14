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В «Спартаке» рассказали о характере травмы Ларссона

сегодня, 15:01

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что нападающий Джордан Ларссон в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» получил повреждение приводящих мышц бедра.

Мозесу завтра предстоит пройти глубокое обследование. У Ларссона повреждение приводящих мышц. Сроки его восстановления пока неизвестны.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:16
Похоже, надолго выбыли ребята...
Обоим здоровья, Мозес так вообще был лучшим с Динамо в первом тайме: и гол забил, и постоянно нагнетал на правом фланге.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 16:04
Здоровья ему и скорейшего выздоровления
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:52
Хороший игрок, ждём возвращения!
Antikony
Antikony
сегодня в 15:38
Здоровья Ларссону!
quinn-se
quinn-se
сегодня в 15:22, ред.
Поправляйся поскорее, Джордан! И Виктор тоже, естественно! Твой мяч в воротах Шунина - отличный ответ на все фотошопы!))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:21
Здоровья парню
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:02
Здоровья любимцу Заремы...
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