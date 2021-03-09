19-летний Агкацев пропустил шесть голов от «Спартака». Но Мусаеву нужно продолжать верить в парня

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вчера, 12:29

«Соккер.ру» о ситуации с вратарями «Краснодара».

Про матч между «Спартаком» и «Краснодаром» сказано и написано много. Однако как-то забылось, что ворота гостей защищал 19-летний Станислав Агкацев, для которого этот матч был третьим в основе. Именно ему пришлось вытащить из ворот все шесть мячей.

Нельзя сказать, что молодой вратарь сыграл слабо. Старался, как мог. А мог он в тот снежный вечер не многое. Защита «Краснодара», и без того не отличавшаяся прочностью, в игре со «Спартаком» порою отсутствовала. Разве что Кайо пару раз пресёк рывки Джордана Ларссона. Поэтому молодой вратарь был брошен на произвол судьбы. Или на растерзание, если хотите.

По первым четырём голам к Агкацеву претензий нет. Конечно, при желании можно найти некие изъяны, но это будет несправедливо. Пятый и шестой голы — тут есть вопросы. Но если бы Станислав не пропустил эти мячи, сути дела это бы не изменило. Какая разница, с каким счётом проигрывать. Ситуация в «Краснодаре» весьма непростая. Бронзовый призёр проваливает сезон.

Вопрос, который неизбежно будет задан, и не раз, — а где Матвей Сафонов? Только раньше об этом спрашивали Станислава Черчесова. А теперь этот вопрос переадресован тренерам и руководителям «Краснодара». Да, Матвей перенёс травму, переболел коронавирусом, но всё это было несколько месяцев назад. Молодой вратарь восстанавливается слишком долго, что вызывает и сомнения, и тревогу. Менее, чем через месяц, нашей молодёжной сборной играть на чемпионате Европы. Матвей, скорее всего, на этом турнире не выступит. Не находите ли это странным? Особенно на фоне то и дело возникающих слухов о возможном переходе Сафонова в «Зенит». Они раньше возникали, но Матвей тогда играл. Поэтому невольно возникают сомнения, так ли серьёзна травма Сафонова? Или правы те, кто говорит о неких спорах вратаря с руководством. Без Матвея «быки» вылетели из Лиги Европы и Кубка России, а теперь терпят бедствие в чемпионате страны. Страдает молодёжная сборная страны.

Вообще, ситуация с вратарями в «Краснодаре» напоминает какой-то театр абсурда. Клуб бесплатно отпускает в Португалию Станислава Крицюка. Сильного, опытного, пусть и подверженного травмам голкипера. В отсутствии Сафонова Станислав бы мог успешно справиться со своей работой. Взамен был возвращён Евгений Городов, чьи лучшие годы позади. Его грубые ошибки испортили матч с загребским «Динамо». 14 января «Краснодар» расторг контракт с другим ветераном — Андреем Синицыным, который восемь лет безупречно служил клубу. Мог бы и дальше выручать «быков», но в клубе решили иначе. Андрей уже подписал контракт с тольяттинским «Акроном» и вернуть его как свободного агента уже не получится.

И наконец, перед самым закрытием трансферного окна в «Сочи» отправился Денис Адамов. Тот, что когда-то котировался на уровне Сафонова. Правда, Денис в Премьер-лиге толком не играл, довольствуясь выступлениями за «Краснодар-2» в ФНЛ . Но в молодёжную сборную вызывался регулярно, да и разные приглашения получал. И когда, казалось бы, пробил звёздный час Дениса — Крицюк ушёл, Синицына ушли, с Сафоновым непонятно что, Городов не в лучшем состоянии, а Агкацев молод и неопытен. Но Адамов ушёл именно сейчас и присел на лавочку уже в новом клубе — позиции Сослана Джанаева по-прежнему сильны. Можно поискать логику в этом переходе, но не факт, что она будет найдена.

Уход Адамова совпал с приходом в «Краснодар» Егора Бабурина. Егор уже не юноша, приобрёл хороший опыт в «Ростове». Да и в «Зените» Бабурин наверняка чему-нибудь научился, хоть и играл нечасто. Казалось, вот он тот, кто нужен в таких случаях. Но Бабурин пока в воротах не появлялся, даром что команда провела три матча после его прихода. Ищите логику, авось найдёте.

Пока что основным вратарём «быков» нежданно-негаданно стал 19-летний Станислав Агкацев. Между прочим, уроженец Северной Осетии — республики, подарившей нашему футболу столько замечательных вратарей. Список в подтверждение — Владимир Олейник, Александр Яновский, Станислав Черчесов, Вениамин Мандрыкин, Владимир Габулов, Сослан Джанаев. Конечно, Станислав хотел бы пополнить эту славную компанию. Юному голкиперу подвернулся шанс проявить себя, и в ответной игре с загребским «Динамо» он смотрелся достойно, да и в двух пропущенных от «Урала» мячах вины Агкацева нет. Но игра со «Спартаком» может сломать молодого вратаря психологически.

Теперь многое в руках Мурада Мусаева. Если в предстоящей игре с «Тамбовом» он усадит Станислава на лавочку, то вратарь будет чувствовать за собой вину. Да, некрасивая статистика (8 пропущенных мячей в двух матчах) будет давить. Поэтому, Агкацев может утратить уверенность, что скажется при его следующем появлении в воротах. Мусаеву стоит рискнуть, но снова выпустить Агкацева. Иначе его можно потерять. Если Станислав дрогнет, тогда уже наступит время Бабурина. Егора скамейкой не испугаешь. Вот таким выглядит выход из рукотворного лабиринта.

Почему необходимо дать шанс Агкацеву? Во-первых, вратарь он небесталанный, такие нашему футболу пригодятся. Во-вторых, для молодого голкипера очень важно, чтобы он заиграл сразу. Вспомним Дмитрия Харина, Владимира Габулова, Игоря Акинфеева, Матвея Сафонова, Александра Максименко. Вышли молодые, зелёные, необстрелянные, и сразу всё пошло как надо. А вот пример другого рода — Антон Митрюшкин считался звездой на юношеском уровне. И в «Спартаке» возлагали на него большие надежды. Но первый не самый удачный матч за основу, второй, третий. А четвёртого пришлось ждать больше года. Потом чемпион Европы среди юношей ушёл из «Спартака», играл в слабеньком швейцарском «Сьоне» до окончания контракта. Прошлым летом долго искал клуб, но в итоге оказался в «Фортуне» из второй Бундеслиги. И то в запасе. Конечно, Антон молод, всё возможно исправить. Но потеряно столько времени. Поэтому важно бережно отнестись к юному вратарю. Ввиду хрупкости и штучности.