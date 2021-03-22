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Сын Сёмина стал помощником главного тренера «Ротора»

22 марта 2021, 22:06

Андрей Сёмин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, вошёл в тренерский штаб нового наставника «Ротора» Юрия Батуренко. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Волгограда.

«Ротор» провёл первую тренировку под руководством Юрия Батуренко. Перед началом тренировки состоялось общекомандное собрание, на котором футболистам был представлен новый тренерский штаб. Помогать в тренировочном процессе Юрию Михайловичу будут Андрей Сёмин, Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Caniggia (раскрыть)
23 марта в 08:45
С 2002 года тренирует.
112910415
112910415
23 марта в 06:05
вот на чём слухи-то базировались ...
bashnat013
bashnat013
23 марта в 05:27, ред.
Чё жену ещё не пристроил в ротор,вот командачка получилась бывесь футбольный мир ржал бы(администрация клуба ватерполисты которые вообще не отдупляются не команда ,а ходячий анекдот)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 23:48
Везде кумовство!
Caniggia
Caniggia
22 марта в 22:21
А Андрей Юрьевич вообще раньше кого-то тренировал?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 марта в 22:12
Все! Палыч может спокойно ждать начала сезона рыбалки.
izrafel
izrafel
22 марта в 22:12
Вот Вам и...а Палыч будет в подарок...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 22:09, ред.
Династия Семиных продолжается
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