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Тамбовские власти выделят 80 млн рублей на развитие детского футбола

18 февраля 2021, 12:00

Власти Тамбовской области готовы направить на развитие детско-юношеского футбола 80 млн рублей в 2021 году, об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта.

Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области в целях создания на территории области режима наибольшего благоприятствования развитию футбола, укреплению его материальной базы, готово рассмотреть возможность предоставления субсидии из бюджета области в 2021 году на развитие детско-юношеского футбола в объеме 80 млн рублей.

Ранее ходили разговоры, что «Тамбов», скорее всего, снимется с чемпионата России.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
18 февраля в 13:43
Новость должна звучать так: "Тамбовские власти отмоют 80 млн рублей на детском футболе."
Tostao
Tostao
18 февраля в 13:37
Тамбов уже снялся с чемпионата.
Little Caprice
Little Caprice
18 февраля в 12:21
"выделят"
"готово рассмотреть возможность"

Соккер, чувствуете разницу? :)
ДСА
ДСА
18 февраля в 12:20
Уж лучше на это, чем в топку футбольного клуба.
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 12:19
На детей можно многое списать.
drug01
drug01
18 февраля в 12:14
Это капля в море...
112910415
112910415
18 февраля в 12:07
футбольные клубы - они ведь как дети ... любимые и нелюбимые, беспокойные и проблемные
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
18 февраля в 12:06
Эти деньги детям не пойдут. Это на спасение супер профи клуба тамбовский волк
112910415
112910415
18 февраля в 12:03
внимание ! следует проследить триумфальный путь этих загадочных денег !
Gahi
Gahi
18 февраля в 12:01
Хорошо что детям помогают. Удачи
beefs
beefs
18 февраля в 12:01
хоть плачь, хоть смейся...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 12:01
Походу им и это не поможет
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