Маслов: «Бородюк заставит шестерёнки „Торпедо“ крутиться»

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал назначение на пост главного тренера команды.

Прежде всего я бы хотел выразить огромную благодарность за совместную работу с Сергеем Игнашевичем. Для меня это был абсолютно новый опыт, потому что он – тренер новой формации. Раньше я сотрудничал со специалистами другого склада. Сергей – другой, и мне очень понравилось с ним взаимодействовать. Я благодарю его за всё. Мне было понятно, куда он хочет двигаться, но, как нам кажется, по состоянию на сегодня нужно было остановиться. Думаю, у Сергея будет большое будущее, чего я ему искренне желаю.

Мы все знаем, что «Торпедо» – особенный клуб. Здесь своя аура, своя атмосфера, свои традиции. Мы посчитали, что сегодня нам не хватает человека, который нёс бы в себе всё это. Ассоциировался с традициями. Лучшим решением было пригласить Александра Генриховича. Мы вчера вечером встретились, поговорили и всё решили, а сегодня представили.

Как нам кажется, он является тем необходимым ключом, который решит поставленные задачи. Всё остальное у нас есть. Александр Генрихович – тот элемент, который заставит шестерёнки крутиться.