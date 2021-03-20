Нападение на рефери, гол со своей половины поля и диджей Сиссе. Лучшее из Сети

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вчера, 09:00

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Личная жизнь

Защитник «Реала» Марсело выложил семейное фото.

Вот так зажигает бывший игрок «Кубани» Джибриль Сиссе!

Легенда мирового футбола Ривалдо вместе с женой начал активно заниматься в тренажерном зале.

Форвард «Баварии» на прогулке со своим наследником.

Милота дня:

Игрок «Барселоны» со своим сыном.

А вот такой друг живёт у легенды «сливочных» .

Девушка дня:

Наталья, жена хавбека «Химок» Павла Могилевца.

Игрок «Барселоны» Педри, оказывается, мотолюбитель.

А полузащитник «Реала» специально остановился, чтобы подарить футболку одному из фанатов.

Публикация от ESPN FC (@espnfc)

Хайлайты из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть

Вот такой гол забил в матче Серии B между «Виртусом» и «Кремонезе».

В поединке 4-го дивизиона Чемпионата Болгарии игроки решили избить арбитра.

Посмотрите, какой шикарный голевой пас отдал бывший спартаковец в финальном матче за Трофей Английской футбольной лиги.

Игрок «Уотфорда» Адам Мазина забил гол в ворота «Кардифа» в одном из недавних матчей Чемпионшипа. Мяч любопытен не только ошибкой вратаря, но и тем, что это первый гол «Уотфорда» с прямого удара со штрафного с 2016 года!

А вот такой красивый гол был забит в Кубке Саудовской Аравии в матче «Аль-Таавон» — «Аль-Кадисия».

В чемпионате Нигерии тоже умеют забивать эффектные мячи! Момент из матча «Абиа Варриорс» — «Кано Пилларс».

Гол через себя могли наблюдать болельщики во втором греческом дивизионе в поединке между «Доксой» и «Ксанти».

Видели видео?

Смогли бы повторить?

Как вам двойники футболистов? Похожи?

Кажется, мы нашли самого пафосного малыша в мире.

Как вам такой финт?

Розыгрыши штрафных выходят на новый уровень.

Будьте аккуратнее!

Цените жизнь, ведь время летит очень быстро! Легендарному итальянскому тренеру уже исполнилось 82 года!

Играйте честно!