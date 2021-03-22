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Расставание ЦСКА с Ганчаренко назрело давно, но оно не выглядит своевременным

вчера, 19:05
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Ставка на Олича — авантюра в стиле «Спартака».

Спасибо, Михалыч!

ЦСКА дождался понедельника, чтобы подтвердить событие, которого некоторые «армейские» болельщики ждали больше года и которое обрело признаки неизбежности в минувший четверг, на следующий день после домашнего поражения от «Зенита». Виктор Михайлович Ганчаренко покинул тренерский мостик, подчеркивается, что стороны решили прекратить сотрудничество «по обоюдному желанию».

Обычно за этой стандартной формулировкой скрывается последний аккорд корпоративной этики в конкретных отношениях между клубом и специалистом: не уволен, не отстранен, а ушел «по обоюдному желанию сторон». Часто после серии неудачных результатов тренеры уходят «по собственному желанию». Что касается Ганчаренко и ЦСКА, то здесь официальный клубный рупор не покривил душой.

Виктор Михайлович выражал желание уйти и раньше, его уговаривали остаться, а теперь желание совета директоров, наконец, совпало с желанием тренера — стало обоюдным. Расстались друзьями и без взаимных претензий, клуб с почестями проводил Ганчаренко, а белорусский тренер разразился проникновенной речью, в которой не забыл упомянуть, что «ЦСКА всегда будет первым»:

Для меня было честью работать в таком великом клубе. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце. Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам. Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. ЦСКА всегда будет первым!

Логичное расставание в нелогичный момент

Сам по себе уход Ганчаренко из ЦСКА никакая не сенсация, более того, были моменты, когда казалось, что у клуба и тренера нет иного пути, кроме расставания. Никто не верил, что Виктор Михайлович вернется в команду после скорого отъезда в Беларусь, где он нашел укрытие после болезненного поражения от «Зенита» со счетом 0:4 прошлым летом. 2020 год «армейцы» завершили серией неудачных результатов, в Ростове-на-Дону с Ганчаренко прощались фанаты, но Федор Чалов оформил хет-трик, ЦСКА выиграл, а ВМГ сохранил свой пост.

А теперь он уходит после пяти весенних матчей, в которых его команда одержала две победы и потерпела три поражения. Причем уходит после неудачи в матче с «Зенитом», против которого «армейцы» бились даже в меньшинстве. На сегодняшний день ЦСКА и «Зенит» — команды разных возможностей, а поражение от петербуржцев в отдельном матче вообще не должно быть показательно при оценке работы Ганчаренко.

Это не хладнокровное решение, оно об эмоциях Ганчаренко, Орешкина или их обоих. Раз уж ЦСКА взял Виктора Михайловича в весенний футбольный заплыв, то стоило дать ему довести команду до конца чемпионата, после чего сделать выводы и принять взвешенное решение о будущем. Менять тренера за 7 туров до конца чемпионата имеет смысл в том случае, если команда нуждается во встряске, но у ЦСКА нет недостатка в эмоциях и мотивации, а от существующих игровых проблем в одночасье не избавиться. Это сложная задача для тренера-новичка.

ЦСКА похоронил этот сезон? Оличу дают время прицелиться перед следующей кампанией

Отправляя в отставку Виктора Ганчаренко, ЦСКА должен был вытащить из кармана тренера, который «придет, увидит, победит», ведь нет времени на раскачку, а результат нужен еще вчера. Второй вариант: «армейцы» смирились, что этот сезон потерян и решили досрочно освободить Ганчаренко от должности, чтобы дать молодому тренеру время на адаптацию, знакомство с командой и заказ летних трансферов.

Кстати, о молодости: Ивица Олич всего на пару лет младше Виктора Ганчаренко, но если белорус работает главным тренером уже 13 лет, то у хорвата это будет первый опыт самостоятельной работы. Да, экс-форвард ЦСКА успешно трудился в тренерском штабе сборной Хорватии на правах ассистента Златко Далича, но быть частью процесса и руководить процессом — несколько разные вещи.

Возможно, Олич — гений вроде Зидана и Гвардиолы, и «армейцы» с его назначением вытянут счастливую карту, но стоит ли так рисковать сейчас, когда за 7 туров до финиша РПЛ ЦСКА отстает от второй строчки, дающей путевку в Лигу чемпионов, на 4 очка? У Ганчаренко неудачливая и нестабильная команда, но «армейцы» точно не в ужасном состоянии, а календарь после международной паузы позволял поймать кураж и рассчитывать на серию побед с ВМГ у руля. Нужна ли эта встряска с тренерской рокировкой?

