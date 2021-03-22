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ЦСКА расстался с Ганчаренко

22 марта 2021, 14:36

Пресс-служба ЦСКА, как и ожидалось, объявила об уходе Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.

Специалист возглавлял команду с декабря 2016 года. Под руководством Ганчаренко команда одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России — 2018, дважды становилась серебряным призером чемпионата России и дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В том же году армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.

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Сп62
Сп62 ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
23 марта в 11:54
В своё время у нас Карпина уволили с такой же аргументацией и сразу "расцвели". От добра добра не ищут. Дай вам бог, чтоб при Оличе не растеряли, что есть. Удачи.
Evilhuman
Evilhuman
23 марта в 10:04
Увольнение гончара понимаю, назначение олича совсем не понимаю
Legend 6
Legend 6
23 марта в 07:12
Я думал что ЦСКА ,как альфасамец, расстанется с Гончаренко аккурат перед самым 8 марта. Чтобы подарок не дарить.
dzvinka
dzvinka ответ nikot (раскрыть)
23 марта в 00:53
да, конечно, не дали поработать)))
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Сп62 (раскрыть)
23 марта в 00:35
А ты не обними его, сгнобит на лавке) Армейская молодёжка всегда в порядке была, и не Гончаренко их готовил. Задача тренера влить молодежь в основу и продолжать их растить. А кто из нашей молодежи в основе сейчас? Тикнизян , Марадишвили? А сколько им лет. 21. Кого то в 21 только подтягивают или дыры затыкают , а кто то в основе уже на постоянную играет. А как деградировали Сигурдсон , Щенников , Чалов, Бийол, Бистрович, да и Марио сам на себя не похож . Ну и создали команду заново. Это что достижение ? Каждый новый тренер приходит и создаёт команду заново, под себя. Работа у них такая . Тебе купили футболистов расставь их по позициям , и можешь даже не делать ничего, парни сами рано или поздно сыграются , поймут что надо делать.и футболистов купили не глупых и не дешевых . Для РПЛ достаточно. Там без тренера с таким составом в 10 можно быть. И сыграться нормально за 4 года. Пример Рубина и Ростова Бердыева показателен. Даже из средних игроков можно создать команду , когда есть тренерская мысль.И мне вообще без разницы куда новички бегут, какие там сложности по работе у тренера. Игра есть? нет , результат есть? Нет. Все остальное сказки в пользу бедных.
mangox33
mangox33
22 марта в 23:42
ВСЕ ТАКИ МОЯ ВЗЯЛА! у года этого добивался!!
Бубнин
Бубнин
22 марта в 23:07
Бацька велел домой. Там и картошку сажать скоро.
Террпсихора
Террпсихора ответ bolaro (раскрыть)
22 марта в 22:40
При Слуцком одержано много "волевых" побед, при Гончаренко я ,навскидку, таких и не вспомню. Обычно первый тайм бегаем - дай Бог забьём, во втором пропускаем и так через игру. К 70 минуте пол состава еле бежит. Вот и все результаты , надеюсь Витя заберёт с собой Ваню.
санек002
санек002 ответ Goger90 (раскрыть)
22 марта в 21:35
мне тоже жалко тренера!не знай еще что олич покажет?
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
22 марта в 21:24
"...Бери шинель, пошли домой..."
Если что...
протон1
протон1
22 марта в 21:22
когда мусаев расстанется
nikot
nikot
22 марта в 21:06
Ганчеренко нормальный тренер,лепить просто не с чего!
RA158
RA158
22 марта в 21:04
После провала с Зенитом :
уволены гончат и тэгэдеска...
кто следующий?!?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ alexando1974 (раскрыть)
22 марта в 20:48
Через годы об этом не вспомнят. А факт есть факт.
bolaro
bolaro
22 марта в 20:36
С уходом Слуцкого в душе радовался, т.к. при нем команда играла трусливый футбол , с приходом Гончаренко атакующий футбол начали показывать на это было приятно смотреть. Большому сожалению у ГТ продукт это титулы в связи с чем закономерно стало расставание с ним, жизнь продолжается удачи и успехов ВМГ !!!
Сп62
Сп62 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
22 марта в 20:33
При таком составе тренер не нужен. Нужен просто командир.
Сп62
Сп62 ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
22 марта в 20:28, ред.
А то, что половина молодёжной сборной, армейцы, а то, что после ухода ветеранов, команда создана заново, а то, что новички после первых удач, бегут обнимать тренера, ты не видишь?
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват ответ LOpp (раскрыть)
22 марта в 20:23
с самолетом все понятно, а вот с местностью не очень. Где водка, боярошник, шапки ушанки и балалайки?
Hypnoz
Hypnoz
22 марта в 20:10
Зря ! Для меня гинеровцы - это семья.
armeec_
armeec_
22 марта в 20:06
Спасибо и Удачи Ганчаренко.
Как бы не пришлось потом о нём вспоминать как о супер тренере, с данными выкрутасами руководства.
шацк
шацк
22 марта в 19:58
Олич или Игнашевич?
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 марта в 19:56
И чего же из 764х квалифицированных специалистов гегемон выбрал Семака?)))
Более чем непонятный выбор,особенно при том,что в команде есть рукоблуд...))
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Сп62 (раскрыть)
22 марта в 19:54
Я и не собирался Вас убеждать. У меня складывается ощущение , что вы живете в другой реальности. Метод проб и ошибок работает всегда. Гончаренко ни чем не лучше Жорже, Рамоса , Зико. Такой же пассажир. А потом вернулся Газзаев, а потом пришёл Слуцкий. Но повторюсь у Гончаренко был полный карт бланш . 4 года . Вы там из вашей реальности скажите, что сделал этот человек за это время? Создал команду , не думающую , но хотя бы бегущую? Нет, не создал. Вырастил хоть одного игрока, готового на переход в топ 5? Нет. Выиграл хоть 1 трофей ?( псевдосупер кубок, не в счёт) . Нет не выиграл. Подготовил молодежь к основе? Нет. А я вот вижу , что из раза в раз команда не готова по весне, я вижу 4 места в ЛЕ и ЧР, я вижу Лудогорец и Ференцварош, я вижу потухшие глаза игроков, вижу постоянные отмазки тренера, вижу как не хорошо поступили с Онопко и Овчинниковым, я мы всегда были семьей , и я не припомню что либо подобного раньше.Я не могу понять в какой футбол играет команда. Так скажите , что такого в вашей реальности сделал Гончаренко, чтоб не выгнать его метлой?
Сп62
Сп62
22 марта в 19:52
Армейцам остаётся пожелать, чтобы их надежды хоть частично сбылись. Желаю.
Asper
Asper
22 марта в 19:41
Всё ок, но возникает вопрос - если увольнение прям щас Гончаренко это попытка спасти сезон, то, кажется, не самое лучшее время отдавать почтение ветерану и легенде клуба Оличу, предоставляя ему такую стажировку на месте ГТ?
рже
рже
22 марта в 19:40
Короче,шило на мыло!
Сп62
Сп62 ответ Еня Вселюбят (раскрыть)
22 марта в 19:34
Метод проб и ошибок в данном случае не пригоден. Вы меня не убедили.
KLINSI
KLINSI
22 марта в 19:19
Зря.
Мы тоже бросались камнями в Лучика, а получили цыгана с Манчини.
Сантус
Сантус
22 марта в 19:12
И что тут преобладает?Слёзы от расставания или визги восторга от обретения в тренеры трендовой легенды?Могли бы и голосование тут запилить для наглядности.)
морозз
морозз
22 марта в 19:07
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