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Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России из-за травмы

19 марта 2021, 14:40

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не поможет сборной России в ближайших матчах на отбор ЧМ-2022.

Сегодня, 19 марта, футболист прошёл медобследование в связи с травмой, которую он получил в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1).

Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения Роману потребуется около 10 дней. Поэтому было принято решение не вызывать его в расположение команды в Сочи.

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответ RomzesRZN (раскрыть)
20 марта в 00:42
от двух, если что..
pele.
pele.
19 марта в 17:41
Ничего, целее будет.
mortid
mortid
19 марта в 16:43
В пекло сборную, главное РПЛ.
quinn-se
quinn-se
19 марта в 16:00
Главное - к Ростову восстановиться, очередной "финал" с Карпиным будет)) Здоровья Роману!
RomzesRZN
RomzesRZN
19 марта в 15:56
Правильно, нечего тратить скиллзы лучшего русского игрока в данный момент на «чудо-схемы» усатого. Роману - здоровья!
Caniggia
Caniggia
19 марта в 15:33
Место одно осталось вакантно. Позвали бы не задействованного в молодёжке Тюкавина. От него толку впереди было бы больше, чем от трёх однотипных долговязых брёвен, вызванных чабаном. Но упёртый усатый дятел любит тех, кому 30+, а парню и 19 нет ещё.
МапС
МапС
19 марта в 15:10
Травма - минус
Пропуск игр за сборную - плюс
Роме здоровья!
d_fincher
d_fincher
19 марта в 15:06
Офигенные две голевых выдал. Очень пригодится эта пауза, и Рома в борьбе за чемпионство.
makkie
makkie
19 марта в 14:52
Здоровья Роме, сборная подождёт!

С Мальтой и Ахметовы с Жамалетдиновыми смогут сыграть без проблем)
Ген Геныч
Ген Геныч
19 марта в 14:47
Ну с Мальтой то лоадно,там и без Зобнина можно,а со Словакией проблемы будут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
19 марта в 14:45
Придётся отдохнуть (
Djebrael
Djebrael
19 марта в 14:43
Ну это не совсем хорошая новость....здоровья...
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