На память приходит отставка Валерия Карпина из «Спартака» весной 2014-го: тогда Леонид Федун психанул после нескольких неудачных результатов и «сбил летчика», чья команда шла в 4 очках от первого места. С Гунько на тренерском мостике «Спартак» ждал весенний крах, шестое место и отставание от чемпиона на 14 баллов. Видимо, боссы ЦСКА уверены в своем решении и не боятся, что команду постигнет аналогичная участь.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:15, ред.
Тому ЦСКА, который есть на данный момент, нечего делать в Лиге Чемпионов. Как это ни печально, но это - факт. А каким ЦСКА станет при Оличе никому не известно. Это лотерея. И очень странно, что руководство ЦСКА решило сыграть в эту лотерею. Ведь Олич по совокупности профессиональных навыков тренера - это даже не Гончаренко, который до прихода в ЦСКА успел потренировать несколько клубов. На память сразу приходит аналогия с Тьерри Анри, решившем после должности помощника главного тренера сборной Бельгии потренировать "Монако". Тоже ведь легенда клуба и любимчик болельщиков! Потренировал он правда недолго и закончилось всё возвращением Жардима. Как бы и с Оличем не получилось такого казуса... А самое интересное - набивать свои "шишки" и набираться тренерского опыта Олич будет за счет ЦСКА. Интересная такая и неожиданная благотворительность ...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:05, ред.
Видимо, боссы ЦСКА уверены в своем решении и не боятся, что команду постигнет аналогичная участь.
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А может боссы просто знают больше, чем мы и прекрасно осведомлены, что ЦСКА не будет в Лиге Чемпионов, все места распределены и не за чем рваться?

Вот тогда все становится на свои места.
drive45
drive45
сегодня в 12:25
Надеюсь что самые высокие и лучшие результаты в карьере Гончаренко впереди. Давай досвиданья ЦСКА.
neukomm
neukomm
сегодня в 11:32
Вот этого не понял, что значит "У Ганчаренко неудачливая и нестабильная команда"? А кто её такой сделал? Типа тренер не причём?
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 10:49, ред.
Все правильно. Гончаренко спустил сезон в унитаз. Команда ВНЕ зоны еврокубков. Пусть лучше новый тренер получит эти 7 туров, которые станут для него и ЦСКА 7-ю товарняками. Так хоть какое-то облегчение новому тренеру будет. Присмотрится к игрокам, посмотрит, что к чему. Да и Олич наверно ясно отдает себе отчет куда он идет, на что соглашается, и что от него хотят. У Олича хотя бы характер бойцовский. Может подтянет в ЦСКА каких-нибудь талантов из молодежной сборной Хорватии или вообще с Балкан. Как помощник тренера нац.сборной он в курсе, что там у них происходит.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 09:09
Это решения явно не гинера или бабаева, не в их стиле.. Скорее всего они следующие полетят из клуба. И ЦСКА превратится в Спартак 2.0
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:38
да давно пора конечно же)))
3ton
3ton
вчера в 21:30
Уверен я на 100% руководство пожалеет.
У ЦСКА была стабильность в результатах - ниже 4 не падали
Учитывая какой слабенький состав у ЦСКА , они ещё умудрялись и подбираться к первому месту .
Надо было дать доработать до конца сезона и спокойно искать замену .
В ЦСКА бардак сейчас происходит
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:25, ред.
Сейчас уже нет смысла говорить относительно того, нужен ли Олич ЦСКА, или лучше было бы назначить Березуцкого, или вообще до лета оставить Ганчаренко. Какой будет ЦСКА Олича? Новый тренер, новые отношения, думаю никаких любимчиков Ганчаренко
Исходя из информации СМИ, 22 марта рабочую визу должен получить Ивица  , а 23 марта он уже будет представлен команде в качестве нового главного тренера.
Лучше сейчас подумать над тем, как будет выглядеть ЦСКА Олича.
Какой вообще будет схема? Думаю, что здесь возможен один из тех трёх вариантов, который Олич вместе со Златко Даличем использовали в сборной Хорватии последние полгода: 4-3-3, 4-2-3-1 и 4-3-1-2. Но если там Влашич был одним из лидеров вместе с Модричем и условным Ковачичем, то в ЦСКА он точно станет игроком, вокруг которого всё собирается. И поэтому, остаётся 1 вариант - 4-2-3-1 с Николой на позиции атакующего полузащитника.
Но и эта схема явно претерпит изменения, по крайней мере, до конца этого сезона, так как у "армейцев" нет ярко-выраженных атакующих крайних хавбеков, кроме Эджуке. Поэтому схема станет узкой с тройкой центральных атакующих полузащитников в лице Влашича (посередине), Эджуке (слева) и Сигурдссона/Кучаева (справа). Плюс, наверняка, из неудобной опорной зоны Ивица Олич поднимет Ильзата Ахметова.
Но если атакующая тройка в полузащите более-менее понятна, то над двумя позициями в опорной зоне Оличу нужно будет подумать. Опять же, смотрим на сборную Хорватии, в которой эту пару полузащитников образуют Модрич и Ковачич, поэтому наиболее подходящими кандидатами мне видятся Марадишвили и Бохинен.
В защите, собственно, выбирать не приходится - Щенников, Магнуссон, Дивеев и Фернандес. Но на что хочется надеяться, так на то, что Олич немного поумерит атакующий пыл Марио. Да, это нужно сделать, потому что в последних матчах раз за разом правый фланг ЦСКА давал брешь в обороне, которую быстро заполняли соперники и проводили результативные атаки
Ну и теперь самое интересное - позиция форварда. Чалов, Шкурин, Рондон. Кто? Здесь у Олича есть много место для разного рода манёвров. Он ведь сам был нападающим, поэтому, может быть, Ивица сможет решить проблему форвардов ЦСКА? Вдруг он вернёт ту стабильность и уверенность Чалову образца 2018-го года? Или он сможет сделать из Шкурина второго Манджукича? Разве что из Рондона уже ничего не слепишь - он уже состоявшийся игрок. В общем, судьба этой тройки мне очень интересна.
Вот таким, как мне кажется, будет ЦСКА Ивицы Олича.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:59
Время покажет своевременно или нет.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 20:58
По моему поспешили. Решили расстаться со специалистом, расставайтесь. Только не надо делать блюдо в спешке. Было время дождаться конца сезона или объявить спецу о расставании в конце чемпа и начинать подыскивать кандидатуру Тренера. Назначение же Олича, это назначение кота в мешке. Ни чего против хорвата не имею, но хороший футболист ещё не значит хороший тренер. Примеров даже в нашей Раше вагон и мелкая телеееееееееежка.Не фанат армейцев, но хочется иметь в чемпе соперника, а не мальчика для битья.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 20:53
Возможно отставка тренера и приезд нового встряхнет команду.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 20:32
не согласен. Гончаренко убрали, чтобы дать клубу побороться за Лигу Чемпионов. Тут чем раньше тем лучше.
Сп62
Сп62 ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 20:02
Скорее он всех разгонит. Ведь решают не люди, а деньги.
Mi6
Mi6
вчера в 19:54
Гончаренко числился тренером четыре года. Теперь уже всем понятны его возможности. Убрав его клуб ничего не потеряет. Он что есть, что его нет. Не в состоянии определить состав на игру, замены только ухудшают, выводов не делает, игру так и не смог поставить. Его уход это благо
d_fincher
d_fincher
вчера в 19:40
Болею за Спартак, но не могу сказать, что народ таким вещам. Понимаете, если Орешкин продолжит бить ЦСКА ногой в лицо, ставя Олича и проводя трансферную кампанию как была крайняя - то у Спартака не будет принципиального соперника.

