«„Ман Сити“ снова идёт вперёд». Зинченко о выходе в 1/2 финала Кубка Англии

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21 марта 2021, 10:10

Полузащитник «Манчестер Сити» на своей странице в инстаграме прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Англии. В 1/4 финала турнира «Сити» обыграл «Эвертон» со счётом 2:0.