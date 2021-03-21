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«„Ман Сити“ снова идёт вперёд». Зинченко о выходе в 1/2 финала Кубка Англии

21 марта 2021, 10:10
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на своей странице в инстаграме прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Англии. В 1/4 финала турнира «Сити» обыграл «Эвертон» со счётом 2:0.

Полуфинал. Ворота в неприкосновенности. «Манчестер Сити» снова идёт вперёд.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
21 марта в 11:40
ну Зина отыграл хорошо вчера
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
21 марта в 10:55
Так это пост в инсте, а не вью))
asraeil
asraeil
21 марта в 10:55
Ну Саня отыграл на своем уровне....так что можно сказать, что в победу вклад свой внес
Igo0rek
Igo0rek
21 марта в 10:48
Что-то Зинченко в последнее время слишком много разговорился.
ilyafrom
ilyafrom
21 марта в 10:39
Через несколько лет о такой игре Сити никто не вспомнит, если они не выиграют трофеи. Рановато пока радоваться
Roman73
Roman73
21 марта в 10:36
Матч получился слабый , слишком хаотичный , было мало комбинирования.
Сам Олександр отыграл хорошо. Хорошо открывался впереди , но Гондюган и другие не оценили.
Новая ньюансировка позиции Зинченко он двигался от центра своей штрафной до левого края нападения, а под ним уже играл крайний защитник.
Гвардьола конечно сведёт с ума своей профессурой.
shlomo
shlomo
21 марта в 10:19
Ман Сити сейчас крут до нельзя....
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