Матч сборной России против Мальты под угрозой срыва

Матч между сборными России и Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, запланированный на 24 марта, находится под угрозой срыва из-за мер властей островного государства по борьбе с коронавирусом.
Правительство Мальты ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки коронавируса.
Times Of Malta утверждает, что министерство иностранных дел Мальты и местная футбольная ассоциация обратились к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.
Альтернативным вариантом является проведение матча на нейтральном поле в другой стране.
Ранее сообщалось, что состав сборной России на матчи отбора к ЧМ-2022 объявят 15 марта.
А с Мальтой игра вообще смысла не имеет - проведи двусторонку и то там соперник напротив посильнее будет. Играть нужно с сильными чтобы чему-то научиться и поднять свой уровень, а переживать из-за игры с Мальтой...
А с Мальтой игра вообще смысла не имеет - проведи двусторонку и то там соперник напротив посильнее будет. Играть нужно с сильными чтобы чему-то научиться и поднять свой уровень, а переживать из-за игры с Мальтой...