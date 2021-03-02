От восемнадцати и младше. Звёзды топ-клубов в нежном возрасте: команда Мусиалы и Мукоко

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вчера, 22:29

Порция юношей, от которых ждут прогресса в 2021-м.

Большие клубы — мощные магниты для талантливой молодежи, потенциально в недрах каждого гранда притаилось множество будущих звезд футбола. Кто-то раскроется раньше, кто-то позже. Нет задачи определить самых-самых одаренных, да это и невозможно, но хочется познакомиться с парнями, которые, возможно, дадут повод о себе говорить уже в этом году. По одному представителю от каждого топ-клуба, в которых мы верим. Запоминайте имена!

«Реал Мадрид»: Альваро Каррильо (Испания, 18 лет)

«Сливочных» представляет защитник Альваро Каррильо, который еще в 2019 году поразил скаутов своей надежностью, первым пасом, скоростью и игрой в воздухе (несмотря на относительно невысокий рост — 180 сантиметров) на юношеском чемпионате мира U17. Альваро может сыграть в центре защиты и на левом фланге, среди коллег по амплуа он выделяется филигранной техникой и культурой паса — необходимые качества для современного защитника. Каррильо сыграл несколько матчей за «Кастилью» и находится на пороге полноценного перехода во взрослый футбол. Может быть, ему даже найдется место в обойме главной команды на будущий сезон, учитывая грядущие кадровые перестановки в обороне.

«Бавария»: Джамал Мусиала (Германия, 18 лет)

Отец Джамала — британец нигерийского происхождения, а мать — немка. Мусиала занимался в академиях «Саутгемптона» и «Челси», а два года назад вернулся в Германию, которую собирается представлять на международной арене, несмотря на то, что сыграл пару матчей за молодежную сборную Англии. Мусиала предпочитает играть на позиции атакующего полузащитника, он одаренный плеймейкер, прекрасно чувствующий пространство и умело выбирающий подходящие моменты для своих действий на поле, будь то пасы, дриблинг или удары. Джамал уже сыграл несколько матчей за первую команду «Баварии» и даже забил гол в плей-офф Лиги чемпионов в ворота «Лацио».

«Челси»: Чарли Вебстер (Англия, 17 лет)

В «Кобхэме» занимаются много перспективных ребят, но Вебстер выделяется среди своих товарищей наравне с Харви Вейлом и Джудом Сунсапом-Беллом. Интересно, кто первым доберется до главной команды. Моя ставка — Вебстер, который выступает на позиции центрального полузащитника. Чарли наверняка понравится Тухелю, ведь он думающий и одновременно динамичный игрок, всегда действующий с высоко поднятой головой. У Вебстера не разнообразный арсенал решений возникающих игровых ситуаций, что более свойственно опытным футболистам.

«Боруссия» (Дортмунд): Юссуфа Мукоко (Германия, 16 лет)

Мукоко известен своими подвигами на юношеском уровне, на него уже неоднократно вешали ярлык «самого талантливого мальчишки в мировом футболе». Пока все идет по плану: уроженец Камеруна, выросший в Германии, впечатляет партнеров по дортмундской «Боруссии», он уже успел стать самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов и самым юным автором гола в Бундеслиге. Скорость молнии и исключительное голевое чутье вкупе с высокой реализацией делают Юссуфа исключительным для своего возраста. «Боруссия» разработала обстоятельный план для Мукоко и с осторожностью подводит его к большому футболу. Спешить, действительно, некуда.

«Ювентус»: Матиас Соул (Аргентина, 17 лет)

В начале прошлого года талантливый юноша отказался от профессионального контракта с «Велес Сарсфилдом» и перебрался в «Ювентус». Соула называют «новым Ди Марией» из-за схожести стилей, Матиас способен играть на обоих флангах атаки или на позиции «десятки». Аргентинец пока играет за примаверу «Старой Синьоры», его прогрессом в Турине очень довольны, считают, что за год в Италии Соул сильно прибавил физически и тактически, расширил диапазон действий на поле.

