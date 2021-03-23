Пресс-служба ЦСКА, как и ожидалось, объявила о назначении хорватского тренера Ивицы Олича на пост рулевого команды.
К работе специалист приступит уже сегодня. Его представят команде, после чего Олич проведет свою первую тренировку.
⚡⚡⚡ Ивица Олич — новый главный тренер #ЦСКА! Добро пожаловать домой! 🔴🔵 https://t.co/e04XyZlLRG pic.twitter.com/ohbfqa26H8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
Пожелаю ему удачи, хоть и кони соперники моей команды, красно-белых.
Пожелаю ему удачи, хоть и кони соперники моей команды, красно-белых.
Может Олича на оставшиеся 7 матчей РПЛ пригласили?
Может Олича на оставшиеся 7 матчей РПЛ пригласили?
га строительство команды минимум год надо
га строительство команды минимум год надо
Он же говорил, что КП - не его уровень, но в целом можно обобщить было бы, что АПЛ не его уровень) И сомневаюсь, что даже Чемпионшип, скорее, Лига 1 - Лига 2.
Он же говорил, что КП - не его уровень, но в целом можно обобщить было бы, что АПЛ не его уровень) И сомневаюсь, что даже Чемпионшип, скорее, Лига 1 - Лига 2.
Нам нужен сильный ЦСКА и сильный чемпионат
Нам нужен сильный ЦСКА и сильный чемпионат
говорит мне нужен нап, купите мне Гаича... купили - он не знает что с ним делать... парень уезжает в какой-то там Беневенто и забивает чуть ли не в первом матче))) ахахаха
он лишь Чалов порвал все и всех, и даже "Крисла Пэлас не его уровень")))
говорит мне нужен нап, купите мне Гаича... купили - он не знает что с ним делать... парень уезжает в какой-то там Беневенто и забивает чуть ли не в первом матче))) ахахаха
он лишь Чалов порвал все и всех, и даже "Крисла Пэлас не его уровень")))