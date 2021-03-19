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«Динамо» с Захаряном и Тюкавиным — команда будущего. Бувач и Шварц дают дорогу молодым

вчера, 21:42
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Приз зрительских симпатий в студию.

Поражение от «Спартака» не надломило молодых динамовцев. Не остановились они и после двух пропущенных мячей в матче с «Краснодаром»: проигрывали участнику группового этапа Лиги чемпионов 0:2 к исходу часа игры, но сумели совершить шикарный камбэк и одержали ярчайшую волевую победу — 3:2. Да, соперник большую часть матча провел вдесятером, но удаление Кайо стало следствием динамовской дерзости, как и голы во втором тайме.

Фомин забил роскошным ударом в «девятку», а главными героями стали 17-летний Арсен Захарян и 18-летний Константин Тюкавин. Первый вел созидательную игру, чертил изумительные передачи всех типов и уровней сложности, а второй вышел на замену и забил два мяча. Ко второму голу Тюкавина могут возникнуть вопросы — подтолкнул Литвинова перед ударом, но разговор сейчас не о судействе, а внезапно заявившей о себе во весь голос молодой динамовской банде.

Со времен «Зенита» Петржелы РПЛ не видела ничего подобного

Последним примером команды, в которой определяющую роль играли молодые местные игроки, был «Зенит» начала «нулевых» под руководством Властимила Петржелы. В одночасье за «сине-бело-голубых» тогда заиграли Игорь Денисов, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Александр Кержаков и Олег Власов. Только у последнего из этого квинтета впоследствии не получилось большой карьеры, остальные четверо выигрывали титулы, сыграли десятки матчей за сборную России и стали одними из важнейших футболистов страны в своем поколении.

Динамовскую молодежь тоже ждет выдающееся будущее, если клуб все сделает правильно, а окружение футболистов не подведет. Но от перспектив уже сейчас идет кругом голова. Роману Евгеньеву 22 года, и это один из сильнейших центральных защитников страны следующего десятилетия. Его одногодок Грулев — настырный форвард, который выиграл конкуренцию у забивавшего десятки голов в Чехии Николая Комличенко, но Вячеслав может уступить место в нападении 18-летнему Тюкавину, который притягивает моменты и голы.

У «Динамо» еще целая плеяда футболистов до 21 года, которые пока в тени своих партнеров, но могут заявить о себе в ближайшие годы: Школик, Москвичев, отданный в аренду «Тамбову» Карапузов, Липовой и Слепов. Есть еще ребята постарше, но все еще не достигшие своего потолка — Лесовой, Скопинцев и Фомин. Ну, а потенциально главная жемчужина «Динамо» — Арсен Захарян, который в свои 17 лет показывает на удивление взрослый, интеллектуальный и сочный футбол. Нечасто российские таланты блещут в столь нежном возрасте, но Арсена видно издалека: у парня крутая техника и понимание игры на уровне сформировавшегося мастера, физически тоже не выглядит мальчишкой.

Желько Бувач и Сандро Шварц живут не одним днём

Распорядиться талантливым поколением клуба еще сложнее, чем его вырастить. Отлично, что созревание Захаряна, Тюкавина и других ребят пришлось на время работы Бувача и Шварца, которые придерживаются генеральной спортивной линии, разработанной Желько. У «Динамо» правильный тандем тренера и спортивного директора (должность Бувача может называться иначе, но сути дела это не меняет). Один задает ориентиры и ставит задачи, другой предлагает решения и является тренером в широком смысле.

Бувач после программного интервью Нобелю предпочитает действовать в тени, а Шварц глубоко погружен в процесс. В РПЛ приезжали тренеры-иностранцы с поверхностным подходом: козыряли тактическими решениями и опирались на матч-менеджмент. Сандро работает с людьми, а не со схемами, это подтверждается и характером команды, и репликами футбольных людей, которые имеют представление о внутреннем устройстве «бело-голубых». Например, агент Константина Тюкавина отметил индивидуальный подход Шварца к игрокам:

Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера. Сейчас Костя получает удовольствие от игры со своими знакомыми ребятами. Они кайфуют от футбола. Еще Костя говорит, что Сандро проводит очень много индивидуальных бесед с ним и с другими молодыми ребятами. Это помогает.

Точечное усиление и развитие молодежи — пропуск в чемпионскую гонку

Уже в следующем сезоне можем увидеть «Динамо» среди соискателей самых высоких мест в РПЛ, однако нужно доверять проекту Бувача-Шварца и понимать, что его невозможно реализовать за один сезон, требуется минимум три года, чтобы вывести талантливых ребят на стабильный уровень и привести состав в соответствии с самыми амбициозными задачами.

