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5 топ-клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детского футбола

22 марта 2021, 12:06

«Спартак» сообщил о договоренности с четырьмя клубами РПЛ в вопросе переходов воспитанников из одной клубной Академии в другую.

Исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России, «Спартак», а также «Динамо», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных Академий и их воспитанников.

Развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений работы клубов.

Стороны подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола, в области подготовки тренеров, развития материально-технической базы, привлечения инвестиций в детско-юношеский футбол, антидопингового и научно-методического обеспечения Академий.

В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной Академии в другую, будут извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов юных футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов.

Ранее сообщалось, что ВТБ выделит на развитие академии московского «Динамо» 5 млрд рублей.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 марта в 17:33
а вдруг будет толк ?!
RomzesRZN
RomzesRZN
22 марта в 14:36
В России один топ-клуб - «Спартак». По пьяни к таковым с натяжкой можно отнести цска и Локомотив. Откуда пять набрали - непонятно.
Ironigor
Ironigor ответ galem72 (раскрыть)
22 марта в 13:59
    за
    за
    22 марта в 13:51
      galem72
      galem72 ответ Ironigor (раскрыть)
      22 марта в 13:32
      "...респект !!! Достойно уважения..."

      Стесняюсь спросить, а что тут достойно уважения? костинская втб — чистая гос.шаражка! Хоть как-то зарабатывая, пусть даже на гражданах РФии, она должна пополнять федеральный бюджет, который потом обязан идти на блага граждан. Каким образом население страны как-то выиграет от таких якобы вбросов в пацанов Динамо?
      makkie
      makkie
      22 марта в 13:14
      Зенит и молодёжь? Серьезно?)))
      Dinamo
      Dinamo
      22 марта в 13:08
      Ну, понятно, а объяснений никаких не последует?
      баск
      баск ответ Dinamo (раскрыть)
      22 марта в 12:49
      Так и я про это же, просто с сарказмом..)
      Dinamo
      Dinamo ответ баск (раскрыть)
      22 марта в 12:48
        mihaluch
        mihaluch
        22 марта в 12:43
        Пять млрд. выделили есть что пилить чинушам.
        баск
        баск
        22 марта в 12:25
        Ну, первые три абзаца- ниачём.
        Для "развития молодых футболистов", "обмена опытом", "укрепления мат-тех. базы" и т.п. специальных бумаг подписывать не нужно.

        А вот последний абзац- это что-то новенькое.
        И по что это город над вольной Невой проигнорировал сей циркуляр?))
        Или это его проигнорировали?

        Что-то неуловимо меняется в россиянском футболе..)
        ОПС
        ОПС
        22 марта в 12:23
        Остается только надеяться, что наш футбол воскреснет и всякие ТОПы будут перед нами шляпу снимать. Одно плохо, что мы при жизни это не увидим. А очень бы хотелось.
        Ironigor
        Ironigor
        22 марта в 12:14
        ВТБ - 5лярдов на развитие академии Динамо, - Респект !!! Достойно уважения!!!
        Ironigor
        Ironigor
        22 марта в 12:11
        Ну хоть что-то, молодцы!!!
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