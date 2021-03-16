Адриано продал особняк за 1,2 млн фунтов, чтобы жить в отеле

Бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано продал свой особняк за 1,2 миллиона фунтов, чтобы жить в отеле за 10 тысяч фунтов в месяц.
В его роскошном номере даже есть бассейн на балконе, с которого виден пляж. Бразилец заявил, что доволен своим положением.
Публикация от Adriano imperador (@adrianoimperador)
Публикация от Adriano imperador (@adrianoimperador)
Накануне стало известно, что завершивший карьеру Стефан Лихтштайнер устроился на завод по производству часов.
....эти новости для молодёжи,чтобы было к чему стремиться???
....эти новости для молодёжи,чтобы было к чему стремиться???