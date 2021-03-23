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Маслов: «Бородюк заставит шестерёнки „Торпедо“ крутиться»

23 марта 2021, 13:42

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал назначение Александра Бородюка на пост главного тренера команды.

Прежде всего я бы хотел выразить огромную благодарность за совместную работу с Сергеем Игнашевичем. Для меня это был абсолютно новый опыт, потому что он – тренер новой формации. Раньше я сотрудничал со специалистами другого склада. Сергей – другой, и мне очень понравилось с ним взаимодействовать. Я благодарю его за всё. Мне было понятно, куда он хочет двигаться, но, как нам кажется, по состоянию на сегодня нужно было остановиться. Думаю, у Сергея будет большое будущее, чего я ему искренне желаю.

Мы все знаем, что «Торпедо» – особенный клуб. Здесь своя аура, своя атмосфера, свои традиции. Мы посчитали, что сегодня нам не хватает человека, который нёс бы в себе всё это. Ассоциировался с традициями. Лучшим решением было пригласить Александра Генриховича. Мы вчера вечером встретились, поговорили и всё решили, а сегодня представили.

Как нам кажется, он является тем необходимым ключом, который решит поставленные задачи. Всё остальное у нас есть. Александр Генрихович – тот элемент, который заставит шестерёнки крутиться.

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DEIVID_33
DEIVID_33 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 марта в 15:58
Это Игнашевичу все равно где играть было, лишь бы деньги капали, иначе бы не сбежал из чемпионского ЛОКО.

Хотеть он мог чего угодно, но не факт, что куда-то мог вывести Торпедо, даже если бы руководство было с ним заодно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_33 (раскрыть)
23 марта в 15:08
Как жаль, что люди не в теме делают такие выводы. Сергей максималист. Он хотел вывести команду в РПЛ, но ему дали понять, что это не нужно. Нет денег для РПЛ, нет стадиона. Еще в прошлом году продали лучшего бомбардира команды Сергеева ( уже 27 голов забил). А в ситуации, когда руководству нужно, чтобы Торпедо было не выше 5 места амбициозный Игнаш работать не хочет и не может. А старенькому Бородюку все равно, лишь бы денежки капали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 15:04
Может заставит,а может нет,посмотрим!
Ironigor
Ironigor
23 марта в 14:55
Удачи ему в Торпедо.
izrafel
izrafel
23 марта в 13:53
Ну за ранее что то говорить сложно...удачи, а там видно будет
DEIVID_33
DEIVID_33
23 марта в 13:44
А что, сдулась жадная легенда ЦСКА? Даже уровень ФНЛ Игнашевич не потянул.
ДСА
ДСА
23 марта в 13:44
Тренер с именем, это ко многому обязывает.
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