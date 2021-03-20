Нападение на рефери, гол со своей половины поля и диджей Сиссе. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Личная жизнь
Защитник «Реала» Марсело выложил семейное фото.
Вот так зажигает бывший игрок «Кубани» Джибриль Сиссе!
Легенда мирового футбола Ривалдо вместе с женой начал активно заниматься в тренажерном зале.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски на прогулке со своим наследником.
Милота дня:
Игрок «Барселоны» Серхи Роберто со своим сыном.
А вот такой друг живёт у легенды «сливочных» Луиша Фигу.
Девушка дня:
Наталья, жена хавбека «Химок» Павла Могилевца.
Игрок «Барселоны» Педри, оказывается, мотолюбитель.
А полузащитник «Реала» Федерико Вальверде специально остановился, чтобы подарить футболку одному из фанатов.
Публикация от ESPN FC (@espnfc)
Хайлайты из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть
Вот такой гол забил Микеле Кастаньетти в матче Серии B между «Виртусом» и «Кремонезе».
В поединке 4-го дивизиона Чемпионата Болгарии игроки решили избить арбитра.
Посмотрите, какой шикарный голевой пас отдал бывший спартаковец Айден МакГиди в финальном матче за Трофей Английской футбольной лиги.
Игрок «Уотфорда» Адам Мазина забил гол в ворота «Кардифа» в одном из недавних матчей Чемпионшипа. Мяч любопытен не только ошибкой вратаря, но и тем, что это первый гол «Уотфорда» с прямого удара со штрафного с 2016 года!
А вот такой красивый гол был забит в Кубке Саудовской Аравии в матче «Аль-Таавон» — «Аль-Кадисия».
В чемпионате Нигерии тоже умеют забивать эффектные мячи! Момент из матча «Абиа Варриорс» — «Кано Пилларс».
Гол через себя могли наблюдать болельщики во втором греческом дивизионе в поединке между «Доксой» и «Ксанти».
Видели видео?
Смогли бы повторить?
Как вам двойники футболистов? Похожи?
Кажется, мы нашли самого пафосного малыша в мире.
Как вам такой финт?
Розыгрыши штрафных выходят на новый уровень.
Будьте аккуратнее!
Цените жизнь, ведь время летит очень быстро! Легендарному итальянскому тренеру Джованни Трапаттони уже исполнилось 82 года!
Играйте честно!