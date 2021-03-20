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Дм. Комбаров: «Сокращение РПЛ — это бред»

20 марта 2021, 12:29

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров, который в настоящее время является игроком самарских «Крыльев Советов», поделился мнением о возможном сокращении РПЛ.

Я считаю, что это бред. И разделение на две группы — это тоже неправильно. Получается, какие-то команды будут за чемпионство бороться, какие-то — чтобы не вылететь, и в одном чемпионате будет еще два отдельных чемпионата. 12 команд — мало для такой страны. Если мы говорим о развитии нашего футбола, то должны, напротив, рассматривать вопрос о расширении лиги. Это даст больше возможностей для огромного количества футболистов. А тут, получается, мы 4 команды, наоборот, убираем.

Если делать лимит, то какой-нибудь возрастной. Молодых иностранцев до определенного возраста можно брать, оставлять в команде и вести дальше. Главное, чтобы игроки приезжали качественные, сборных своих стран.

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oFANATo
oFANATo
20 марта в 12:42
Надо оставить как есть
Сокращать не вижу смысла.
ermak6848
ermak6848
20 марта в 12:37
Согласен, что бркд или у авторов этой идеи весеннее обострение мозгов
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