«Ливерпуль»: Харви Эллиотт (Англия, 17 лет)

В мае 2019-го Харви стал самым молодым футболистом в истории Премьер-Лиги, он дебютировал в АПЛ за «Фулхэм» в возрасте 16 лет и 30 дней. «Ливерпуль» подписал вундеркинда за 4 миллиона фунтов и надеется однажды увидеть его в стартовом составе. Эллиотт провел несколько матчей за «красных», а в нынешнем сезоне выступает за «Блэкберн» в Чемпионшипе. Левоногий правый нападающий забил 5 голов и сделал 9 ассистов за «бродяг» в 28 матчах. Если не вмешаются травмы и «медные трубы», Харви наверняка сделает карьеру на самом высоком уровне. Настолько он хорош уже сейчас, что это кажется очевидным.

«Интер»: Гаэтано Ористанио (Италия, 18 лет)

Вы уже знаете о Себастьяно Эспозито, но пока молодой форвард пытается обрести силу в арендах, обратим внимание на его ровесника Гаэтано Ористанио. Оттянутый нападающий/атакующий полузащитник с низким центром тяжести и коварной левой ногой — никого не напоминает? Парнишка марадонистого склада демонстрирует высокий уровень в примавере и в ближайшее время дорастет до тренировок с основой. Дальше слово за Антонио Конте, который сможет в полной мере оценить талант одного из самых талантливых итальянских юнош.

«Манчестер Сити»: Коул Палмер (Англия, 18 лет)

Уроженец Манчестера Коул Палмер может стать следующим важным воспитанником в команде Гвардиолы после Фила Фодена. Коул с прошлого лета тренировался с «горожанами» и даже дебютировал за первую команду в матче Кубка Лиги с «Бернли», а потом провел несколько минут на поле в лигочемпионском матче с «Марселем». Долговязый парень (рост — 189 сантиметров) выглядит немного неуклюжим, но это впечатление обманчиво: Палмер хорошо двигается, находит пространство между линиями и много забивал на молодежном уровне.

«Манчестер Юнайтед»: Шола Шортайр (Англия, 17 лет)

На днях Шортайр стал самым молодым футболистом МЮ , выходившим на поле в еврокубковом матче, так что первое попадание в заголовки газет уже позади. А впереди — большая и, хочется верить, успешная карьера. Шустрый подросток обладает взрывной стартовой скоростью, ловко меняет направление и ведет мяч обеими ногами. Предпочитает позицию слева в атаке, потому что любит смещаться в центр и заряжать по воротам с правой ноги.

ПСЖ : Кайл Руис-Атиль (Марокко/Франция, 18 лет)

В сентябре Руис-Атиль дебютировал в Лиге 1, впоследствии еще несколько раз появлялся на поле при Томасе Тухеле, который выразил желание переманить Кайла в «Челси», тем более Маурисио Почеттино пока не обращает должного внимания на одаренного парня, который в 2015 году присоединился к ПСЖ , а до этого занимался в академии «Барселоны». По стилю Руис-Атиль похож на Хави и Иньесту, но достигнет ли уровня патриархов — большой вопрос, но полузащитник определенно мечтает стать королем пасов и прессинга. Возможно, продолжит путь на вершину уже не Париже, ведь его контракт истекает летом, а спрос на рынке будет серьезным.

«Барселона»: Илайш Мориба (Испания, 18 лет)

Фати и Педри уже достаточно известны, а нам нужно новое имя, поэтому выбираем Мориба. Мощный полузащитник в феврале дебютировал за главную команду «Барселоны», уже отметился результативной передачей в матче Примеры против «Алавеса» (5:1). Илайш отлично себя зарекомендовал и может получить новые шансы от Кумана, тем более в нем видят преемника Серхио Бускетсу, чьи лучшие годы позади.