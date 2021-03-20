ГлавнаяНовости

Тренер сборной Хорватии: «ЦСКА позвал Олича, это правда»

20 марта 2021, 19:54

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил слухи о том, что его ассистент Ивица Олич ведёт переговоры с ЦСКА.

Да, ЦСКА позвал Олича, это правда.

Ранее стало известно, кто стоит за возможным приглашением Олича в ЦСКА.

Все новости
Слухи33-летний главный тренер «Кайрата» может возглавить «Краснодар»
Вчера, 15:09 Комментарии44
СлухиМусаев лично решил подать в отставку с должности тренера «Краснодара»
03 апреля Комментарии12
СлухиМусаев покинул должность главного тренера «Краснодара»
03 апреля Комментарии50
СлухиРуководство «Уфы» готово принять отставку Рахимова
03 апреля Комментарии5
СлухиКонтракт Олича с ЦСКА будет рассчитан на два года
01 апреля Комментарии14
Слухи«Спартак» намерен назначить тренера из Германии вместо Тедеско
30 марта Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alean
Alean ответ makkie (раскрыть)
21 марта в 12:13
Уволили то скорее за проигрышь Арсеналу, ну и в целом ВМГ и до нового года вызывал вопросы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 марта в 22:19
Ну эта инфа на неделю!
VAN ARM
VAN ARM
20 марта в 21:29
посмотрим чем закончится шоу))
cska1948
cska1948
20 марта в 21:27
На официальном сайте ЦСКА главным тренером ФК ЦСКА значится Ганчаренко В.М. И пока не будет официального объявления клубом, что Олич назначен гл. тренером, все это не более чем разговоры.
Red blu
Red blu
20 марта в 21:14
Значит скоро будет в ЦСКА.
witynchik
witynchik
20 марта в 20:47
Не факт что он поможет
makkie
makkie
20 марта в 20:16
ХитрО сделали - назначить Олича под игры с Ротором, Тамбовом и Арсеналом ))
Чтобы, так сказать, вкус побед сходу почувствовал.
А Вите кинули Локо и Зенит, его не жалко :)))
112910415
112910415
20 марта в 20:10
источник подтверждает !
oFANATo
oFANATo
20 марта в 20:06
Олич уже во вторник проведет первую тренировку в ЦСКА.
izrafel
izrafel
20 марта в 20:00
Позвать это одно а заключить контракт, это ой другое...
Ironigor
Ironigor
20 марта в 19:55
Вот и ещё одно подтверждение!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100