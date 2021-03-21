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«У меня своя дорога». Ярошик — о возможности войти в штаб Олича в ЦСКА

21 марта 2021, 09:58

Бывший футболист ЦСКА, а ныне главный тренер словенского «Целе» Иржи Ярошик высказался о возможном назначении тренера сборной Хорватии Ивицы Олича на пост главного тренера «армейцев».

Если его все-таки назначат, если примут такое решение, то я буду очень рад за Олича. ЦСКА – это большая команда, которая претендует на чемпионство, на еврокубки. У Олича будет очень много работы. Я надеюсь, что он справится со всеми трудностями.

На самом деле, меня удивляет, что ЦСКА решил сменить тренера по ходу сезона. Руководство этой команды всегда подходило с холодной головой к подобным решениям. Поменять тренера в ЦСКА по ходу сезона – это для меня большая новость. Будем надеяться, что это верное решение и, что все у Олича получится.

Было бы приятно, если Олич позвонил бы мне, но у меня своя дорога. У Олича свой путь, свои помощники и окружение, которые будут в его штабе. Если его назначат, то он пойдет со своими людьми, и это будет правильно.

Даже в Москве у него есть люди, которые будут ему помогать. Олич сам наберет команду, с которой он будет работать, и с которой он возглавит ЦСКА.

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Beekeeper
Beekeeper ответ Serg_Diamond (раскрыть)
22 марта в 17:30
я имел ввиду так же как и Ганчаренко сначала был. Вторым у Слуцкого. Но уже поменяли, так что я ошибся. :)
Сп62
Сп62
21 марта в 19:28
Решение удивляет не только Ярошика.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 11:40
Дорогой это трудно назвать, скорее - это пока только тропинка.
berda2003
berda2003
21 марта в 11:25
олич о себе меньше знает, чем ярошик...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Beekeeper (раскрыть)
21 марта в 11:13
Вторым к Гончаренко? А это ему нужно?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 марта в 10:50
"Все дороги идут в Рим!" Все дороги б/у идут в ЦСКа!
Зачем вообще тренер коням!?). Акинфеев, Фернандес, Березуцкие, Ярошик, Красич, Рахимич, Олич....Кого потерял?). Вот! Их уже 8!!! Ах да. Онопко ещё напрашивается! Итого 9 юных, немного полысевших, немного поседевших бойцов.
Руководству на заметку!
Ironigor
Ironigor
21 марта в 10:44
Привет Ярошик , как там у тебя дела в Целе ??? Если будешь меня звать на должность помошника , знай я несоглашусь !!! Всем добра!!!
cska1948
cska1948
21 марта в 10:31
Хочется надеяться, что приглашение Олича в офис ЦСКА это скорее собеседование с возможным кандидатом на пост гл. тренера. Вероятно, что подобные собеседования состоятся еще не с одним кандидатом, а рокировка на тренерском мостике будет произведена по окончании сезона.
Beekeeper
Beekeeper
21 марта в 10:10
Никто ни кого менять не будет по ходу сезона, Олича взяли пока вторым. Шаг правильный, что бы встряхнуть команду. Олич познакомится с командой введется в курс дела, а уже летом сделают рокировку. Ганчара картошку сажать отправят а Олича гл. Тренером.
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок ответ jobss (раскрыть)
21 марта в 10:06
Спасибо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 09:59
Я был ба только за!
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