Расставание ЦСКА с Ганчаренко назрело давно, но оно не выглядит своевременным

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вчера, 19:05

Ставка на Олича — авантюра в стиле «Спартака».

Спасибо, Михалыч!

ЦСКА дождался понедельника, чтобы подтвердить событие, которого некоторые «армейские» болельщики ждали больше года и которое обрело признаки неизбежности в минувший четверг, на следующий день после домашнего поражения от «Зенита». Виктор Михайлович Ганчаренко покинул тренерский мостик, подчеркивается, что стороны решили прекратить сотрудничество «по обоюдному желанию».

Обычно за этой стандартной формулировкой скрывается последний аккорд корпоративной этики в конкретных отношениях между клубом и специалистом: не уволен, не отстранен, а ушел «по обоюдному желанию сторон». Часто после серии неудачных результатов тренеры уходят «по собственному желанию». Что касается Ганчаренко и ЦСКА , то здесь официальный клубный рупор не покривил душой.

⚡⚡⚡ Официально: Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера # ЦСКА .



Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.



Спасибо за всё, Михалыч! https://t.co/NB8LfiYoVw pic.twitter.com/2KBA8KxzRb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021

Виктор Михайлович выражал желание уйти и раньше, его уговаривали остаться, а теперь желание совета директоров, наконец, совпало с желанием тренера — стало обоюдным. Расстались друзьями и без взаимных претензий, клуб с почестями проводил Ганчаренко, а белорусский тренер разразился проникновенной речью, в которой не забыл упомянуть, что « ЦСКА всегда будет первым»:

Для меня было честью работать в таком великом клубе. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце. Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам. Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. ЦСКА всегда будет первым!

Логичное расставание в нелогичный момент

Сам по себе уход Ганчаренко из ЦСКА никакая не сенсация, более того, были моменты, когда казалось, что у клуба и тренера нет иного пути, кроме расставания. Никто не верил, что Виктор Михайлович вернется в команду после скорого отъезда в Беларусь, где он нашел укрытие после болезненного поражения от «Зенита» со счетом 0:4 прошлым летом. 2020 год «армейцы» завершили серией неудачных результатов, в Ростове-на-Дону с Ганчаренко прощались фанаты, но Федор Чалов оформил хет-трик, ЦСКА выиграл, а ВМГ сохранил свой пост.

А теперь он уходит после пяти весенних матчей, в которых его команда одержала две победы и потерпела три поражения. Причем уходит после неудачи в матче с «Зенитом», против которого «армейцы» бились даже в меньшинстве. На сегодняшний день ЦСКА и «Зенит» — команды разных возможностей, а поражение от петербуржцев в отдельном матче вообще не должно быть показательно при оценке работы Ганчаренко.

Это не хладнокровное решение, оно об эмоциях Ганчаренко, Орешкина или их обоих. Раз уж ЦСКА взял Виктора Михайловича в весенний футбольный заплыв, то стоило дать ему довести команду до конца чемпионата, после чего сделать выводы и принять взвешенное решение о будущем. Менять тренера за 7 туров до конца чемпионата имеет смысл в том случае, если команда нуждается во встряске, но у ЦСКА нет недостатка в эмоциях и мотивации, а от существующих игровых проблем в одночасье не избавиться. Это сложная задача для тренера-новичка.

ЦСКА похоронил этот сезон? Оличу дают время прицелиться перед следующей кампанией

Отправляя в отставку Виктора Ганчаренко, ЦСКА должен был вытащить из кармана тренера, который «придет, увидит, победит», ведь нет времени на раскачку, а результат нужен еще вчера. Второй вариант: «армейцы» смирились, что этот сезон потерян и решили досрочно освободить Ганчаренко от должности, чтобы дать молодому тренеру время на адаптацию, знакомство с командой и заказ летних трансферов.

Кстати, о молодости: Ивица Олич всего на пару лет младше Виктора Ганчаренко, но если белорус работает главным тренером уже 13 лет, то у хорвата это будет первый опыт самостоятельной работы. Да, экс-форвард ЦСКА успешно трудился в тренерском штабе сборной Хорватии на правах ассистента Златко Далича, но быть частью процесса и руководить процессом — несколько разные вещи.

Возможно, Олич — гений вроде Зидана и Гвардиолы, и «армейцы» с его назначением вытянут счастливую карту, но стоит ли так рисковать сейчас, когда за 7 туров до финиша РПЛ ЦСКА отстает от второй строчки, дающей путевку в Лигу чемпионов, на 4 очка? У Ганчаренко неудачливая и нестабильная команда, но «армейцы» точно не в ужасном состоянии, а календарь после международной паузы позволял поймать кураж и рассчитывать на серию побед с ВМГ у руля. Нужна ли эта встряска с тренерской рокировкой?