Ловрен провёл тренировку по смешанным единоборствам с Мирко «Кро Копом»

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20 марта 2021, 16:42

Хорватский защитник «Зенита» на своей странице в инстаграме сообщил, что провёл тренировку по смешанным единоборствам со своим соотечественником, бывшим бойцом смешанных боевых искусств Мирко Филиповичем по прозвищу «Кро Коп». Игрок выложил видео, на котором запечатлён процесс спарринга.

Сегодня утром у меня была короткая тренировка против Мирко Филиповича. Какой же всё-таки зверь этот человек. Это доставило большое удовольствие, Мирко. Спасибо.

Также недавно Ловрен признался, что всегда мечтал полетать на истребителе.