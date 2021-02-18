Тамбовские власти выделят 80 млн рублей на развитие детского футбола

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18 февраля 2021, 12:00

Власти Тамбовской области готовы направить на развитие детско-юношеского футбола 80 млн рублей в 2021 году, об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта.

Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области в целях создания на территории области режима наибольшего благоприятствования развитию футбола, укреплению его материальной базы, готово рассмотреть возможность предоставления субсидии из бюджета области в 2021 году на развитие детско-юношеского футбола в объеме 80 млн рублей.

Ранее ходили разговоры, что «Тамбов», скорее всего, снимется с чемпионата России.