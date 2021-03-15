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Экс-тренер ЦСКА до сих пор ездит на авто, который ему подарили 40 лет назад

сегодня, 23:05

Легендарному игроку «Фламенго» и сборной Бразилии Зико вручили ключи от машины в качестве приза лучшему игроку матча с «Ливерпулем» в Межконтинентальном кубке в 1981 году.

Оказалось, что бразилец до сих пор ездит по улицам родного Рио-де-Жанейро на данной Toyota Celica 2.0 GT. Бывший тренер ЦСКА заявил, что не расстанется с машиной до самой смерти.

Экс-тренер ЦСКА до сих пор ездит на авто, который ему подарили 40 лет назад

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:50
Ну и что,не все же кокорята и смолята!
У нас Дзюба в день без бонусов один миллион рублей получает,трудяга,а Большунов за четыре медали на чемпионате мира по лыжам(ежедневная пахота до крови и пота в течение года)против остального мира,включая "инвалидов Норвегии",заработал 3,06 млн рублей.А за год на всех турнирах-около 270 тысяч евро.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 23:50
Такие уже не делают
Ironigor
Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 23:39
Я об этом и говорю, что здесь такого, понравилась машина и ездит в своё удовольствие.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 23:38
А что тут такого?
Мысыктар
Мысыктар ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 23:32
компания тойота,как лучшему игроку матча Фламенго-Ливерпуль))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:25
Яб тоже ездил,ктоб подарил!?
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:24
А почему тут должен быть подвох? С 1980 года Межконтинентальный кубок ежегодно проводился в Японии, а спонсором была Тойота, дарившая лучшему игроку матча автомобиль. Возможно, Зико эта машина дорога как память.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:10
И что ??? В чём подвох искать???
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