ЦСКА расстался с Ганчаренко

Пресс-служба ЦСКА, как и ожидалось, объявила об уходе Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.
Специалист возглавлял команду с декабря 2016 года. Под руководством Ганчаренко команда одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России — 2018, дважды становилась серебряным призером чемпионата России и дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В том же году армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.
В любом случае Виктору Михайловичу огромная благодарность за работу! Удачи в дальнейшем.. Ну а нам похоже придется играть в лотерею приглашая Олича..
В любом случае Виктору Михайловичу огромная благодарность за работу! Удачи в дальнейшем.. Ну а нам похоже придется играть в лотерею приглашая Олича..