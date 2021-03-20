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Ловрен провёл тренировку по смешанным единоборствам с Мирко «Кро Копом»

20 марта 2021, 16:42

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в инстаграме сообщил, что провёл тренировку по смешанным единоборствам со своим соотечественником, бывшим бойцом смешанных боевых искусств Мирко Филиповичем по прозвищу «Кро Коп». Игрок выложил видео, на котором запечатлён процесс спарринга.

Сегодня утром у меня была короткая тренировка против Мирко Филиповича. Какой же всё-таки зверь этот человек. Это доставило большое удовольствие, Мирко. Спасибо.

Также недавно Ловрен признался, что всегда мечтал полетать на истребителе.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
21 марта в 09:19
Как куклу аххах
Smoke Buddah
Smoke Buddah
21 марта в 00:55
Ламбада в качестве саундтрека)) Забавнооо))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
20 марта в 19:29
И зачем???
В таких поединках ведь есть вероятность нелепую травму получить!
dalex83
dalex83
20 марта в 18:43, ред.
Спалил Дзюбу в шкапчике...Намек -Дзюба держись )))
izrafel
izrafel
20 марта в 17:43
Ну каждый по своему развлекается....:)...одни табуретками махают....
kanuni
kanuni
20 марта в 17:34
Кро Коп,Ногейра,Емельяненко-легенды Прайда
ARMENIAN
ARMENIAN
20 марта в 17:19
Крокоп - Легенда!
Ironigor
Ironigor
20 марта в 17:10
Разминка для духа !!! Молодцы парни , бойцы !!!
juvenale
juvenale
20 марта в 17:01
крокоп легенда!да еще и после инсульта
STVA 1
STVA 1
20 марта в 16:57
Главное Мирко жив)))
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