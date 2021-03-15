Экс-тренер ЦСКА до сих пор ездит на авто, который ему подарили 40 лет назад

Легендарному игроку «Фламенго» и сборной Бразилии Зико вручили ключи от машины в качестве приза лучшему игроку матча с «Ливерпулем» в Межконтинентальном кубке в 1981 году.
Оказалось, что бразилец до сих пор ездит по улицам родного Рио-де-Жанейро на данной Toyota Celica 2.0 GT. Бывший тренер ЦСКА заявил, что не расстанется с машиной до самой смерти.
У нас Дзюба в день без бонусов один миллион рублей получает,трудяга,а Большунов за четыре медали на чемпионате мира по лыжам(ежедневная пахота до крови и пота в течение года)против остального мира,включая "инвалидов Норвегии",заработал 3,06 млн рублей.А за год на всех турнирах-около 270 тысяч евро.
У нас Дзюба в день без бонусов один миллион рублей получает,трудяга,а Большунов за четыре медали на чемпионате мира по лыжам(ежедневная пахота до крови и пота в течение года)против остального мира,включая "инвалидов Норвегии",заработал 3,06 млн рублей.А за год на всех турнирах-около 270 тысяч евро.