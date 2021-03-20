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Дм. Комбаров: «Кокорин — пофигист? Молодые все чуть-чуть избалованные»

20 марта 2021, 12:44

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров, который в настоящее время является игроком «Крыльев Советов», поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, который недавно перешел в «Фиорентину».

Я рад за него. Для Саши это новый виток футбольного вдохновения, новый этап его карьеры, полная смена быта и круга общения.

В первую очередь, он хороший футболист. Кокорин умеет забивать, цепляться за мяч. Пусть у него не было сезонов, где бы он был лучшим бомбардиром, но он очень полезный игрок для команды, выполняет много работы, которую многие критики не видят. Саша совершает много черновых действий и дает большой объем.

Кокорин — пофигист? Мы не так близко общаемся. Но молодые все чуть-чуть избалованные и взбалмошные из-за появившихся новых возможностей. В этом ничего плохого нет, главное — вовремя остановиться.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer ответ mihaluch (раскрыть)
21 марта в 12:44
Кокоша уже давно себя показал, как на поле так и за его пределами
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 12:42
Надо просто соточку беленькой и дорожку колумбийского перед матчем и попрёт как в старые добрые времена
Caniggia
Caniggia
20 марта в 13:34
На четвёртом десятке лет жизни, юный Кокорин продолжает подавать надежды и перспективы в футбольном росте и развитии.
mihaluch
mihaluch
20 марта в 13:22
Кокорин ещё не показал себя.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Qatar Airways (раскрыть)
20 марта в 13:18
Ну почему же никто не поздравил ? Из психиатрической клиники г. Флоренции его поздравил нынешний тренер Фиорентины Клаудио Чезаре Пранделли ! Сильно заикаясь и постоянно дёргаясь ,но поздравил !!!!
asraeil
asraeil
20 марта в 13:17
Ну я бы заменил слово пофигист на другое....но думаю оно цензуру не пройдет...
Ironigor
Ironigor
20 марта в 13:13
А вот тормозов у него и нет !!!
youtomee
youtomee ответ Qatar Airways (раскрыть)
20 марта в 13:11
ну я думаю как минимум массажист и еще пару ребят с зоны его тоже поздравили, так что не все так плохо)
Futurista
Futurista
20 марта в 13:05
Qatar Airways
Qatar Airways
20 марта в 12:48
Кокорину вчера исполнилось 30-ть лет. Пошёл четвёртый десяток этому молодому человеку. И не поздравил его никто, кроме медсестры в итальянской клинике.
Вообще нигде не везёт, что за жизнь у Сашки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 марта в 12:46
А он ещё и молодой?..
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