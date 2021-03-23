Олич — новый главный тренер ЦСКА

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23 марта 2021, 13:05

Пресс-служба ЦСКА , как и ожидалось, объявила о назначении хорватского тренера на пост рулевого команды.

К работе специалист приступит уже сегодня. Его представят команде, после чего Олич проведет свою первую тренировку.