УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта — Россия

УЕФА отказал РФС в переносе матча квалификации к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России. Об этом сообщил близкий к РФС источник.
УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте.
Встреча должна пройти 24 марта в Та-Кали, однако проведение игры находится под вопросом из-за того, что власти Мальты запретили проводить любые спортивные мероприятия на острове до 11 апреля.
неужели что-то пойдёт не так ?
неужели что-то пойдёт не так ?
У Дзюбы эти дни?
У Дзюбы эти дни?
Впрочем все понятно - это же Россия.
Впрочем все понятно - это же Россия.