Орешкина надо гнать. Иначе он ЦСКА просто разломает.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 19:16
Оличу нужны победы. Кто верит в то, что условный Сочи или Ростов выступят лучше ЦСКА в еврокубках?
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:14
Спасибо за статью...честно говоря, не совсем понимаю, что в последнее время происходит в ЦСКА (да думаю, что и многие болельщики в том числе и армейкие)..... когда можно было менять тренера, этого не сделали и вот нашли "подходящий момент" .... думаю, надо было дать Гончаренко доработать до конца сезона, а потом уже расставаться....либо сейчас приглашать более опытного специалиста, более авторитетного ...либо если уж "приспичило" увольнять Гончаренко, то не надо было пороть горячку, а собрать "временный тренерский цех" (Сергей уже без дела, Онопко болтается, да и ...короче есть кого) ...они по крайней мере всю эту кухню знают....худо бедно до лета доиграли бы (да и дешевле наверное все это обошлось бы)....вот почему то уверен, Гинер дал бы Гончаренко доработать до конца сезона ( не его стиль так поступать)...конечно, к Ленноровичу прислушиваются в клубе, он имеет серьезный вес...... НО у меня складывается такое впечатление, что последнее слово в принятии важных решений уже не за ним... есть совет директоров, определенные люди....а вот к чему это все приведет?
112910415
112910415
вчера в 19:13
как знать !
может быть, станем аплодировать этому решению ...
FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:13
Исправили, спасибо.
112910415
112910415
вчера в 19:11
Виктор Михайлович Ганчаренко тренерский мостик,
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1247245/gancharenko-viktor-cska
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