Куман: «Лапорта сказал, что полностью доверяет нашему тренерскому штабу»

Главный тренер «Барселоны» поделился мнением о назначении на пост президента клубы Жоана Лапорты.

Есть президент, и есть будущее. Важно, чтобы кто-то был во главе, потому что он придает спокойствия как внутри, так и за пределами «Барселоны». Теперь мы должны играть хорошо и облегчить ситуацию, чтобы все шло хорошо. Очень важно, что Лапорта стал президентом.

Важно, чтобы президент выделил работу, которую мы делаем. Он уже сказал мне после матча в Париже, что полностью доверяет нашему штабу. Что нам нужно сделать, так это продолжать в том же духе. Надеюсь, все пойдет хорошо и будет продолжаться долго.