«Динамо» с Захаряном и Тюкавиным — команда будущего. Бувач и Шварц дают дорогу молодым

1616179330

вчера, 21:42

Приз зрительских симпатий в студию.

Поражение от «Спартака» не надломило молодых динамовцев. Не остановились они и после двух пропущенных мячей в матче с «Краснодаром»: проигрывали участнику группового этапа Лиги чемпионов 0:2 к исходу часа игры, но сумели совершить шикарный камбэк и одержали ярчайшую волевую победу — 3:2. Да, соперник большую часть матча провел вдесятером, но удаление Кайо стало следствием динамовской дерзости, как и голы во втором тайме.

Фомин забил роскошным ударом в «девятку», а главными героями стали 17-летний Арсен Захарян и 18-летний Константин Тюкавин. Первый вел созидательную игру, чертил изумительные передачи всех типов и уровней сложности, а второй вышел на замену и забил два мяча. Ко второму голу Тюкавина могут возникнуть вопросы — подтолкнул Литвинова перед ударом, но разговор сейчас не о судействе, а внезапно заявившей о себе во весь голос молодой динамовской банде.

Со времен «Зенита» Петржелы РПЛ не видела ничего подобного

Последним примером команды, в которой определяющую роль играли молодые местные игроки, был «Зенит» начала «нулевых» под руководством Властимила Петржелы. В одночасье за «сине-бело-голубых» тогда заиграли Игорь Денисов, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Александр Кержаков и Олег Власов. Только у последнего из этого квинтета впоследствии не получилось большой карьеры, остальные четверо выигрывали титулы, сыграли десятки матчей за сборную России и стали одними из важнейших футболистов страны в своем поколении.

Динамовскую молодежь тоже ждет выдающееся будущее, если клуб все сделает правильно, а окружение футболистов не подведет. Но от перспектив уже сейчас идет кругом голова. Роману Евгеньеву 22 года, и это один из сильнейших центральных защитников страны следующего десятилетия. Его одногодок Грулев — настырный форвард, который выиграл конкуренцию у забивавшего десятки голов в Чехии Николая Комличенко, но Вячеслав может уступить место в нападении 18-летнему Тюкавину, который притягивает моменты и голы.

У «Динамо» еще целая плеяда футболистов до 21 года, которые пока в тени своих партнеров, но могут заявить о себе в ближайшие годы: Школик, Москвичев, отданный в аренду «Тамбову» Карапузов, Липовой и Слепов. Есть еще ребята постарше, но все еще не достигшие своего потолка — Лесовой, Скопинцев и Фомин. Ну, а потенциально главная жемчужина «Динамо» — Арсен Захарян, который в свои 17 лет показывает на удивление взрослый, интеллектуальный и сочный футбол. Нечасто российские таланты блещут в столь нежном возрасте, но Арсена видно издалека: у парня крутая техника и понимание игры на уровне сформировавшегося мастера, физически тоже не выглядит мальчишкой.

Желько Бувач и Сандро Шварц живут не одним днём

Распорядиться талантливым поколением клуба еще сложнее, чем его вырастить. Отлично, что созревание Захаряна, Тюкавина и других ребят пришлось на время работы Бувача и Шварца, которые придерживаются генеральной спортивной линии, разработанной Желько. У «Динамо» правильный тандем тренера и спортивного директора (должность Бувача может называться иначе, но сути дела это не меняет). Один задает ориентиры и ставит задачи, другой предлагает решения и является тренером в широком смысле.

Бувач после программного интервью Нобелю предпочитает действовать в тени, а Шварц глубоко погружен в процесс. В РПЛ приезжали тренеры-иностранцы с поверхностным подходом: козыряли тактическими решениями и опирались на матч-менеджмент. Сандро работает с людьми, а не со схемами, это подтверждается и характером команды, и репликами футбольных людей, которые имеют представление о внутреннем устройстве «бело-голубых». Например, агент Константина Тюкавина отметил индивидуальный подход Шварца к игрокам:

Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера. Сейчас Костя получает удовольствие от игры со своими знакомыми ребятами. Они кайфуют от футбола. Еще Костя говорит, что Сандро проводит очень много индивидуальных бесед с ним и с другими молодыми ребятами. Это помогает.

Точечное усиление и развитие молодежи — пропуск в чемпионскую гонку

Уже в следующем сезоне можем увидеть «Динамо» среди соискателей самых высоких мест в РПЛ , однако нужно доверять проекту Бувача-Шварца и понимать, что его невозможно реализовать за один сезон, требуется минимум три года, чтобы вывести талантливых ребят на стабильный уровень и привести состав в соответствии с самыми амбициозными задачами.

Во-первых, нужно быть готовыми к непростым периодам — будут болезни роста, синдромы вторых сезонов и прочие радости, без которых невозможно планомерное развитие молодых футболистов, основанное на доверии. Руководители российских клубов часто допускают ошибки, когда чувствуют запах приближающихся побед. В попытке приблизить их совершаются неразумные трансферы, мешающие осуществлению долгосрочных планов.

Бувач и Шварц должны быть готовы к защите права молодых футболистов на ошибки, без которых невозможен прогресс. Кроме того, «Динамо» может стать сильнее, внеся коррективы в легионерский блок. Молодой команде нужны опытные мастера с твердым характером, как Ордец, или такие же талантливые иностранцы вроде Моро или Шиманьского.

А вот Н'Жи не делает «бело-голубых» сильнее, даже при номинально классовом соответствии амбициям команды. Клуб, делающий ставку на прогресс молодежи, должен искать в опытных игроках образцы для подражания и педагогические таланты — это важное условие для создания благодатной почвы для прогресса. Исключением могут стать только легионеры, которые на голову всех сильнее и готовы демонстрировать свое мастерство из матча в матч: свой Промес или Влашич «Динамо» не помешал бы.