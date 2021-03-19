Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не поможет сборной России в ближайших матчах на отбор ЧМ-2022.
Сегодня, 19 марта, футболист прошёл медобследование в связи с травмой, которую он получил в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1).
Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения Роману потребуется около 10 дней. Поэтому было принято решение не вызывать его в расположение команды в Сочи.
Пропуск игр за сборную - плюс
Роме здоровья!
Пропуск игр за сборную - плюс
Роме здоровья!
С Мальтой и Ахметовы с Жамалетдиновыми смогут сыграть без проблем)
С Мальтой и Ахметовы с Жамалетдиновыми смогут сыграть без проблем)