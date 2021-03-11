Матч сборной России против Мальты под угрозой срыва

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вчера, 19:57

Матч между сборными России и Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ -2022, запланированный на 24 марта, находится под угрозой срыва из-за мер властей островного государства по борьбе с коронавирусом.

Правительство Мальты ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки коронавируса.

Times Of Malta утверждает, что министерство иностранных дел Мальты и местная футбольная ассоциация обратились к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.

Альтернативным вариантом является проведение матча на нейтральном поле в другой стране.