Дм. Комбаров: «Сокращение РПЛ — это бред»

Бывший футболист «Спартака» , который в настоящее время является игроком самарских «Крыльев Советов», поделился мнением о возможном сокращении РПЛ .

Я считаю, что это бред. И разделение на две группы — это тоже неправильно. Получается, какие-то команды будут за чемпионство бороться, какие-то — чтобы не вылететь, и в одном чемпионате будет еще два отдельных чемпионата. 12 команд — мало для такой страны. Если мы говорим о развитии нашего футбола, то должны, напротив, рассматривать вопрос о расширении лиги. Это даст больше возможностей для огромного количества футболистов. А тут, получается, мы 4 команды, наоборот, убираем.

Если делать лимит, то какой-нибудь возрастной. Молодых иностранцев до определенного возраста можно брать, оставлять в команде и вести дальше. Главное, чтобы игроки приезжали качественные, сборных своих стран.