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Гинер рассказал о решении уволить Ганчаренко

23 марта 2021, 13:38

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение об увольнении Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.

Решение об уходе Виктора Ганчаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу.

Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

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25процентный клоун
25процентный клоун
23 марта в 15:23
Времч перемен весна, это нормально
ОПС
ОПС
23 марта в 14:52
Давайте встретимся через год.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 14:48
Запоздали с увольнением - однозначно.
За адекватность
За адекватность
23 марта в 14:36
"Решение об уходе Виктора Ганчаренко было принято обеими сторонами"
tssns
tssns
23 марта в 14:29
ЦСКА не будет в пятерке сильнейших. Еврокубки до свиданья! Ганчаренко тянул разбалансированый состав ЦСКА. Оличу будет крайне тяжело, ну только если реально не усилят состав. А его не усилят.
Futurista
Futurista
23 марта в 14:25, ред.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 марта в 14:24
Как говорится, между командой и тренером пропала нужная химия. Две еврокубковые компании с треском провалены, команда слетела на пятое место, после каждой победы следуют необязательные поражения, игроки практически не развиваются, может, кроме Кучаева. Возможно Ганчаренко является топовым тренером по меркам РПЛ, но его роман с "ЦСКА" явно завершен. Дурную услугу для "ЦСКА" послужила крупная победа в "Ростове", которая оказывается, лишь отсрочило неизбежное. Но тем не менее необходимо пожелать Ганчаренко дальнейших успехов, его карьера тренера будет явно продолжена в другом месте и возможно там он добьется успеха.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 14:04
Мы потеряли 4 года,всего 1 титул,Гончаренко провалил свою компанию! 4 года топтались на месте,пора уже начинать играть!
asraeil
asraeil
23 марта в 13:55
Ну а что он скажет...что не он принял решение???...что не он назначил Олича??? ... да и вообще он постепенно становится "свадебным генералом"...
ДАША Д
ДАША Д
23 марта в 13:43
Одним словом не справился.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 13:42
Гинер отделался дежурным прощанием .
makkie
makkie
23 марта в 13:41
Затянули с увольнением Ганчаренко, чего уж говорить.
Решение напрашивалось после 0-4 от Зенита, но зачем-то простили и доверились дальше... в итоге падение цска продолжилось.
beefs
beefs
23 марта в 13:39
все правильно, топтание на одном месте надоело...
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