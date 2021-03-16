Адриано продал особняк за 1,2 млн фунтов, чтобы жить в отеле

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сегодня, 00:15

Бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано продал свой особняк за 1,2 миллиона фунтов, чтобы жить в отеле за 10 тысяч фунтов в месяц.

В его роскошном номере даже есть бассейн на балконе, с которого виден пляж. Бразилец заявил, что доволен своим положением.

Публикация от Adriano imperador (@adrianoimperador)

Публикация от Adriano imperador (@adrianoimperador)

Накануне стало известно, что завершивший карьеру Стефан Лихтштайнер устроился на завод по производству часов.