ГлавнаяНовости

УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта — Россия

вчера, 16:23
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.03.2021 в 22:45 Не начался

УЕФА отказал РФС в переносе матча квалификации к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России. Об этом сообщил близкий к РФС источник.

УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте.

Встреча должна пройти 24 марта в Та-Кали, однако проведение игры находится под вопросом из-за того, что власти Мальты запретили проводить любые спортивные мероприятия на острове до 11 апреля.

Все новости
Матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» вновь перенесён
Вчера, 23:15 Комментарии3
ОфициальноСтало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Вчера, 10:51 ФотоКомментарии13
Матч сборной России против Мальты под угрозой срыва
11 марта Комментарии23
РПЛ представила календарь с 24-го по 30-й туры
06 марта Комментарии3
Официально«Ливерпуль» и «Лейпциг» снова сыграют в Будапеште
04 марта Комментарии2
ОфициальноПеренесенный матч «Ювентус» — «Наполи» будет сыгран 17 марта
03 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:31
Стаса чуть премиальных не лишили
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:28
По-моему, это просто красивый жест с нашей стороны.
djaich
djaich ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:07
Техническое поражение - 0:3 - запишут, а вот с игры им можно и 5 да и больше забить. Как бы не пришлось потом разницу мячей считать.
mars6791
mars6791
вчера в 19:34
А в чем вообще проблема? Ну запретили, и запретили, потом сыграем. Или сб. России не по силам победить сб.Мальту, в другие дни.
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 18:45
Ну тупые!!!!! :)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:34
То есть,можно влепить сборной России технарь,если границу для неё не откроют...Это будет первая блестящая победа "мальтийских соколов" в международных матчах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:19
Не вижу проблем и зачем эти беспокойства со стороны РФС.
shur
shur
вчера в 17:44
Та-Кали — деревня в Мальте, расположенная недалеко от Валлетты. 17 000 зрителей, что ещё нужно, чтобы выиграть?!
112910415
112910415
вчера в 17:23
но очень, очень хочется посмотреть этот принципиальный матч !
неужели что-то пойдёт не так ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:09
Просто чабан и РФС не хотели терять этот матч из-за технаря Мальте, потому что их герой, великий Зюпка не сможет осчастливить страну своими гениальными голами грозной Мальте, так как другим сборным он забивать уже не в состоянии. А тут такой облом и великий Зюпка в печали. Остаётся только ждать ответки в Сочи.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:53
Дать технарь Россие и дело с концом!
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:52
А что не нравится РФС?
У Дзюбы эти дни?
beefs
beefs
вчера в 16:52
что то интересное (абсурдное) намечается...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:48
Мда. Повезем с собой вакцину.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:43
Странная поза УЕФА.
Впрочем все понятно - это же Россия.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:35
Наверное поменяются кругами.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:30
Сборной Мальты светит техническое поражение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:30
Причём здесь РФС если проблема в Мальте . Там же запрет на проведение игры , а не у нас!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:28
Якая проблема, игра с Мальтой ?!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100