«У меня своя дорога». Ярошик — о возможности войти в штаб Олича в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА, а ныне главный тренер словенского «Целе» Иржи Ярошик высказался о возможном назначении тренера сборной Хорватии Ивицы Олича на пост главного тренера «армейцев».
Если его все-таки назначат, если примут такое решение, то я буду очень рад за Олича. ЦСКА – это большая команда, которая претендует на чемпионство, на еврокубки. У Олича будет очень много работы. Я надеюсь, что он справится со всеми трудностями.
На самом деле, меня удивляет, что ЦСКА решил сменить тренера по ходу сезона. Руководство этой команды всегда подходило с холодной головой к подобным решениям. Поменять тренера в ЦСКА по ходу сезона – это для меня большая новость. Будем надеяться, что это верное решение и, что все у Олича получится.
Было бы приятно, если Олич позвонил бы мне, но у меня своя дорога. У Олича свой путь, свои помощники и окружение, которые будут в его штабе. Если его назначат, то он пойдет со своими людьми, и это будет правильно.
Даже в Москве у него есть люди, которые будут ему помогать. Олич сам наберет команду, с которой он будет работать, и с которой он возглавит ЦСКА.