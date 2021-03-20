Тренер сборной Хорватии: «ЦСКА позвал Олича, это правда»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил слухи о том, что его ассистент Ивица Олич ведёт переговоры с ЦСКА.
Да, ЦСКА позвал Олича, это правда.
Ранее стало известно, кто стоит за возможным приглашением Олича в ЦСКА.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил слухи о том, что его ассистент Ивица Олич ведёт переговоры с ЦСКА.
Да, ЦСКА позвал Олича, это правда.
Ранее стало известно, кто стоит за возможным приглашением Олича в ЦСКА.
Чтобы, так сказать, вкус побед сходу почувствовал.
А Вите кинули Локо и Зенит, его не жалко :)))
Чтобы, так сказать, вкус побед сходу почувствовал.
А Вите кинули Локо и Зенит, его не жалко :)))