«Динамо» с Захаряном и Тюкавиным — команда будущего. Бувач и Шварц дают дорогу молодым

Приз зрительских симпатий в студию.
Поражение от «Спартака» не надломило молодых динамовцев. Не остановились они и после двух пропущенных мячей в матче с «Краснодаром»: проигрывали участнику группового этапа Лиги чемпионов 0:2 к исходу часа игры, но сумели совершить шикарный камбэк и одержали ярчайшую волевую победу — 3:2. Да, соперник большую часть матча провел вдесятером, но удаление Кайо стало следствием динамовской дерзости, как и голы во втором тайме.
Фомин забил роскошным ударом в «девятку», а главными героями стали 17-летний Арсен Захарян и 18-летний Константин Тюкавин. Первый вел созидательную игру, чертил изумительные передачи всех типов и уровней сложности, а второй вышел на замену и забил два мяча. Ко второму голу Тюкавина могут возникнуть вопросы — подтолкнул Литвинова перед ударом, но разговор сейчас не о судействе, а внезапно заявившей о себе во весь голос молодой динамовской банде.
Со времен «Зенита» Петржелы РПЛ не видела ничего подобного
Последним примером команды, в которой определяющую роль играли молодые местные игроки, был «Зенит» начала «нулевых» под руководством Властимила Петржелы. В одночасье за «сине-бело-голубых» тогда заиграли Игорь Денисов, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Александр Кержаков и Олег Власов. Только у последнего из этого квинтета впоследствии не получилось большой карьеры, остальные четверо выигрывали титулы, сыграли десятки матчей за сборную России и стали одними из важнейших футболистов страны в своем поколении.
Динамовскую молодежь тоже ждет выдающееся будущее, если клуб все сделает правильно, а окружение футболистов не подведет. Но от перспектив уже сейчас идет кругом голова. Роману Евгеньеву 22 года, и это один из сильнейших центральных защитников страны следующего десятилетия. Его одногодок Грулев — настырный форвард, который выиграл конкуренцию у забивавшего десятки голов в Чехии Николая Комличенко, но Вячеслав может уступить место в нападении 18-летнему Тюкавину, который притягивает моменты и голы.
У «Динамо» еще целая плеяда футболистов до 21 года, которые пока в тени своих партнеров, но могут заявить о себе в ближайшие годы: Школик, Москвичев, отданный в аренду «Тамбову» Карапузов, Липовой и Слепов. Есть еще ребята постарше, но все еще не достигшие своего потолка — Лесовой, Скопинцев и Фомин. Ну, а потенциально главная жемчужина «Динамо» — Арсен Захарян, который в свои 17 лет показывает на удивление взрослый, интеллектуальный и сочный футбол. Нечасто российские таланты блещут в столь нежном возрасте, но Арсена видно издалека: у парня крутая техника и понимание игры на уровне сформировавшегося мастера, физически тоже не выглядит мальчишкой.
Желько Бувач и Сандро Шварц живут не одним днём
Распорядиться талантливым поколением клуба еще сложнее, чем его вырастить. Отлично, что созревание Захаряна, Тюкавина и других ребят пришлось на время работы Бувача и Шварца, которые придерживаются генеральной спортивной линии, разработанной Желько. У «Динамо» правильный тандем тренера и спортивного директора (должность Бувача может называться иначе, но сути дела это не меняет). Один задает ориентиры и ставит задачи, другой предлагает решения и является тренером в широком смысле.
Бувач после программного интервью Нобелю предпочитает действовать в тени, а Шварц глубоко погружен в процесс. В РПЛ приезжали тренеры-иностранцы с поверхностным подходом: козыряли тактическими решениями и опирались на матч-менеджмент. Сандро работает с людьми, а не со схемами, это подтверждается и характером команды, и репликами футбольных людей, которые имеют представление о внутреннем устройстве «бело-голубых». Например, агент Константина Тюкавина отметил индивидуальный подход Шварца к игрокам:
Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера. Сейчас Костя получает удовольствие от игры со своими знакомыми ребятами. Они кайфуют от футбола. Еще Костя говорит, что Сандро проводит очень много индивидуальных бесед с ним и с другими молодыми ребятами. Это помогает.
Точечное усиление и развитие молодежи — пропуск в чемпионскую гонку
Уже в следующем сезоне можем увидеть «Динамо» среди соискателей самых высоких мест в РПЛ, однако нужно доверять проекту Бувача-Шварца и понимать, что его невозможно реализовать за один сезон, требуется минимум три года, чтобы вывести талантливых ребят на стабильный уровень и привести состав в соответствии с самыми амбициозными задачами.
Во-первых, нужно быть готовыми к непростым периодам — будут болезни роста, синдромы вторых сезонов и прочие радости, без которых невозможно планомерное развитие молодых футболистов, основанное на доверии. Руководители российских клубов часто допускают ошибки, когда чувствуют запах приближающихся побед. В попытке приблизить их совершаются неразумные трансферы, мешающие осуществлению долгосрочных планов.
Бувач и Шварц должны быть готовы к защите права молодых футболистов на ошибки, без которых невозможен прогресс. Кроме того, «Динамо» может стать сильнее, внеся коррективы в легионерский блок. Молодой команде нужны опытные мастера с твердым характером, как Ордец, или такие же талантливые иностранцы вроде Моро или Шиманьского.
А вот Н'Жи не делает «бело-голубых» сильнее, даже при номинально классовом соответствии амбициям команды. Клуб, делающий ставку на прогресс молодежи, должен искать в опытных игроках образцы для подражания и педагогические таланты — это важное условие для создания благодатной почвы для прогресса. Исключением могут стать только легионеры, которые на голову всех сильнее и готовы демонстрировать свое мастерство из матча в матч: свой Промес или Влашич «Динамо» не помешал бы.
Мне тогда в районе 12 лет было, возможно поэтому я, если честно, тоже больше помню Зенит Петржелы)
Но спасибо, будет что почитать и закрыть пробелы в истории нашего футбола)
Мне тогда в районе 12 лет было, возможно поэтому я, если честно, тоже больше помню Зенит Петржелы)
Но спасибо, будет что почитать и закрыть пробелы в истории нашего футбола)
Но справедливости ради думаю автор имел ввиду что при Петржеле костяк Зенита тогда стали составлять как раз молодые, могу путать, но Быстров, Радимов и ко, по-моему как раз при нем уже появляться стали регулярно, и в целом исправили ситуацию "чешской эксансии" что была первое время при Петржеле
Но справедливости ради думаю автор имел ввиду что при Петржеле костяк Зенита тогда стали составлять как раз молодые, могу путать, но Быстров, Радимов и ко, по-моему как раз при нем уже появляться стали регулярно, и в целом исправили ситуацию "чешской эксансии" что была первое время при Петржеле