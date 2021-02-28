17-летний хавбек создал два гола в РПЛ. Юные футболисты выходят на первый план

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сегодня, 19:18

Самый молодой дебютант «Динамо» со времен Смолова переиграл «Ахмат».

Шварц смело доверяет воспитанникам «Динамо»

Списки «самых талантливых» часто состоят из футболистов, что потом не реализуют потенциал. Но Мбаппе и Холанд тоже бывали в таких рейтингах. Включение хавбека Захаряна в список экспертов «The Guardian» — аванс для игрока, который начинает карьеру.

Арсен дебютировал в РПЛ в ноябре, а теперь вышел в основе против «Ахмата». Заработал пенальти и забил сам. Дебютный гол в таком возрасте – достижение. Смолов впервые появился, когда был на три месяца младше, но ведь прошло четырнадцать лет.

Захарян – один из многих талантов, которым доверяет Шварц. Тюкавин дебютировал одновременно, ему всего 18 лет. Играли Школик, Москвичев, Карапузов и Слепов, все младше двадцати двух. Рядом Грулев и Шиманьски – пока по 21 году, а их одногодок Евгеньев является основным в 22.

Арсен – самый юный, но уже универсальный. Шварц увидел в нем крайнего хавбека против «Ахмата». Гвардиола неслучайно просил нарезку моментов с игрой полузащитника. Парень соображает и хорошо перемещается по полю, хотя его надо беречь, пока не окрепнет.

«Динамо» срочно надо предлагать Захаряну продлить контракт, чтобы летом не ушел свободным агентом. А парню из Самары, что по манере похож на Хаверца или Титова – может играть под нападающими, не нужно витать в облаках. Один удачный матч должен стать лишь началом.

20-летний полузащитник – один из лучших в РПЛ

Кварацхелия в основе «Рубина», хотя старше Захаряна лишь на два года. Оба сейчас в списках самых талантливых игроков Европы. Хвичу чудесным образом упустили в «Локомотиве» — жесткий селекционный прокол.

«Рубин» бесплатно забрал вингера за 15 млн евро. И сегодня Кварацхелия обыграл «Спартак». Видно было, что Хвичу сковывает состояние газона, неприятная мерзкая погода и последствия недавней небольшой травмы сказались. Но и без привычного напора создал два мяча.

Теперь у грузинского хавбека 2 гола и 3 ассиста. Повторил показатель прошлого чемпионата, близок к персональному рекорду. Это лучший дриблер лиги, опережает Лесового, Вандерсона и Эджуке. Вряд ли надолго останется в РПЛ , ведь за ним уже давненько наблюдают.

Головин точно вернул веру в российских талантов

Аршавин был давно, в мае Андрею исполнится сорок лет. Карпин играл в Европе еще раньше, Валерию Георгиевичу больше пятидесяти. Раньше у россиян не было огромных зарплат в РПЛ – ехали за рубеж, а потом лимит отрезал российскую футбольную школу от серьезных лиг, и спортивная сторона пострадала.

Не радуют результаты последних крупных турниров для сборной и выступления в еврокубках, хотя от международных матчей зависят доходы ведущих клубов. Школы «Динамо» и «Локомотива» живут на энтузиазме и профессионализме тренеров. Только «Краснодар» тратит на академию невероятно много денег.

Но сейчас ведущие клубы РПЛ часто доверяют футболистам моложе 21 года. Дивеев – лучший молодой игрок прошлого года. Хавбек «Локомотива» Мухин в 19 лет сыграл в трех матчах чемпионата, вчера обыграл «армейцев». У Глебова практика в «Ростове», а Маслов в 20 лет сыграл 1545 минут в РПЛ – рекорд для молодых местных.

Шиманьски, Марадишвили, Кирилл Боженов из «Химок», Магкеев, Умяров, Солтмурад Бакаев, Уткин, Сулейманов, Тикнизян, Поярков, Карпов или Гигович – примеры ставки на молодежь. Также помним о Тюкавине, что может забить пяткой в дерби со «Спартаком». Ярких много, а скауты относят к молодым и 22-летних.

