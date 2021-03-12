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Матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» вновь перенесён

вчера, 23:15
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи17.03.2021 в 20:45 Не начался

Матч третьего тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» перенесен во второй раз.

Изначально команды должны были встретиться 4 октября в Турине, однако «Наполи» не прибыл на игру из-за запрета местных властей в связи с пандемией коронавируса. Неаполитанскому клубу засчитали техническое поражение за неявку. После нескольких отвергнутых руководством Лиги апелляций Олимпийский комитет Италии отменил техпоражение и указал на необходимости встречи. Датой матча назначили 17 марта.

Теперь игра перенесена на 7 апреля, причины переноса не сообщаются.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:52
Старушка зализывает раны после вылета из ЛЧ. У дайвера не идёт игра. Очки терять нельзя. Чего тут непонятного...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:50
Хорошо хоть без тех поражения обошлись!
beefs
beefs
вчера в 23:27
дальше мая уже не перенесут...
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