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Матч сборной России против Мальты под угрозой срыва

вчера, 19:57
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.03.2021 в 22:45 Не начался

Матч между сборными России и Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, запланированный на 24 марта, находится под угрозой срыва из-за мер властей островного государства по борьбе с коронавирусом.

Правительство Мальты ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки коронавируса.

Times Of Malta утверждает, что министерство иностранных дел Мальты и местная футбольная ассоциация обратились к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.

Альтернативным вариантом является проведение матча на нейтральном поле в другой стране.

Ранее сообщалось, что состав сборной России на матчи отбора к ЧМ-2022 объявят 15 марта.

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Все комментарии
bsww
bsww
вчера в 23:27
А поменять места проведения матчей кругами?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:50
Бог с играми, целее будут.
Naherger
Naherger
вчера в 21:47
Как же так??? Не предоставится шанс обыграть "сильного" соперника цсатому таракану. А дзюба наверное так хотел сделать хет трик
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:28
Пусть в Белоруссии или в Казахстане сыграют!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:15
Есть нейтральные поля и все давно знают о таком варианте. Какая может быть угроза, не понятно
pioner1987
pioner1987
вчера в 21:03
У Черчесова 20 лямов из под ног уходит
За наших
За наших
вчера в 20:58
Как они уже надоели все с этим коронавирусом.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 20:37
Ну что сказать....тех поражение и разошлись....
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:34
Узнав что лидером в сборной России а по совместительству и капитаном назначен гроза всех Мальт, Лихтенштейнов и прочих Сан-Марин островитяне решили отделаться скромным технарем))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:33
Технарь влепить и все проблемы.
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:33
И это еще отборочный турнир не начался. То ли еще будет...
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:32
да все равно сборная стасика проиграет...
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 20:26
Мне вот интересно, а как будет проводиться Евро? Времени осталось немного, коронавирус не отступит ещё, это очевидно. Играть при пустых трибунах? Так можно было и год назад играть. В следующем году ЧМ уже будет, можно было не усугублять обстановку и отменить уже Евро совсем. ЧП такого масштаба случается редко, пропустили бы один розыгрыш Евро, не так страшно. Уж лучше все силы бросить на окончательную победу с напастью, зато потом какой праздник получится на ЧМ у соскучившихся болельщиков?

А с Мальтой игра вообще смысла не имеет - проведи двусторонку и то там соперник напротив посильнее будет. Играть нужно с сильными чтобы чему-то научиться и поднять свой уровень, а переживать из-за игры с Мальтой...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:12
Лучше технарь сборной России впилить,за неприбытие на матч с хехемоном.
Сантус
Сантус
вчера в 20:08
Они хотят у Стасика премиальные срезать?Вот редиски...:)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:05
Пусть приезжают к нам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:03
А может не из-за короны решили отменить? А по морально этическим соображениям? Учитывая. мягко говоря не кристально чистый моральный облик "капитана сб. России"? Не хотят рекламировать такую личность. Все равно ему руку никто не подаст. Просто деликатно сослались на ковид?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:02
Да какая разница где с Мальтой играть???!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:59
Мы согласны на технарь
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 19:59
А я подумал Дзюба бунтует
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:58
Решат))это не повод для опасений))
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