Во-первых, нужно быть готовыми к непростым периодам — будут болезни роста, синдромы вторых сезонов и прочие радости, без которых невозможно планомерное развитие молодых футболистов, основанное на доверии. Руководители российских клубов часто допускают ошибки, когда чувствуют запах приближающихся побед. В попытке приблизить их совершаются неразумные трансферы, мешающие осуществлению долгосрочных планов.

Бувач и Шварц должны быть готовы к защите права молодых футболистов на ошибки, без которых невозможен прогресс. Кроме того, «Динамо» может стать сильнее, внеся коррективы в легионерский блок. Молодой команде нужны опытные мастера с твердым характером, как Ордец, или такие же талантливые иностранцы вроде Моро или Шиманьского.

А вот Н'Жи не делает «бело-голубых» сильнее, даже при номинально классовом соответствии амбициям команды. Клуб, делающий ставку на прогресс молодежи, должен искать в опытных игроках образцы для подражания и педагогические таланты — это важное условие для создания благодатной почвы для прогресса. Исключением могут стать только легионеры, которые на голову всех сильнее и готовы демонстрировать свое мастерство из матча в матч: свой Промес или Влашич «Динамо» не помешал бы.

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Все комментарии
Eirek
Eirek ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 00:37
Не, я потому и сказал, что могу путать)
Мне тогда в районе 12 лет было, возможно поэтому я, если честно, тоже больше помню Зенит Петржелы)
Но спасибо, будет что почитать и закрыть пробелы в истории нашего футбола)
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Eirek (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Нет регулярно появляться молодые стали при Морозове. Аршавин и Керж при нём отыграли весь сезон, хотя ни всё получалось. Радимов пришёл при Петржеле, но уже взрослым. Я говорю, что именно Морозов положил начало всему празднику молодых. И Быстров пришёл, если не путаю, тоже при Морозове. И если бы ни его работа, ничего бы не получилось. Что касается вас, вам удачи! Путь сложный, и не факт, что получится. Ребята классные, если, и правда окажутся будущие Аршавины и Кержаковы, то захотят их другие клубы и мы в том числе.
Eirek
Eirek ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Морозов отличный тренер, тут спора нет.
Но справедливости ради думаю автор имел ввиду что при Петржеле костяк Зенита тогда стали составлять как раз молодые, могу путать, но Быстров, Радимов и ко, по-моему как раз при нем уже появляться стали регулярно, и в целом исправили ситуацию "чешской эксансии" что была первое время при Петржеле
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 23:59, ред.
Я понимаю, автор не является болельщиком Зенита, но, когда о чём-то пишешь стоит хотя бы прочитать. Морозов ввёл Аршавина и Кержакова. ИМЕННО РОССИЙСКИЙ ТРЕНЕР. Он тренировал и работал, и ждал больше 10 матчей пока Саша забьёт. Мы взяли бронзу. Вот какую команду получил Петржела. Потом пришёл Газпром и мы смогли сохранить ребят от лап Спартака. Романцев и компания могли легко переманить и растащить команду. Червиченко уже не раз рассказывал, как могло это произойти. Вообщем тяжелый путь предстоит команде Динамо.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 22:52
Решения лежат на поверхности. Мое мнение. Не сказать, чтоб я каждый день следил за игрой Зенита и московских клубов, но я помню игры Зенита в еврокубках, матчи в нулевых транслировали по каналу евроспорт, если не ошибаюсь. Там смотрел игру Зенита против Баварии. Если игроков московского Динамо ждет победа в еврокубках как у Зенита никто против не будет. Пожелаю поменьше пафоса. потому что опыт Зенита, опыт победы е еврокубках-это плохой опыт именно для игроков Зенита. Потому что через какое-то время с игроками Петербурга начали возникать плохие истории. Эти истории смаковали иностранные журналисты, в том числе наши. Это истории с Широковым, Денисовым, Аршавиным. История победы Зенита в еврокубках оказалась негативной. Победа в еврокубках в плюс для них не пошла. Это касается не только молодых игроков Зенита, но например Кокорина, да и других футболистов по списку. мое личное мнение. Первые успехи в футболе в плюс для них не пошли. Желаю побед молодым динамовцам и поменьше пафоса. Потому что из-за пафоса, понтов и самомнения сгорели много хороших футболистов.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:37
Динамовскую молодёжь надо сохранить от грязных лап грязьпрома...
Mi6
Mi6
вчера в 21:58
Читая про динамиков, понимаешь насколько провалились в серость Гинер/Бабаев/Гончаренко
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