«„Ман Сити“ снова идёт вперёд». Зинченко о выходе в 1/2 финала Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на своей странице в инстаграме прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Англии. В 1/4 финала турнира «Сити» обыграл «Эвертон» со счётом 2:0.
Полуфинал. Ворота в неприкосновенности. «Манчестер Сити» снова идёт вперёд.
Сам Олександр отыграл хорошо. Хорошо открывался впереди , но Гондюган и другие не оценили.
Новая ньюансировка позиции Зинченко он двигался от центра своей штрафной до левого края нападения, а под ним уже играл крайний защитник.
Гвардьола конечно сведёт с ума своей профессурой.
Сам Олександр отыграл хорошо. Хорошо открывался впереди , но Гондюган и другие не оценили.
Новая ньюансировка позиции Зинченко он двигался от центра своей штрафной до левого края нападения, а под ним уже играл крайний защитник.
Гвардьола конечно сведёт с ума своей профессурой.