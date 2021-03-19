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«Ротор» отправил Хацкевича в отставку

19 марта 2021, 10:50

«Ротор» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера клуба Александра Хацкевича.

Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал решение клуба:

Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере.

Хацкевич работал в «Роторе» с декабря 2019 года. По итогам прошлого сезона наставник вывел волгоградский клуб в РПЛ. После 23-го тура «Ротор» занимает 13-е место, имея в своём активе 18 очков.

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Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
19 марта в 14:12
не понятное решение руководства ротора, зачем они вообще приглашали Хацкевича если у них состав команды уровня фнл и они его толком не усилили перед стартом в рпл? сейчас ротор в зоне стыковых матчей опережает тульский арсенал на одно очко, Тулу! у которой подбор футболистов на голову сильней чем у ротора. главное чтобы башкиры не вылезли из зоны вылета, уфу давно пора отправить в лучшую лигу мира! стадион у них ужасный, поле искусственное, картинка трансляции с матча мрачная и тёмная, сама команда в футбол играет редко, предпочитая припарковать у своих ворот автобус. пора уфе в фнл вобщем...сейчас на первом месте в фнл уверенно удут крылья советов, вот только нет такой уверенности что команду из Самары не кинут на произвол судьбы, там уже есть проблеммы с финансами и скорее всего Самара превращается в команду лифт. в Нижнем Новгороде похоже всё-таки решились на повышение в классе, давно ждём их в рпл. лично мне для удобного просмотра нашего чемпионата в вышке нужна балтика, игры из Калининграда могут начинаться позже чем мы все привыкли и матчи балтики в рпл можно будет смотреть перед сном ( ещё бы с дальнего востока команду для утреннего просмотра😁) в вышку снова прёт оренбург, рпл срочно нужно расширять до 18ти клубов, иначе зенит каждый новый чемпионат будет начинать с +12 очков и за 30 туров такой отрыв просто отыграть нереально. торпедо ждём в рпл через годик или два, там команда строится. стадион Эдуарда Стрельцова реконструировается. аланию в вышке хочется увидеть если рпл увеличат до 18ти команд, стадион во Владикавказе большой, но старый. народ на кавказе горячий, как и тренер алании Спартак Гогниев, который недавно перемкнул судье😂 вобщем нам и Бериши хватает когда тот начинает провоцировать в Грозном и не понятно чем закончится матч после финального свистка, криками в микрофон или дракой команда на команду...в идеале вылет уфы и не выход в рпл оренбурга😇😃
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
19 марта в 14:08
А смысл . Они лучше играть не будут.
Какая разница с кем вылетать
cаp
cаp ответ ildar_3871 (раскрыть)
19 марта в 13:58
И безхарактерный тоже.
Caniggia
Caniggia
19 марта в 13:44
Великий Григорян уже собрал чемоданы и готов к вылету в Волгоград, чтобы успешно помочь команде выйти в... ФНЛ. А вообще, не понятно, кто согласится на роль пожарника?
Kosmos58
Kosmos58
19 марта в 13:40
Коней на переправе не меняют, не правда ли?!.
13 RUS
13 RUS
19 марта в 13:14
Все таки в фнл пилить госбабло легче
ildar_3871
ildar_3871
19 марта в 13:13
Да слабоват Хацкевич как тренер !
Gahi
Gahi
19 марта в 12:53
Если мотор у Ротора застучал, то где тренеру найти запчасти. Пока новый тренер мотор будет перебирать, а там и чемпионат закончится. Может получиться найти нового Кулибина чтобы Ротор заново запустить и результаты команды улучшить. Удачи
swed27
swed27
19 марта в 12:49
Коней на переправе не меняют
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 марта в 12:49, ред.
Решение как минимум неоднозначное. Но соперники в стыках достанутся клубам РПЛ далеко не слабые, достаточно высока вероятность что хотя бы одна из команд высшей лиги вылетит через стыки. А Ротор сейчас от первой плюс минус пятерки ФНЛ не отличается уровнем, как я считаю. Так что здесь ситуацию тяжёлая в любом случае, выше тринадцатого места Ротор почти точно уже не окажется по итогам сезона. Туров маловато осталось, а предпосылок для серьёзного скачка вверх очень мало.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 марта в 12:44
Решение , как минимум, не рациональное. Сейчас Ротор в зоне стыков. Дистанция от Урала 8 очков. Ее не преодолеть даже с Гвардиолой. Значит стыков не миновать. В стыковых матчах будут либо Нижний, либо Алания. И та и другая проходимые команды. Лучше спокойно в привычном режиме доигрывать сезон Хацкевичем. Ни Уфа, ни тем более Тамбов Ротор не догонят.
Брулин
Брулин
19 марта в 12:43
По ходу под Аллегри место освободили. Все грамотно руководство Ротора делает, надо до межсезонья успеть, а то его летом условный Тоттенхэм может перехватить.
edubokom
edubokom
19 марта в 12:24
Ну теперь-то конечно наберут очков.....
VAN ARM
VAN ARM
19 марта в 12:10
ЗРЯ ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ))) ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВЫЛЕТ))
Mi6
Mi6
19 марта в 12:09
Пусть заберут Гончаренко и ЦСКА встряхнется
Шуnя771
Шуnя771
19 марта в 12:04
Ротору удачи! Но отставка тренера сомнительный путь к успеху...
stanichnik
stanichnik
19 марта в 11:56
Малопродуктивная мера, слишком сложный календарь у Ротора на финише чемпионата, шесть команд из верхней половины ТТ. Одна надежда на щедрый Ахмат, с возвратом долга в будущем сезоне.
Сп62
Сп62
19 марта в 11:27
Самое простое решение. А вот правильное ли? Поживём, увидим.
makkie
makkie
19 марта в 11:26
А что Ротору с таким составом ловить?
Тут ни Хацкевич не поможет, ни Рахимов, ни Бердыев...

