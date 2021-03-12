УЕФА отказал РФС в переносе матча Мальта — Россия

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вчера, 16:23

УЕФА отказал РФС в переносе матча квалификации к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России. Об этом сообщил близкий к РФС источник.

УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдет в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте.

Встреча должна пройти 24 марта в Та-Кали, однако проведение игры находится под вопросом из-за того, что власти Мальты запретили проводить любые спортивные мероприятия на острове до 11 апреля.