Головин в таком возрасте перебрался в «Монако». Его успехи – сегодня сделал два ассиста, убедили западные клубы, что россиянам снова можно доверять. Вот только французский аналог Кварацхелии будет стоить 40-60 млн евро, доверие к школе влияет. За бразильцев по инерции переплачивают, так что таланты РПЛ выгодные.

В РПЛ сорок футболистов, которым лишь 22 гола

Непрерывность – особенность футбола, всегда одно поколение меняется на другое. Если бы не два гола, созданных 17-летним Захаряном, «Ахмат» мог бы переиграть «Динамо». Команда Талалаева в хорошей форме, не только Бериша давил на ворота Шунина. Но нестабильность может быть даже очаровательной чертой, непредсказуемые результаты добавляют интриги в непростом сезоне.

А сорок игроков, которым ровно 22 – доказательство, что молодым доверяют повсеместно. Максименко, Крал, Евгеньев, Обляков, Хаджикадунич, Ненахов, Сафонов, Кучаев, Куликов и Моро умеют совершить ошибку. Но невероятно молодые – на 11-12 лет младше, чем Месси. Зайнутдинов, Рыбчинский, Чалов и Иван Игнатьев могут вчера сыграть плохо, а завтра удивят европейских скаутов.

Суммируем участников этого сезона РПЛ , которым нет 23 лет, и получаем впечатляющее число – 124 талантливых парня. Хотя скауты, что следят за РПЛ , вряд ли относят 23-летних Влашича, Айртона, Ларссона, Мурило, Фомина, Понсе, Скопинцева, Соболева, Макарова или Лесового к «ветеранам». Давно уже в России не было такого количества игроков, потенциально интересных топ-5.

И не нужно сейчас быть на пике, чтобы уехать и расцвести на западе. Десятки случаев, когда дома игрок не раскрывался, а потом искрил. Канте, Марез, Де Брюйне, Госенс, Каземиро или Канселу не всегда играли на одном уровне в каждом клубе. Но когда французов, бельгийцев, голландцев, бразильцев или португальцев в топ-5 много – всегда есть шанс, что у следующего таланта получится.

Захаряну и остальным надо усерднее тренироваться

Иногда получается почти у всех. Лукаку, Де Брюйне, Мертенс, Тилеманс, Карраско, Алдервейрелд, Кастань, Витсель, два Азара и Куртуа выдавали прекрасные сезоны в топ-5. Получили бы бельгийцы первую сборную в рейтинге ФИФА , сидя дома с лимитом? Конечно, академии футбол в России не развивали по лекалам бельгийских – там провели феноменальную работу, ссылаясь на зарубежные примеры.

Но если добавить к молодым легионерам Миранчуку и Головину еще человек десять – вероятность получить настоящих профессионалов для сборной точно вырастет. Александра по физике выделяют в сборной России, а Алексей недавно сам описал разницу:

В России после тренировок такого не ощущал, если честно, а в Италии приходишь домой и у тебя реально нет сил. Все свое время посвящаешь восстановлению.

Учитываем, что Алексей болел коронавирусом, что влияет на тонус организма, но в клубах РПЛ нет такой конкуренции, как в «Аталанте». Приходится пахать и становиться лучше. Захарян должен равняться на Миранчука, Головина или Зинченко, что после «Уфы» заиграл в «Манчестер Сити».

Неправильно поступают игроки, что считают выступления в РПЛ пределом мечтаний. Даже Зобнин, хотя большой профессионал, возможно, совершил ошибку, что не уехал в топ-5, когда был на пике формы и его туда звали. Кстати, еще один воспитанник «Динамо». Как и Смолов, Кокорин или братья Комбаровы.

Продуктивная школа, но новому поколению важно учесть ошибки предшественников. Если бы Кокорин бегал в Италии лет десять – вся жизнь сложилась бы иначе. Если бы Смолов оказался в Испании не в тридцать – получили бы другого футболиста. У футбола нет границ, и это делает игроков не слабее, а сильнее.