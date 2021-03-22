Сын Сёмина стал помощником главного тренера «Ротора»

Андрей Сёмин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, вошёл в тренерский штаб нового наставника «Ротора» Юрия Батуренко. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Волгограда.
«Ротор» провёл первую тренировку под руководством Юрия Батуренко. Перед началом тренировки состоялось общекомандное собрание, на котором футболистам был представлен новый тренерский штаб. Помогать в тренировочном процессе Юрию Михайловичу будут Андрей Сёмин, Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак.