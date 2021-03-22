5 топ-клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детского футбола

«Спартак» сообщил о договоренности с четырьмя клубами РПЛ в вопросе переходов воспитанников из одной клубной Академии в другую.
Исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России, «Спартак», а также «Динамо», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных Академий и их воспитанников.
Развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений работы клубов.
Стороны подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола, в области подготовки тренеров, развития материально-технической базы, привлечения инвестиций в детско-юношеский футбол, антидопингового и научно-методического обеспечения Академий.
В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной Академии в другую, будут извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов юных футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов.
Ранее сообщалось, что ВТБ выделит на развитие академии московского «Динамо» 5 млрд рублей.
Нет молодежи - нет проблем?
Нет молодежи - нет проблем?
Стесняюсь спросить, а что тут достойно уважения? костинская втб — чистая гос.шаражка! Хоть как-то зарабатывая, пусть даже на гражданах РФии, она должна пополнять федеральный бюджет, который потом обязан идти на блага граждан. Каким образом население страны как-то выиграет от таких якобы вбросов в пацанов Динамо?
Стесняюсь спросить, а что тут достойно уважения? костинская втб — чистая гос.шаражка! Хоть как-то зарабатывая, пусть даже на гражданах РФии, она должна пополнять федеральный бюджет, который потом обязан идти на блага граждан. Каким образом население страны как-то выиграет от таких якобы вбросов в пацанов Динамо?
Для "развития молодых футболистов", "обмена опытом", "укрепления мат-тех. базы" и т.п. специальных бумаг подписывать не нужно.
А вот последний абзац- это что-то новенькое.
И по что это город над вольной Невой проигнорировал сей циркуляр?))
Или это его проигнорировали?
Что-то неуловимо меняется в россиянском футболе..)
Для "развития молодых футболистов", "обмена опытом", "укрепления мат-тех. базы" и т.п. специальных бумаг подписывать не нужно.
А вот последний абзац- это что-то новенькое.
И по что это город над вольной Невой проигнорировал сей циркуляр?))
Или это его проигнорировали?
Что-то неуловимо меняется в россиянском футболе..)