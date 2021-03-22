ЦСКА расстался с Ганчаренко

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22 марта 2021, 14:36

Пресс-служба ЦСКА , как и ожидалось, объявила об уходе с поста главного тренера команды.

Специалист возглавлял команду с декабря 2016 года. Под руководством Ганчаренко команда одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России — 2018, дважды становилась серебряным призером чемпионата России и дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В том же году армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.