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Олич — новый главный тренер ЦСКА

23 марта 2021, 13:05

Пресс-служба ЦСКА, как и ожидалось, объявила о назначении хорватского тренера Ивицы Олича на пост рулевого команды.

К работе специалист приступит уже сегодня. Его представят команде, после чего Олич проведет свою первую тренировку.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
23 марта в 21:22
Удачи Оличу
Dauletbek
Dauletbek
23 марта в 21:22, ред.
Только из-за Олича теперь буду болеть за ЦСКА, а так не смотрел матчи РПЛ, так как последние годы ни за кого...
KURUM
KURUM
23 марта в 20:58
Вот и усё, капец тебе церетели..
Сп62
Сп62
23 марта в 20:26
Не растерять бы того, что нажили.
praporchik zadov
praporchik zadov
23 марта в 20:03
Возможно всё это и прокатит но с Гончаренко считаю поступили не красиво....могли бы и до конца сезона дать доработать
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
23 марта в 19:01
Олич нравился, поскольку боец, а когда хорваты прокатили англичан и мы попали в пульку, то он съиграл не последнюю роль в команде.
Пожелаю ему удачи, хоть и кони соперники моей команды, красно-белых.
makkie
makkie ответ blitz (раскрыть)
23 марта в 18:37
Так это СМИ сообщали, а оф сайт цска ни слова о контракте не пишет.
Тазы рулят
Тазы рулят
23 марта в 18:33
Да уж коням можно только посочувствовать. Олич не сможет ничего сделать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 18:31
Не ждём ничего фантастического, как мне кажется Олич не тот тренер который нам нужен, дай бог, чтобы я ошибся.
blitz
blitz ответ makkie (раскрыть)
23 марта в 17:57
Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА будет рассчитан до июня 2022 года.
makkie
makkie
23 марта в 17:54
Странно, что не пишут о подписании контракта и о сроке.
Может Олича на оставшиеся 7 матчей РПЛ пригласили?
Red blu
Red blu
23 марта в 17:41
У Олича была шикарная карьера футболиста, посмотрим как пойдет в качестве тренера и чему научился у Далича в сборной Хорватии.
Mangur
Mangur
23 марта в 17:41
Удивительное назначение, но возможно и сыграет.
Союзник противников
Союзник противников ответ Константин Белых (раскрыть)
23 марта в 17:28
Вот тут и будет тебе второе в сезоне разочарование!
Великолепный
Великолепный
23 марта в 17:26
Добро пожаловать домой!
Союзник противников
Союзник противников
23 марта в 17:26
Добро пожаловать! Мне.блондинке.ясно,что вероятность успеха 50 на 50,но после Вити так хочется глотка здравомыслия!
дэн котовский
дэн котовский ответ Zimka (раскрыть)
23 марта в 17:04
Думаю, ты не прав, гончаренко это всегда 50/50 может обыграть реал на выезде и прос рать арсеналу, так что ничего не ясно, но появился шанс)
stavr74
stavr74
23 марта в 17:01
посмотрим , что из этого получится
га строительство команды минимум год надо
санек002
санек002 ответ Zimka (раскрыть)
23 марта в 16:58
гончаренко надо было дать доработать!хотя всякое бывает!
Шуnя771
Шуnя771
23 марта в 16:20
Странно всё это.
Mi6
Mi6
23 марта в 16:17
Удачи Оличу! Хуже чем есть уже не будет - Гончаренко просто занимал место!
Zimka
Zimka
23 марта в 15:50
Приглашать тренера без опыта под конец сезона значит во-первых с большой вероятностью слить этот сезон, во-вторых подвесить вопрос о смене тренера в конце сезона если что-то пойдёт не так, причём если Олич не против работать с этим штабом, то следующий тренер (иностранец как хочет Орешкин похоже), не факт что захочет с ними работать, а не приведёт свою команду. В общем ЦСКА берёт пример с Милана который всех своих легенд - Зеедорфа, Индзаги, Гаттузо прокатил на колесе позора и уволил. Буду рад ошибиться если у Олича в итоге получится.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ dzvinka (раскрыть)
23 марта в 15:44, ред.
Так он был прав, перешел бы он в КП, сейчас, как "Фиорентина", они бы в шоке его в середняк Турции или "Сочи" пытались пристроить в аренду.

Он же говорил, что КП - не его уровень, но в целом можно обобщить было бы, что АПЛ не его уровень) И сомневаюсь, что даже Чемпионшип, скорее, Лига 1 - Лига 2.
25процентный клоун
25процентный клоун
23 марта в 15:20
Поздравляю армейцев с новым этапом в развитии, думаю будет всё хорошо.
Нам нужен сильный ЦСКА и сильный чемпионат
Константин Белых
Константин Белых
23 марта в 15:10
Ой да что все делают акцент на тренере? Олич сам что ли за Чалова и мертвого пешехода Рондона забивать будет? Тут по деньгам и пряники. Олич зарплату заоблачную требовать не будет-для него это первый опыт тренера. Тут в селекции дело а не в тренере. Тут все Гаича что Юве забил чуть ли не звездой считают-барахло он случайно по мячу попавшее. Тут не Гончара а с селекции спрос кого они везут-опять же вопрос в бабле только и всего. А у ЦСКА сколько денег-столько и песен. И они в этом не виноваты что Бомжей государство содержит и Газпром если бы не фейр плей скупали бы звезд калибра Инсиньо или Дракслера. Так что Оличу удачи кроме матчей с нами!
Аксинья
Аксинья
23 марта в 14:54
Встретили по батюшке - проводят по матушке...
Байкал-38
Байкал-38
23 марта в 14:53
Рискованный ход, значит с деньгами проблемы....
CSKA2012
CSKA2012
23 марта в 14:51
Ура, давно пора . Удачи Ивица !!))
Alexnvr
Alexnvr
23 марта в 14:47
Олич был трудягой и профессионалом на поле. Возможно эти качества он перенесёт в тренерскую работу. Время покажет.
dzvinka
dzvinka
23 марта в 14:39, ред.
не ну прикольно, явно получше того бу-бу-бу бульбаша должен быть, этот то хоть что-то видел, посмотрел как на западе работают, ибо гончар ток бульбу сажать умел да о Феенорде "мы знаем все" изучать, по видео касетах)))
говорит мне нужен нап, купите мне Гаича... купили - он не знает что с ним делать... парень уезжает в какой-то там Беневенто и забивает чуть ли не в первом матче))) ахахаха
он лишь Чалов порвал все и всех, и даже "Крисла Пэлас не его уровень")))
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