Дм. Комбаров: «Кокорин — пофигист? Молодые все чуть-чуть избалованные»

Бывший футболист «Спартака» , который в настоящее время является игроком «Крыльев Советов», поделился мнением о нападающем , который недавно перешел в «Фиорентину».

Я рад за него. Для Саши это новый виток футбольного вдохновения, новый этап его карьеры, полная смена быта и круга общения.

В первую очередь, он хороший футболист. Кокорин умеет забивать, цепляться за мяч. Пусть у него не было сезонов, где бы он был лучшим бомбардиром, но он очень полезный игрок для команды, выполняет много работы, которую многие критики не видят. Саша совершает много черновых действий и дает большой объем.

Кокорин — пофигист? Мы не так близко общаемся. Но молодые все чуть-чуть избалованные и взбалмошные из-за появившихся новых возможностей. В этом ничего плохого нет, главное — вовремя остановиться.