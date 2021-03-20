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Куман: «Лапорта сказал, что полностью доверяет нашему тренерскому штабу»

20 марта 2021, 16:12

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о назначении на пост президента клубы Жоана Лапорты.

Есть президент, и есть будущее. Важно, чтобы кто-то был во главе, потому что он придает спокойствия как внутри, так и за пределами «Барселоны». Теперь мы должны играть хорошо и облегчить ситуацию, чтобы все шло хорошо. Очень важно, что Лапорта стал президентом.

Важно, чтобы президент выделил работу, которую мы делаем. Он уже сказал мне после матча в Париже, что полностью доверяет нашему штабу. Что нам нужно сделать, так это продолжать в том же духе. Надеюсь, все пойдет хорошо и будет продолжаться долго.

Ранее сообщалось, что Куман хочет видеть в «Барселоне» защитника «Марселя» Камара.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 20:30
Думаю это не надолго
Ханханхан
Ханханхан
20 марта в 16:43
А Месси? Ты главное у Месси спроси доверяет ли он?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 марта в 16:14
Купят тебе Комара и будет тебе счастье!
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