Химки усилились, и теперь с ними считаются все соперники. А Ротор взял парочку игроков уровня РПЛ и думает, что сохранят прописку в вышке. Так не бывает!
нечитайло
нечитайло
19 марта в 11:22
Может проблема не в тренере
Аксинья
Аксинья ответ beefs (раскрыть)
19 марта в 11:21
Ханчаренка
izrafel
izrafel
19 марта в 11:21
Непонятная ситуация....менять тренера за семь туров до конца чемпионата, когда следующие соперники Локо, ЦСКА, Динамо и Зенит - это круто, конечно....похоже будет опять ФНЛ....
Аксинья
Аксинья
19 марта в 11:21
Главное что нашли козла отпущения...
Djebrael
Djebrael
19 марта в 11:17
Ожидание: увольнение Мусаева, Гончаренко.
Реальность: увольнение Хацкевича....

Вот же сумасшедшие... лучше не станет ведь к тому же Хацкевич выжимал максимум из того что у него есть... команда шла в зоне стыков, а не вылета, тем более даже в стыках шла выше Арсенала и что не нравится тогда??.... 0-4 от Ростова? .... так там тупо судьи закошмарили, сам Ротор-то смотрелся вполне неплохо... такой специалист хороший уволен, блин... Спокойный, не психовал никогда, тренировал умно..... из Киева напрямую в команду ФНЛ и его погнали... Я в шоке.....
КЭТиК
КЭТиК
19 марта в 11:16
Шансы спастись от вылета ещё есть.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 марта в 11:09
Любой другой прийдёт тоже самое будет
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 11:08
Правильно или нет поступило руководство - трудно сказать.
Но в любом случае удачи Ротору в оставшихся матчах. Надеюсь, Ротор не вылетит.
shlomo
shlomo
19 марта в 11:03
Погорячились....результат может быть совсем плачевным...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
19 марта в 11:01, ред.
Не заслуженно, Ротор хорошо играл.
Caniggia
Caniggia
19 марта в 11:01
Ротор был просто никакущий с Уралом и Ростовом! Надеюсь, это верное решение.
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