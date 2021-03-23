Авдеев: «Задача Бородюка — выход в РПЛ»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал назначение на пост главного тренера команды.

Важно было назначить человека с торпедовским прошлым, который знает наши традиции, дух. Для него «Торпедо» важная часть в его карьере. Не забывайте, что у него был положительный опыт вывода команды в Премьер-Лигу. Сейчас эта задача у нас не снимается. Он с удовольствием согласился вновь возглавить «Торпедо».

Был ли шорт-лист? Расскажу, как было. Конечно, для меня составлялся лонг-лист и шорт-лист. Но я разговаривал только с одним человеком. Причем уже после расторжения контракта с Игнашевичем. Мы нашли понимание с Бородюком.

На сколько рассчитан контракт? До конца 2022 года. На этот сезон и на следующий.