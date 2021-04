«Байер» уволил Боша. Его место займёт Ханнес Вольф

Главный тренер «Байера» был отправлен в отставку, об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Бош работал с «Байером» с 2018 года. До конца сезона командой будет руководить .

В настоящее время «Байер» занимает 6-е место в Бундеслиге.

Hannes Wolf will replace Peter Bosz as Werkself head coach until the end of the season, our former player and coach Peter Hermann will join as his assistant.



We would like to thank Peter Bosz for his time in Leverkusen and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/Uipo1EbR5y