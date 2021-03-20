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Нападение на рефери, гол со своей половины поля и диджей Сиссе. Лучшее из Сети

вчера, 09:00
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Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
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Публикация от ESPN FC (@espnfc)

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А вот такой красивый гол был забит в Кубке Саудовской Аравии в матче «Аль-Таавон» — «Аль-Кадисия».

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Гол через себя могли наблюдать болельщики во втором греческом дивизионе в поединке между «Доксой» и «Ксанти».

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 14:49
На мой взгляд здорово. Подборка интересная.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:52
То есть вратарь в самом конце спецом пропустил гол?
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:51
не очень интересно
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 10:56
аут №1
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:16
Местами очень недурственно...
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