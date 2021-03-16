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Адриано продал особняк за 1,2 млн фунтов, чтобы жить в отеле

сегодня, 00:15

Бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано продал свой особняк за 1,2 миллиона фунтов, чтобы жить в отеле за 10 тысяч фунтов в месяц.

В его роскошном номере даже есть бассейн на балконе, с которого виден пляж. Бразилец заявил, что доволен своим положением.

Адриано продал особняк за 1,2 млн фунтов, чтобы жить в отеле

Публикация от Adriano imperador (@adrianoimperador)

Публикация от Adriano imperador (@adrianoimperador)

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Сантус
Сантус
сегодня в 01:02
За дом нужно платить,обслуживать,и т.д.В отеле проще,уберут,накормят,постирают...ну, и пляж рядом.Закончатся бабки пойдёт бутылки собирать...А он дальновидный...)
1bear
1bear
сегодня в 00:24
...хороший отель за 10 000 фунтов в месяц...???
....эти новости для молодёжи,чтобы было к чему стремиться???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:23
Вообще бедолага ,всего-то 10т фунтов . И на долго ли ???
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