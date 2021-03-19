«Ротор» отправил Хацкевича в отставку

«Ротор» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера клуба Александра Хацкевича.
Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал решение клуба:
Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере.
Хацкевич работал в «Роторе» с декабря 2019 года. По итогам прошлого сезона наставник вывел волгоградский клуб в РПЛ. После 23-го тура «Ротор» занимает 13-е место, имея в своём активе 18 очков.
Тут ни Хацкевич не поможет, ни Рахимов, ни Бердыев...
Химки усилились, и теперь с ними считаются все соперники. А Ротор взял парочку игроков уровня РПЛ и думает, что сохранят прописку в вышке. Так не бывает!
Тут ни Хацкевич не поможет, ни Рахимов, ни Бердыев...
Химки усилились, и теперь с ними считаются все соперники. А Ротор взял парочку игроков уровня РПЛ и думает, что сохранят прописку в вышке. Так не бывает!