Каряка вошел в тренерский штаб «Родины»

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21 марта 2021, 16:15

Бывший российский футболист вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ «Родина».

Каряка будет специализироваться на работе с линией полузащиты, в частности при построении и завершении позиционных атак.

💣 Андрей Каряка в тренерском штабе «Родины»!

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И сразу гол со штрафного в товарищеском матче против «Металлург-Видное».



❓ Совпадение

➖Не думаю, — ответил Андрей Константинович 😀 pic.twitter.com/9iKasQ9H9r — ФК «Родина» (@FCRodinaMoscow) March 21, 2021

Ранее ходили слухи, что Каряка может возглавить минское «Динамо».