Матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» вновь перенесён

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вчера, 23:15

Матч третьего тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» перенесен во второй раз.

Изначально команды должны были встретиться 4 октября в Турине, однако «Наполи» не прибыл на игру из-за запрета местных властей в связи с пандемией коронавируса. Неаполитанскому клубу засчитали техническое поражение за неявку. После нескольких отвергнутых руководством Лиги апелляций Олимпийский комитет Италии отменил техпоражение и указал на необходимости встречи. Датой матча назначили 17 марта.

Теперь игра перенесена на 7 апреля, причины переноса не сообщаются.