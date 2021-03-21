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Каряка вошел в тренерский штаб «Родины»

21 марта 2021, 16:15

Бывший российский футболист Андрей Каряка вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ «Родина».

Каряка будет специализироваться на работе с линией полузащиты, в частности при построении и завершении позиционных атак.

Ранее ходили слухи, что Каряка может возглавить минское «Динамо».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
21 марта в 17:15
Тренерскую работу начал со дна.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 марта в 17:12
Ну вот куда они все лезут тренировать ? Аленичев , Игнашевич ,Парфёнов ,Бесчастных ,Титов ,Тихонов ,Юран , бр.Березуцкие ,Онопки разные , Каряки ....Вы же как тренеры - нули полные все !!!! Идите детей азам футбола обучайте ! В академии те же самые ! Футболисты из академий все поголовно выходят и ничего толком не умеют !!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 16:54
Ай да Каряка,вотэт тя раскорячило!
Mangur
Mangur
21 марта в 16:21
Улачи. Чио ещё пожелать
Djebrael
Djebrael
21 марта в 16:17
Ну вот и Андрюше должность нашли...
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