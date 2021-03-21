«У меня своя дорога». Ярошик — о возможности войти в штаб Олича в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА , а ныне главный тренер словенского «Целе» высказался о возможном назначении тренера сборной Хорватии на пост главного тренера «армейцев».

Если его все-таки назначат, если примут такое решение, то я буду очень рад за Олича. ЦСКА – это большая команда, которая претендует на чемпионство, на еврокубки. У Олича будет очень много работы. Я надеюсь, что он справится со всеми трудностями.

На самом деле, меня удивляет, что ЦСКА решил сменить тренера по ходу сезона. Руководство этой команды всегда подходило с холодной головой к подобным решениям. Поменять тренера в ЦСКА по ходу сезона – это для меня большая новость. Будем надеяться, что это верное решение и, что все у Олича получится.

Было бы приятно, если Олич позвонил бы мне, но у меня своя дорога. У Олича свой путь, свои помощники и окружение, которые будут в его штабе. Если его назначат, то он пойдет со своими людьми, и это будет правильно.