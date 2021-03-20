Олич – большой риск для ЦСКА. Но тренеры с опытом не хотят идти к «армейцам»

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вчера, 13:30

Москвичам недоступны наставники, что точно улучшат игру.

Ивица Олич в шаге от ЦСКА

Бывший форвард «армейцев», «Гамбурга» и «Баварии» стал основным кандидатом. Знаем это, ведь информацию подтвердил Арустамян. Комментатор не чужой для ЦСКА . Выдает инсайды по разным поводам, но сначала отмалчивается о делах «армейцев», а потом заходит «верифицировать слухи».

Олича подтвердил. Бабаев собирает отзывы о тренерской работе помощника Златко Далича в сборной Хорватии. А Василий Березуцкий, который стал помощником Ганчаренко, может возглавить команду временно. Затем будут смотреть на результаты – важно повоевать за место в ЛЧ , и на действия Олича.

Запасной вариант – 33-летний Шпилевский из «Кайрата». Но вряд ли стоит слушать советы Вагнера Лава, выбирая тренера. Бразилец легко посоветует лучшие ночные клубы в Рио-де-Жанейро, но нападающий, даже если ему нравится работа еще одного белоруса, вряд ли специалист по их отбору.

Но и главный тренер Олич – ни дня такой пост не занимал, является «котом в мешке». «Зато не хромая лошадь, хуже не будет», – хором добавляют те фанаты ЦСКА , что настроены против Ганчаренко.

«Армейцы» — неинтересный проект

Опасный клуб для крутого иностранца, опытного наставника с чемпионскими амбициями. ЦСКА минимум в три раза беднее, чем «Зенит». РПЛ не развивается так, чтобы ее представители сыграли в Европе на уровне «Динамо» Загреб (обыграли ЦСКА и «Краснодар») или «Порту».

«Армейцы» потратили рекордные деньги на трансферы, больше нет. Успешность части ставок под сомнением – Гайч и Фукс. А остальные не делают разницу. Еще западный тренер спросит о будущем Влашича. И узнает, что Никола интересен «Милану». Высока вероятность потери лидера после Евро-2020.

Также Ганчаренко не поставил футбол, который можно подхватить. В центре защиты нет порядка. На фланге Фернандес, но ярких крыльев не видим. В опорной зоне пустота, которую можно заполнить дорогой покупкой, но смотрите выше – деньги уже потратили, в ВЭБ недовольны. И это еще одна причина для тренера отказать ЦСКА .

Раньше речь шла о государственно-частном проекте. После продажи акций это казенная контора. Сегодня финансирование есть – завтра нет. В РПЛ не уважают тренеров-иностранцев, ревнуют к ним, Тедеско хором клюют. Вряд ли стоит ждать именитого тренера в ЦСКА . Остается лишь риск.

ЦСКА можно подлечить морально

«Спартак» лучше дерется за Тедеско, чем «армейцы» за Ганчаренко. «Динамо» Шварца вынесло «Локомотив» и отыгралось с «Краснодаром». Видим рвением и кураж, не только ошибки. Чего не скажешь о коллективах Мусаева или Ганчаренко. Слух, что «быки» поменяют первого на второго, напоминает троллинг.

Неужели Галицкий так ненавидит свой клуб, что после одного Ганчаренко пригласит второго? Еще бы Шалимова вернул. У Мусаева и его белорусского коллеги одни минусы – требовательность без педагогики. Виктор Михайлович плохо объясняет план действий в критических ситуациях.

Так что моральные качества нового тренера важны. И нет, намек не на Карпина, что умеет выстраивать отношения с игроками. В теории ЦСКА мог бы повоевать за приличных наставников из РПЛ – Слуцкого и Федотова. Но наставники работают на людей из Татарстана и Санкт-Петербурга, надо бросать перчатку, чтобы их заполучить.

Вряд ли «Зенит» будет рад, что ЦСКА усиливается тренером «Сочи» или возвращает Слуцкого, который может стать чемпионом. Скорее придется ставить на человека без опыта, но с амбициями.

Новый тренер – заложник ситуации

Олич — это как Воронин, если бы его сделали главным в «Динамо». Андрей в штабе Шварца, но налаживает связи с командой. Если у Ивицы такая же функция в сборной Хорватии, где много самоуверенных ребят с эго Ловрена, то у ЦСКА проблемы, ведь необязательно Олич станет «темной лошадкой».

Хочет вернуть в ЦСКА Рахимича, может взять Василия Березуцкого помощником в штабе. Но этот кандидат возник, поскольку люди из серьезных лиг с опытом точно отказались. У ЦСКА нет денег на большую зарплату для тренера. Состав молодой, скажут работать с теми, кто есть, а это авантюра.

Если оценивать издалека, то «армейцы» — перспективная банда. Когда уйдет Влашич, в твердой основе будут Фернандес и Акинфеев. Можно крутить тактикой и кадрами. Но нестабильность мешает, ведь «Зенит», а до этого «Локомотив», ставили на опыт и шли в ЛЧ . Да, скучноватые, но эффективные.

Олич может добавить позитива, ведь Ганчаренко в кризисные моменты пожирает команду. Но мотивации хватит на пару месяцев. ЦСКА потерял чемпионскую уверенность, команду перестали бояться. Бабаев ставит на ностальгию в лице Олича, а Гинер поддерживает идею, ведь никогда не умел выбирать тренеров.

С Газаевым ссорились, иностранцы работали плохо, Слуцкий сам был «котом в мешке». А Ганчаренко, похоже, стал ошибкой. Команду обновили под него – дали деньги на покупки, убрали Онопко и Овчинникова. А теперь новому тренеру надо правильно выбрать 8-9 человек в основу, ведь есть системное противоречие.

ЦСКА — самая молодая команда лиги, прессингует ниже и хуже, чем «Зенит» (хотя они тринадцатые в РПЛ по возрасту). Конечно, наличие молодежи – козырь, который объединяет команды Тедеско, Слуцкого, Шварца и Ганчаренко. Но отсутствие опыта – одно из объяснений, почему эти команды играют с перепадами.

Спасать должен тренер, а Ганчаренко допустил много необязательных потерь. ЦСКА при правильной тактике точно мог обыграть «Арсенал», «Урал» и «Химки». Тогда с дополнительными семью пунктами отставал от «Зенита» на один, невзирая на очное поражение. Не забывайте, где именно клуб потерял шанс на титул.

Выстроенная тактика ломает даже неудобных соперников – «Спартак» показал пример с «Уралом», который до разгрома 5:1 побеждал лишь раз в восьми последних играх (проиграл в половине случаев). Так что Олич не является гарантией успеха ЦСКА , но решение оставить Ганчаренко точно не делает команду мощнее.

У Виктора Михайловича было четыре полных года, а результаты видите – 2 победы в 7 последних матчах РПЛ . Чемпионскую разницу Ганчаренко с его резкостью, претензиями и склонностью к внутренним конфликтам не обеспечил. Причем ситуация сложилась так, что именно тренер – первый, что спасет или угробит.

Гинер вынужденно отошел от власти. Некогда второй человек в России уже не поможет, вышел на пенсию. Клуб продали государственной компании, а это отдельные тараканы. ЦСКА пока не гарантировал себе место выше десятого, при Ганчаренко сказка точно не стала явью. И качество футбола в Европе озадачило.

Даже если «армейцы» станут вторыми, могут вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Команде нужна была перезагрузка зимой, а нынешний наставник ее не обеспечил. Но поскольку Гинер не умеет выбирать тренеров – попробуют попасть пальцем в небо, целясь в вице-чемпиона мира Олича.